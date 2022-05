Beschäftigte des Lieferdienstes prangern ihre Arbeitsbedingungen an - das Unternehmen reagiert mit Kündigungen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Als »ech­te Kno­chen­jobs« bezeich­net Sozi­al­se­na­to­rin Kat­ja Kip­ping (Lin­ke) die Arbeit der Beschäf­tig­ten von Lebens­mit­tel­lie­fer­diens­ten am Don­ners­tag. Sie begrü­ße daher die Wahl von Betriebs­rä­ten in die­sem Feld. Goril­las, einer der größ­ten Lie­fer­diens­te der Bran­che, liegt mit dem Betriebs­rat des Unter­neh­mens seit des­sen Grün­dung über Kreuz. Dazu kommt: Das Unter­neh­men will zwei Jah­re nach sei­nem Markt­gang pro­fi­ta­bel wer­den. Dafür sol­len nun 300 Beschäf­tig­te gehen – die Hälf­te der Ver­wal­tungs­an­ge­stell­ten. In einer Mail an die­se mach­te Goril­las-Chef Kağan Sümer die sich seit März ver­schlech­tern­de Markt­la­ge für den Schritt ver­ant­wort­lich. Sei­en in den letz­ten 24 Mona­ten Bil­lio­nen von Dol­lar in die Wirt­schaft gepumpt wor­den, wovon auch Goril­las pro­fi­tiert hät­te, wären Anleger*innen nun vor­sich­ti­ger. Im Klar­text heißt das: Der Zufluss an bil­li­gem Geld gerät ins Sto­cken. Das Start-up-Por­tal »sifted« berich­tet unter Beru­fung auf inter­ne Quel­len, dass Goril­las der­zeit etwa 60 Mil­lio­nen Dol­lar pro Monat ver­lie­re. Das Unter­neh­men hat­te zuletzt im ver­gan­ge­nen Okto­ber rund 860 Mil­lio­nen Euro Risi­ko­ka­pi­tal eingeworben.

Um im stark umkämpf­ten Lie­fer­markt zu bestehen, will das Unter­neh­men nun Fix­kos­ten spa­ren und sich statt auf schnel­les Wachs­tum auf sei­ne Kern­märk­te in Deutsch­land, Frank­reich, den Nie­der­lan­den, Groß­bri­tan­ni­en und den USA kon­zen­trie­ren – in die­sen Län­dern ver­bucht das Unter­neh­men laut eige­nen Anga­ben 90 Pro­zent des Umsat­zes. Für die Märk­te Ita­li­en, Spa­ni­en, Däne­mark und Bel­gi­en wer­de man vor die­sem Hin­ter­grund »alle stra­te­gi­schen Optio­nen« prü­fen, teil­te Goril­las mit. Den ent­las­se­nen Mitarbeiter*innen gab CEO Sümer in sei­ner Mail noch den Rat mit auf den Weg, »Frus­tra­ti­on zu kana­li­sie­ren« und »euer eige­nes, neu­es Ver­mächt­nis zu schaf­fen«. Die­sel­be Frus­tra­ti­on nach einer Ent­las­sung habe ihn schließ­lich zur Grün­dung von Goril­las veranlasst.

Für die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Can­sel Kizil­te­pe, Vor­sit­zen­de der Arbeits­ge­mein­schaft für Arbeit­neh­mer­fra­gen in der SPD, stellt die Umstruk­tu­rie­rung bei Goril­las nur den »Anfang einer rie­si­gen Kon­so­li­die­rungs­wel­le in der Bran­che« dar. »Die Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer von Goril­las wer­den nun die kopf­lo­sen Expan­si­ons­fan­ta­sien der Unter­neh­mens­füh­rung aus­ba­den müs­sen«, kri­ti­siert sie. Frü­her oder spä­ter wer­de es auch die Fahrer*innen tref­fen, von deren Jobs auch Auf­ent­halts­ge­neh­mi­gun­gen abhingen.

Nach Ansicht eines Betriebs­rats­mit­glieds, das sei­nen Namen nicht in der Zei­tung lesen will, sei dies längst ein­ge­tre­ten: durch zu gerin­ge oder unab­ge­spro­che­ne Zutei­lung von Schich­ten sowie ver­schärf­te Hür­den bei Krank­mel­dun­gen und Kün­di­gun­gen. Dies mache den Ange­stell­ten die Arbeit unnö­tig schwer. Das Goril­las Workers Collec­ti­ve, wel­ches im ver­gan­ge­nen Jahr zu Streiks auf­grund der Arbeits­be­din­gun­gen auf­ge­ru­fen hat­te, beob­ach­tet in der gesam­ten Lie­fer­bran­che eine Ten­denz zur kurz­fris­ti­gen Ent­las­sung. Ab der Ent­las­sung von 30 Arbeitnehmer*innen pro Monat besteht in einem Unter­neh­men die­ser Grö­ße die Anzei­ge­pflicht einer Mas­sen­ent­las­sung bei der Agen­tur für Arbeit. Als Grund für die Schrump­fung nennt das Kol­lek­tiv geän­der­te Nach­fra­ge­be­din­gun­gen infol­ge des Abeb­bens der Corona-Pandemie.

Der Ber­li­ner Betriebs­rat bei Goril­las wur­de über die jüngs­ten Umstruk­tu­rie­rungs­plä­ne weder ange­hört noch infor­miert. Zudem ist unklar, ob er für die nun Ent­las­se­nen über­haupt zustän­dig ist. Wäh­rend der Betriebs­rats­grün­dung im ver­gan­ge­nen Jahr hat­te Goril­las zunächst das ope­ra­ti­ve Geschäft aus­ge­glie­dert und anschlie­ßend dafür ein Fran­chise-Modell ange­kün­digt, in dem jedes Waren­la­ger als eige­ner Betrieb fun­gie­ren soll­te. Den­noch befin­de man sich in Kon­takt mit eini­gen betrof­fe­nen Kolleg*innen, wie das genann­te Betriebs­rats­mit­glied mitteilt.

Für Mar­tin Bechert, der bereits als Anwalt des Betriebs­ra­tes fun­gier­te, kön­ne sich für die Beschäf­tig­ten in der Ver­wal­tung nun die Nütz­lich­keit einer Inter­es­sens­ver­tre­tung zei­gen, etwa im Hin­blick auf Abfin­dungs­zah­lun­gen. »Es dürf­te dar­auf hin­aus­lau­fen, dass der Betriebs­rat für die in Ber­lin betrof­fe­nen Mit­ar­bei­ter ver­su­chen wird, einen Sozi­al­plan zu ver­han­deln« erklärt Bechert. Ver­schie­de­ne Lebens­mit­tel-Lie­fer­diens­te hät­ten die Zei­ten von Coro­na und Home­of­fice für eine aggres­si­ve Expan­si­ons­stra­te­gie genutzt. Es war eine Zeit der hohen Nach­fra­ge und damit auch gro­ßer Umsät­ze. Doch so schnell wie sie zu lie­fern ver­spre­chen, so schnell feu­ern sie auch. »Ich hal­te ein sol­ches Geschäfts­mo­dell weder für nach­hal­tig noch für sozi­al«, sagt der Anwalt.

Kat­ja Kip­ping sagt, sie habe sich unlängst noch mit Betriebs­rats­mit­glie­dern des Schnell­lie­fer­diens­tes Goril­las getrof­fen, um zu hören, »wie es für die Riders auf den Stra­ßen von Ber­lin tag­täg­lich aus­sieht«. Immer wie­der hät­ten die Kon­trol­leu­re vom Lan­des­amt für Gesund­heits­schutz, Arbeits­schutz und tech­ni­sche Sicher­heit (Laget­si) gra­vie­ren­de Ver­stö­ße gegen den Arbeits- und Gesund­heits­schutz bei den Lie­fer­fir­men fest­ge­stellt. Umso wich­ti­ger sind regel­mä­ßi­ge Kon­trol­len. Das Ber­li­ner Abge­ord­ne­ten­haus hat zuletzt mehr Stel­len für mehr Arbeits­schutz­kon­trol­len ermög­licht. Den nun wohl von Kün­di­gung betrof­fe­nen Gorillas-Fahrer*innen dürf­te dies ver­mut­lich wenig nützen.