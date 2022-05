Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Geht es nach einer aktu­el­len Stu­die der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung, hat Die Lin­ke ein Wähler*innenpotenzial von sagen­haf­ten 18 Pro­zent. Kaum zu glau­ben, ist die Par­tei doch bei der Bun­des­tags­wahl gera­de so an der Kata­stro­phe vor­bei­ge­schrammt und mit 4,9 Pro­zent nur auf­grund drei­er Direkt­man­da­te erneut in den Bun­des­tag ein­ge­zo­gen. Einen Grund dafür, dass die demo­kra­ti­schen Sozialist*innen ihr Poten­zi­al der­zeit nicht aus­schöp­fen, lie­fer­te die Stu­die gleich mit: Sie wer­den in der Bevöl­ke­rung als zu zer­strit­ten wahr­ge­nom­men. Kein Wun­der ange­sichts des nur schwer durch­schau­ba­ren Gestrüpps aus Flü­geln und Strö­mun­gen, die sich teils aus tak­ti­schen Moti­ven mit­ein­an­der ver­bün­den, teils aber auch hart bekämp­fen. Auf dem Erfur­ter Par­tei­tag im Juni, auf dem Die Lin­ke nach dem Rück­tritt ihrer Ko-Che­fin Susan­ne Hen­nig-Well­sow ihr Spit­zen­duo und den kom­plet­ten Bun­des­vor­stand neu wäh­len will, müss­te sie zugleich auch die inner­par­tei­li­chen Kon­flik­te end­lich lösen. Doch leich­ter gesagt, als getan: Schaut man sich die Kan­di­da­tu­ren an, wird schnell deut­lich, dass sich der Macht­kampf immer wei­ter zuspitzt.

Bli­cken wir zunächst auf die bei­den männ­li­chen Kan­di­da­ten, Mar­tin Schir­de­wan und Sören Pell­mann. Da in der Dop­pel­spit­ze min­des­tens eine Frau ver­tre­ten sein muss, kann sich nur einer die­ser bei­den durch­set­zen. Sowohl Schir­de­wan als auch Pell­mann sind in der Bevöl­ke­rung bis­lang nicht ver­braucht, als Gesich­ter für die nach acht Wahl­nie­der­la­gen in Fol­ge drin­gend not­wen­dig erschei­nen­de Erneue­rung könn­ten sie also durch­aus tau­gen. Aber natür­lich haben bei­de Bewer­ber schon län­ge­re Par­tei­kar­rie­ren hin­ter sich.

Schir­de­wan sitzt seit 2017 im Euro­pa­par­la­ment und ist dort aktu­ell Ko-Vor­sit­zen­der der lin­ken Frak­ti­on. Der 46-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Ost-Ber­li­ner gilt als Prag­ma­ti­ker und insze­niert sich zugleich als Moder­ni­sie­rer: Er will Die Lin­ke als »moder­ne sozia­lis­ti­sche Gerech­tig­keits­par­tei« ver­kau­fen und kün­digt eine Neu­auf­stel­lung der Außen- und Sicher­heits­po­li­tik an. Pell­mann sitzt seit 2017 im Bun­des­tag und pro­fi­liert sich gern als jemand, der an der Basis aktiv ist und ver­schie­de­ne Milieus – etwa Sze­ne- und Plat­ten­bau­vier­tel – mit­ein­an­der ver­bin­den kann. Er zählt zum Flü­gel um Sah­ra Wagen­knecht und hat ein gewich­ti­ges Argu­ment vor­zu­wei­sen: Der Leip­zi­ger gehört zu denen, die bei der Bun­des­tags­wahl ihr Direkt­man­dat verteidigten.

Nun ist Pell­mann aber auch noch etwas ande­res: ein Gesicht des »Huf­ei­sen«. Die­ses tak­ti­sche Macht­bünd­nis in der Bun­des­tags­frak­ti­on war 2015 nach dem Rück­zug des lang­jäh­ri­gen allei­ni­gen Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Gre­gor Gysi aus der ers­ten Rei­he zwi­schen den Reformer*innen um den heu­ti­gen Ko-Frak­ti­ons­chef Diet­mar Bartsch und dem Wagen­knecht-Lager geschmie­det wor­den, um den jah­re­lan­gen Streit zwi­schen bei­den Flü­geln zu befrie­den. Kritiker*innen etwa aus der Bewe­gungs­lin­ken monie­ren, das Zweck­bünd­nis läh­me die Par­tei, weil es kei­ner­lei Inter­es­se an inhalt­li­chen Debat­ten habe. Statt­des­sen hal­te es die­je­ni­gen, die eigent­lich Ver­ant­wor­tung für die Wahl­nie­der­la­gen über­neh­men müss­ten, künst­lich an der Macht.

In Erfurt wird Pell­mann, will er sich gegen Schir­de­wan durch­set­zen, auf mehr als nur sein eige­nes Lager ange­wie­sen sein – in Fra­ge kom­men als mög­li­che Unterstützter*innen natür­lich Bartsch & Co. Der säch­si­sche Lan­des­chef Ste­fan Hart­mann, einer mit Bartsch-Nähe, erklär­te bereits, man sei froh, dass sich mit Pell­mann »auch aus Sach­sen ein Genos­se bewirbt«. Schir­de­wan wie­der­um bekommt Unter­stüt­zung von den­je­ni­gen, die dem »Huf­ei­sen« kri­tisch gegen­über­ste­hen: nicht zum Bartsch-Lager zäh­len­de Reformer*innen und Bewe­gungs­lin­ke. Auch Ex-Chef Bernd Riex­in­ger unter­stützt die Kan­di­da­tur. Obwohl Schir­de­wan selbst ein Prag­ma­ti­ker ist, erhält er also auch Zuspruch von ganz links – gewis­ser­ma­ßen im Rah­men eines tak­ti­schen Bünd­nis­ses gegen das »Huf­ei­sen«. Neben den bei­den Män­nern will sich Jani­ne Wiss­ler, die nach dem Rück­tritt von Hen­nig-Well­sow als allei­ni­ge Vor­sit­zen­de übrig­ge­blie­ben ist, erneut zur Wahl stel­len. Sie stammt aus der Bewe­gungs­lin­ken, einer neue­ren For­ma­ti­on, die im Gegen­satz zu den Reformer*innen Koali­ti­ons­be­tei­li­gun­gen der Lin­ken kri­ti­scher sieht und radi­ka­le­re For­de­run­gen stellt. Man­che argu­men­tie­ren jedoch, eine Wie­der­wahl Wiss­lers wäre kein Signal des Aufbruchs.

Als zwei­te Frau kan­di­diert Hei­di Rei­chin­nek, der eher eine Nähe zum »Huf­ei­sen« nach­ge­sagt wird. Wäh­rend Schir­de­wan mit Wiss­ler ein Team bil­den will, kann die 34-jäh­ri­ge Rei­chin­nek auf die Unter­stüt­zung der Frak­ti­ons­füh­rung hof­fen. Aller­dings: Aus­ge­rech­net der Par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­rer Jan Kor­te, der lan­ge Zeit als Bartsch-Treu­er galt, fin­det Wiss­lers Kan­di­da­tur »tip­top«. Tat­säch­lich funk­tio­niert das »Huf­ei­sen« schon lan­ge nicht mehr rei­bungs­los, weil Reformer*innen bekla­gen, das Wagen­knecht-Lager und ins­be­son­de­re deren Anfüh­re­rin agier­ten gegen Beschlüs­se und Pro­gramm der Partei.

Jüngst sicht­bar wur­de der inter­ne »Hufeisen«-Streit, als sie­ben Abge­ord­ne­te aus die­sem Lager – dar­un­ter Sören Pell­mann – eine Erklä­rung zum Ukrai­ne-Krieg ver­fass­ten, in der sie dem Wes­ten eine Mit­schuld an der Situa­ti­on gaben. Der außen­po­li­ti­sche Spre­cher und Bartsch-Freund Gre­gor Gysi warf sei­nen Genoss*innen dar­auf­hin »völ­li­ge Emo­ti­ons­lo­sig­keit« vor. Mitt­ler­wei­le hat sich Pell­mann von sei­nen Äuße­run­gen distan­ziert – sicher auch, um sei­ne Chan­cen auf den Vor­sitz zu stei­gern, schließ­lich gel­ten ins­be­son­de­re die Wagen­knecht-Leu­te als Putin-Treue, eine in der aktu­el­len Situa­ti­on denk­bar unpo­pu­lä­re Bezeich­nung. »Die Aggres­si­on, die­ser völ­ker­rechts­wid­ri­ge und ver­bre­che­ri­sche Angriff geht klar von einer Sei­te aus«, sagt Pell­mann nun und weist Vor­wür­fe zurück, sei­ne Wahl­kampf­fi­nan­zie­rung sei nicht sau­ber gelau­fen. »Der Spie­gel« hat­te zuvor von einem erstaun­lich hohen Bud­get und einem Wahl­kampf­auf­tritt mit dem rus­si­schen Gene­ral­kon­sul Andrej Dro­nov im Som­mer 2021 berichtet.

Für das »Anti-Huf­ei­sen-Duo« gibt es aller­dings auch noch ein Pro­blem: Eini­ge aus der Links­ju­gend unter­stüt­zen zwar Schir­de­wan, wen­den sich aller­dings gegen Wiss­ler auf­grund deren Rol­le im #Lin­ke­Me­Too-Kom­plex. Die Par­tei­che­fin soll sich, so der Vor­wurf, nicht genug um Auf­klä­rung sexu­el­ler Über­grif­fe ihres eins­ti­gen Lebens­ge­fähr­ten bemüht haben. In Erfurt könn­te nun ein Anti-Wiss­ler-Bünd­nis aus dem »Huf­ei­sen« und der Links­ju­gend ent­ste­hen – wenn­gleich aus unter­schied­li­chen Moti­ven. Gleich­zei­tig ver­su­chen Bewe­gungs­lin­ke, um ihre eige­ne Kan­di­da­tin an der Spit­ze zu hal­ten, die Wahl zum Par­tei­vor­sitz als Abstim­mung über das »Huf­ei­sen« zu dekla­rie­ren. Das kann man so sehen, jedoch lässt sich die Kan­di­da­tur von Hei­di Rei­chin­nek auch ein­fach als Gegen­part zu Wiss­ler im Kon­text von #Lin­ke­Me­Too lesen: Die frau­en­po­li­ti­sche Spre­che­rin gibt sich in ihrer Bewer­bung als Aufklärerin.