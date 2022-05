Wer führt künftig die Linkspartei? Foto: dpa/Swen Pförtner

Sören Pell­mann hat­te den Ort für die Pres­se­kon­fe­renz am Diens­tag­mit­tag offen­sicht­lich nicht zufäl­lig aus­ge­wählt. Sie fand vor der Volks­büh­ne am Rosa-Luxem­burg-Platz im Zen­trum Ber­lins statt. Nicht weit ent­fernt befin­det sich das Karl-Lieb­knecht-Haus, die Par­tei­zen­tra­le der Lin­ken. Hier will Pell­mann bald als Par­tei­vor­sit­zen­der arbei­ten. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te erklär­te, dass die Par­tei, die zuletzt meh­re­re Wahl­nie­der­la­gen erlit­ten hat­te, »in einer schwie­ri­gen Situa­ti­on« sei. »Ich möch­te Ver­ant­wor­tung über­neh­men«, erklär­te Pell­mann. Einen guten Stand hat er bereits in Leip­zig, wo der Poli­ti­ker bei der Bun­des­tags­wahl eines der drei Direkt­man­da­te der Lin­ken gewon­nen hat­te. Nur des­we­gen gelang der Par­tei, die knapp an der Fünf­pro­zent­hür­de schei­ter­te, der Wie­der­ein­zug in Frak­ti­ons­stär­ke in den Bundestag.

Nach vie­len inter­nen Strei­tig­kei­ten will Pell­mann die Lin­ke wie­der zusam­men­füh­ren. »Wir müs­sen mehr mit­ein­an­der als über­ein­an­der reden«, sag­te er. Unter­stüt­zung hat­te Pell­mann zuletzt unter ande­rem von der frü­he­ren Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Sah­ra Wagen­knecht und Poli­ti­kern, die ihr nahe­ste­hen, erhal­ten. Die Ham­bur­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Zaklin Nastic schrieb im Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter, sie freue sich über die Kan­di­da­tur für den Par­tei­vor­sitz. »Sören Pell­mann hat gezeigt, dass er kom­pe­tent und erfah­ren genug ist, um unse­re Par­tei aus ihrer exis­ten­ti­el­len Kri­se zu füh­ren«, schrieb Nastic.

Zusam­men mit ande­ren Poli­ti­kern der Links­par­tei hat­ten Pell­mann, Nastic und Wagen­knecht Ende Febru­ar eine Erklä­rung zur Abstim­mung über den Ukrai­ne-Antrag der Regie­rungs­frak­tio­nen von SPD, Grü­nen und FDP sowie der oppo­si­tio­nel­len Uni­ons­frak­ti­on ver­öf­fent­licht. Dar­in ver­ur­teil­ten die Lin­ke-Poli­ti­ker den völ­ker­rechts­wid­ri­gen Angriffs­krieg Russ­lands auf das Nach­bar­land. Aller­dings kri­ti­sier­ten sie zugleich unter ande­rem die ange­kün­dig­ten Waf­fen­lie­fe­run­gen der Bun­des­re­pu­blik an die Ukrai­ne und die mas­si­ve Auf­rüs­tung. Das Schrei­ben hat­te in der Lin­ken zu Auf­re­gung geführt. So warf der Außen­po­li­ti­ker und frü­he­re Frak­ti­ons­chef Gre­gor Gysi sei­nen Genos­sen in einem Brief vor, der Ukrai­ne fak­tisch ein Selbst­ver­tei­di­gungs­recht abzu­spre­chen. Sie sei­en »indi­rekt dafür, dass sie nur die Chan­ce zur bedin­gungs­lo­sen Kapi­tu­la­ti­on« bekommen.

In der Erklä­rung von Pell­mann, Wagen­knecht und ihren Mit­strei­tern stand auch, dass die von den USA in den letz­ten Jah­ren betrie­be­ne Poli­tik »für die ent­stan­de­ne Situa­ti­on maß­geb­li­che Mit­ver­ant­wor­tung« tra­ge. Heu­te wür­de Pell­mann das anders for­mu­lie­ren. »Die Aggres­si­on, die­ser völ­ker­rechts­wid­ri­ge und ver­bre­che­ri­sche Angriff geht klar von einer Sei­te aus, näm­lich von Russ­land und des­sen Prä­si­dent Wla­di­mir Putin«, sag­te der Ost­be­auf­trag­te der Linksfraktion.

Die Ent­schei­dung über die Spit­ze der Links­par­tei wird auf dem Bun­des­par­tei­tag der Lin­ken Ende Juni in Erfurt getrof­fen. Dann wird der gesam­te Vor­stand neu gewählt. Die Par­tei wird nach dem Rück­zug der Thü­rin­ge­rin Susan­ne Hen­nig-Well­sow seit eini­gen Wochen allein von Jani­ne Wiss­ler geführt, die in Erfurt erneut für die Dop­pel­spit­ze kan­di­die­ren wird. Bis­lang hat sich kei­ne mög­li­che Kon­kur­ren­tin zu Wort gemel­det. Die Dop­pel­spit­ze der Lin­ken ist quotiert.

Gegen Pell­mann will der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de im Euro­pa­par­la­ment, Mar­tin Schir­de­wan, antre­ten. Zuletzt war auch dar­über spe­ku­liert wor­den, ob der Thü­rin­ger Lan­des­mi­nis­ter und Staats­kanz­lei­chef Ben­ja­min-Imma­nu­el Hoff Inter­es­se am Vor­sitz der Links­par­tei hat. Nun erklär­te Schir­de­wan im Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter, dass er sich sehr freue, dass Hoff »mit sei­ner poli­ti­schen Erfah­rung, sei­nen Ideen und Krea­ti­vi­tät als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Lin­ken kan­di­die­ren wird«. Vie­le sei­ner Vor­schlä­ge hät­ten in den letz­ten Wochen zu einer kon­struk­ti­ven Atmo­sphä­re in der Par­tei bei­getra­gen. Die Links­par­tei hat zur­zeit sechs Vizechefs.

Hoff teil­te auf Twit­ter mit, dass Schir­de­wan ihn gebe­ten habe, »Teil sei­nes Teams zu sein«. Ziel sei die »Erneue­rung unse­rer Par­tei als ver­bin­den­de Links­par­tei mit gesell­schaft­li­chem Gebrauchs­wert als sozia­lis­ti­sche Gerech­tig­keits­par­tei«. Schir­de­wan und Hoff stam­men aus dem Lager der ost­deut­schen Refor­mer. Sicher ist, dass ihre Kan­di­da­tur auch vom Thü­rin­ger Minis­ter­prä­si­den­ten Bodo Rame­low unter­stützt wird. Mög­li­cher­wei­se wird die Abstim­mung über den neu­en Vor­stand auch mit der Fra­ge ver­bun­den, wie sich die Links­par­tei künf­tig in der Außen­po­li­tik aus­rich­tet. Hoff hat­te kürz­lich im Inter­view mit dem »nd« gesagt: »Die ost­eu­ro­päi­schen Län­der wur­den nicht in die Nato gezwun­gen, son­dern auch lin­ke Par­tei­en in Ost­eu­ro­pa wol­len lie­ber in der Nato leben als unter der per­ma­nen­ten Gefahr eines groß­rus­si­schen Impe­ria­lis­mus – haben wir nie wahr­ge­nom­men, son­dern so getan, als gäbe es sie gar nicht.«