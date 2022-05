Mehr Kreuze für Die Linke - durchaus möglich. Bild: dpa

Acht­mal in Fol­ge hat Die Lin­ke zuletzt bei Wah­len auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne an Zustim­mung ver­lo­ren. Unter den west­deut­schen Flä­chen­län­dern ist sie nur noch im Land­tag von Hes­sen ver­tre­ten. Auch im Osten, wo sie einst Volks­par­tei war, kann sie – mit Aus­nah­me von Thü­rin­gen – längst nicht mehr an ihre alten Erfol­ge anknüp­fen. Im Bun­des­tag sitzt sie als Frak­ti­on nur, weil Gre­gor Gysi, Gesi­ne Lötzsch und Sören Pell­mann ihre Direkt­man­da­te ver­tei­dig­ten. Auch die Betei­li­gung an ins­ge­samt vier Lan­des­re­gie­run­gen kann nicht dar­über hin­weg­täu­schen, dass sich Die Lin­ke in der größ­ten Kri­se ihrer fast 15-jäh­ri­gen Geschich­te befin­det. Man­che spre­chen gar von einer exis­ten­zi­el­len Bedrohung.

Unter die­sen Umstän­den wirkt das Ergeb­nis einer Stu­die der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung, die am Mon­tag ver­öf­fent­licht wur­de, fast schon sur­re­al: Auf Grund­la­ge einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts Kan­t­ar könn­te sich fast ein Fünf­tel der Wahl­be­rech­tig­ten (18 Pro­zent, das ent­sprä­che etwa 10,8 Mil­lio­nen Bürger*innen) vor­stel­len, Die Lin­ke zu wäh­len. Es sei ein »sta­bi­les Poten­zi­al« für eine sozi­al-öko­lo­gisch aus­ge­rich­te­te lin­ke Par­tei mit sozia­lis­ti­scher Per­spek­ti­ve vor­han­den, ent­spre­chen­de Kon­zep­te und Kam­pa­gnen vor­aus­ge­setzt, heißt es im Fazit der Stu­die. Aller­dings gelin­ge die Aus­schöp­fung die­ses Poten­zi­als bis­her nicht. »Es müs­sen Wege gefun­den wer­den, um eine gemein­sa­me Aus­strah­lungs­kraft und Glaub­wür­dig­keit zurück zu gewin­nen«, so Mario Cand­ei­as, Direk­tor des Insti­tuts für Gesell­schafts­ana­ly­se und Autor der Stu­die. Vor­aus­set­zung dafür sei »die Lösung der inter­nen Pro­ble­me und die Befrie­dung der har­ten inter­nen Aus­ein­an­der­set­zun­gen in der Partei«.

Die Ergeb­nis­se las­sen auf­hor­chen: Dem­nach beschränkt sich das Poten­zi­al der Lin­ken längst nicht nur auf den urba­nen Raum und Städ­te, son­dern fin­det sich beson­ders auch in klei­ne­ren Orten von 5000 bis 20 000 Einwohner*innen. Ihr größ­tes Poten­zi­al hat die Par­tei bei Haus­hal­ten mit nied­ri­gem Ein­kom­men bis 1500 Euro monat­lich (22 Pro­zent) bezie­hungs­wei­se bis 2500 Euro (24 Pro­zent). Ent­spre­chend wer­den Maß­nah­men gegen die Ver­rin­ge­rung von Ein­kom­mens- und Ver­mö­gensun­gleich­heit in Deutsch­land von poten­zi­el­len Wähler*innen als beson­ders wich­tig betrach­tet. Fast eben­so wich­tig sei­en kon­kre­te Maß­nah­men zum Schutz des Kli­mas in Ver­bin­dung mit einem sozia­len Aus­gleich, übri­gens am stärks­ten befür­wor­tet von Gering­ver­die­nen­den mit einem Haus­halts­ein­kom­men bis 1500 Euro monat­lich. Uneins waren sich die Befrag­ten hin­ge­gen, ob Die Lin­ke für mehr Sozia­lis­mus ein­tre­ten sol­le: 54 Pro­zent Zustim­mung im Linken-Potenzial.

Beson­ders inter­es­sant ist Fol­gen­des: Das mit Abstand größ­te Poten­zi­al bei Wähler*innen ande­rer Par­tei­en hat Die Lin­ke bei Anhänger*innen der Grü­nen. Gera­de in Zei­ten, in denen die Grü­nen in der Ampel-Koali­ti­on vie­le Kom­pro­mis­se ein­ge­hen müs­sen, könn­te Die Lin­ke davon pro­fi­tie­ren. Aller­dings haben sich bei­de Par­tei­en seit Putins Angriff auf die Gesamt-Ukrai­ne außen­po­li­tisch aus­ein­an­der­ent­wi­ckelt: Wäh­rend die Grü­nen zum Bei­spiel beson­ders stark für Waf­fen­lie­fe­run­gen ein­tre­ten, ver­tei­di­gen vie­le Lin­ke den Pazi­fis­mus. Es scheint, als wür­de der Kurs der Grü­nen in der Bevöl­ke­rung deut­lich bes­ser ankom­men, schließ­lich befin­det sich die Par­tei im Gegen­satz zur Lin­ken im Auf­wind und erreicht nach aktu­el­len Umfra­gen um die 20 Pro­zent, wäh­rend Anna­le­na Baer­bock und Robert Habeck die belieb­tes­ten Poli­ti­ker des Lan­des sind. Ande­rer­seits zeigt sich bei Umfra­gen zur Lie­fe­rung schwe­rer Waf­fen in die Ukrai­ne kein geschlos­se­nes Bild, vor allem Ost­deut­sche sind dage­gen: In einer MDR-Umfra­ge leh­nen 69 Pro­zent der Teilnehmer*innen aus Sach­sen, Sach­sen-Anhalt und Thü­rin­gen die Lie­fe­rung von Pan­zern und Co. ab.

Die Stu­die der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung lässt sich dies­be­züg­lich sehr unter­schied­lich deu­ten. So wer­den unter den­je­ni­gen, die sich vor­stel­len kön­nen, Die Lin­ke zu wäh­len, die außen­po­li­ti­schen Posi­tio­nen der Par­tei am häu­figs­ten (zu 43 Pro­zent) als Grund für die Nicht­wahl genannt. Bei den Anhänger*innen von Bünd­nis 90/Die Grü­nen ist die Ableh­nung der Außen­po­li­tik der Lin­ken noch stär­ker aus­ge­prägt (62 Pro­zent). Unter den noch ver­blie­be­nen Wähler*innen der Lin­ken aller­dings wer­den gera­de die frie­dens­po­li­ti­schen Posi­tio­nen der Par­tei häu­fig als Grund für die Wahl­ent­schei­dung hervorgebracht.

Grund­sätz­lich spricht also zunächst ein­mal viel dafür, dass es der Lin­ken ohne Über­ar­bei­tung ihrer Außen­po­li­tik sehr schwer fal­len dürf­te, ihr Wähler*innenspektrum über das noch bestehen­de hin­aus zu erwei­tern. Aller­dings: Wie kon­kret eine lin­ke Außen­po­li­tik aus­se­hen könn­te, die in der Bevöl­ke­rung auf eine grö­ße­re Zustim­mung trifft, bleibt unklar. Die Stu­die rät jeden­falls nicht dazu, die Außen­po­li­tik der Grü­nen ein­fach zu kopie­ren, um dann mit mehr Sozi­al­po­li­tik und einem star­ken Kli­ma­be­wusst­sein alle unzu­frie­de­nen Grünen-Wähler*innen ein­fach ein­zu­sa­cken. Bei­spiel: Die Ableh­nung der Lin­ken von Krieg taucht nur bei 43 Pro­zent (der Durch­schnitts­wert) der Grünen-Anhänger*innen als Begrün­dung dafür auf, dass sie die Par­tei nicht wäh­len – wobei die For­mu­lie­rung »Ableh­nung von Krieg« sehr all­ge­mein gehal­ten ist. Wer, bit­te­schön, ist denn für Krieg?