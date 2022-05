Oft zu Scherzen aufgelegt: Ellen DeGeneres. Foto: VALERIE MACON / AFP

Die Lis­te der Gäs­te wirkt, als hät­te kaum jemand eine Ein­la­dung von ihr aus­ge­schla­gen: 19 Jah­re lang emp­fing Ellen DeGe­ne­res in der nach ihr benann­ten Talk­show füh­ren­de Figu­ren der US-ame­ri­ka­ni­schen links­li­be­ra­len Enter­tain­ment-Bran­che und Politik.

Sogar ihre Kon­kur­ren­tin Oprah Win­frey nahm ger­ne auf einem der bei­den wei­ßen Club­ses­sel vor Pal­men­hin­ter­grund Platz, um mit DeGe­ne­res über ihr Leben und ihre Kar­rie­re zu plau­dern. Dabei muss­ten sich die Gäs­te durch­aus vor der mitt­ler­wei­le 64-Jäh­ri­gen mit dem blon­den Kurz­haar­schnitt in Acht neh­men: Zur Show gehör­ten Strei­che, mit denen DeGe­ne­res ihnen oft einen gehö­ri­gen Schre­cken ein­jag­te. Auch vor dem Stu­dio­pu­bli­kum und ihrem eige­nen Per­so­nal mach­te die när­ri­sche Talk­mas­te­rin nicht Halt. Doch damit ist es jetzt vor­bei: Am 26. Mai wur­de die letz­te Sen­dung aus­ge­strahlt. DeGe­ne­res und ihre Gäs­te zeig­ten sich dar­in emo­tio­nal über das Ende.

Vor­aus­ge­gan­gen war eine schwie­ri­ge Zeit. Denn offen­bar ging es hin­ter den Kulis­sen oft über­haupt nicht hei­ter zu. 2020 wur­den Vor­wür­fe von Mit­ar­bei­ten­den der Show laut, das Arbeits­kli­ma sei ver­gif­tet. Den zwei Pro­du­zen­ten und dem Co-Pro­du­zen­ten der Show wur­de sexu­el­les Fehl­ver­hal­ten, Ras­sis­mus und Mob­bing zur Last gelegt. Auch DeGe­ne­res selbst ging es an den Kra­gen: Ehe­ma­li­ge Gäs­te und Mit­ar­bei­ten­de beschrie­ben sie als uner­träg­lich. Freund­lich sei sie nur vor der Kame­ra gewe­sen. Die Ein­schalt­quo­ten san­ken. Von die­ser Kri­se hat sich die Show nicht erholt, sodass sie nun ein­ge­stellt wird.

Die »Ellen DeGe­ne­res-Show« zeigt, wie rasant sich die ame­ri­ka­ni­sche Gesell­schaft in den letz­ten zwei Deka­den ver­än­dert hat: So durf­te DeGe­ne­res, als die Show 2003 anlief, nicht das Wort »gay«, eine Bezeich­nung für homo­se­xu­ell, vor dem Fern­seh­pu­bli­kum ver­wen­den. Dabei ist die Enter­tai­ne­rin selbst les­bisch und ihr Lebens­weg von den Reak­tio­nen auf ihre sexu­el­le Aus­rich­tung geprägt. Die 1958 im kon­ser­va­ti­ven Süd­staat Loui­sia­na gebo­re­ne DeGe­ne­res wur­de 19-jäh­rig von ihrem Vater raus­ge­schmis­sen, nach­dem sie sich als homo­se­xu­ell geoutet hat­te. 1997 oute­te sich ihre Figur in der nach ihr benann­ten Sit­com »Ellen«, zeit­gleich bekann­te sich auch DeGe­ne­res selbst zu ihrer Homo­se­xua­li­tät. Danach brach ihre Kar­rie­re ein – die ame­ri­ka­ni­sche Gesell­schaft war offen­bar noch zu ver­klemmt. Erst 2001 gelang DeGe­ne­res ein Come­back mit der Sit­com »The Ellen Show«, zwei Jah­re spä­ter star­te­te sie ihre Talk­show »The Ellen DeGe­ne­res Show«. Heu­te gilt DeGe­ne­res als Iko­ne der ame­ri­ka­ni­schen LGBTIQ-Bewegung.