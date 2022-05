Eine Jahrhundertausstellung: "Schliemanns Welten" im Neuen Museum Berlin Foto: © Staatliche Museen zu Berlin/David von Becker

Der Mann, der aus dem Nichts kam. Mit die­sem Satz könn­te jedes Por­trät über Hein­rich Schlie­mann begin­nen, auch wenn sei­ne Memoi­ren selbst ande­res ver­mu­ten las­sen. Aber wie schon Dmi­trij Jego­row in sei­ner 1923 in Peters­burg erschie­ne­nen ers­ten wis­sen­schaft­li­chen Schlie­mann-Bio­gra­fie erkannt hat­te, ist eine insze­nier­te Selbst­bio­gra­fie der Feind jeder Bio­gra­fie. Die­sem Umstand hat jeder Rech­nung zu tra­gen, der sich mit dem Tro­ja-Aus­grä­ber auf die eine oder ande­re Wei­se befasst.

Gebo­ren 1822 in Neu­bu­kow, wuchs er in Ankersha­gen in einer zer­rüt­te­ten Fami­lie auf. Sozi­al stig­ma­ti­siert, die gym­na­sia­le Schul­bil­dung aus Geld­man­gel abge­bro­chen und in die Real­schu­le rück­ver­wie­sen, absol­vier­te er eine unge­lieb­te Kauf­manns­leh­re, mach­te sich dann 1841 auf den Weg nach Ham­burg und heu­er­te dort, 19-jäh­rig, als Schiffs­jun­ge auf der Zwei­mast-Brigg »Doro­thea« an. Er woll­te den für ihn schwie­ri­gen meck­len­bur­gi­schen Mikro­kos­mos hin­ter sich las­sen und nach Vene­zue­la aus­wan­dern, um dort sein Glück zu suchen. Vor der nie­der­län­di­schen Küs­te erlitt der Seg­ler jedoch Schiff­bruch; Schlie­mann über­leb­te. Zurück in die Hei­mat woll­te er nicht. Er ging – fast mit­tel­los – nach Ams­ter­dam, wo er um Arbeit und eine Fest­an­stel­lung kämp­fen muss­te. Er begann als Brief­bo­te in einem Ams­ter­da­mer Handelskontor.

In die­ser schwie­ri­gen Lebens­la­ge offen­bar­te sich ein typi­scher Cha­rak­ter­zug Schlie­manns: nie­mals auf­zu­ge­ben, Schick­sals­schlä­ge zum Guten zu wen­den und aus der Not eine Tugend zu machen, eben­so schnell auf sich jäh ver­än­dern­de Lebens­la­gen zu reagie­ren und sich eröff­nen­de Ent­fal­tungs­mög­lich­kei­ten rigo­ros zu nut­zen. Hin­zu kamen Hart­nä­ckig­keit bei der Ver­fol­gung selbst gesetz­ter Zie­le und das Glück des Tüchtigen.

Schlie­mann begriff sofort, dass er, wenn er beruf­lich vor­an­kom­men woll­te, Spra­chen ler­nen muss­te: zuerst Nie­der­län­disch, Eng­lisch und Fran­zö­sisch sowie oben­drein – eine sei­ner per­sön­li­chen Stern­stun­den – Rus­sisch. Die­se Spra­che war es, die ihm den Weg in das gro­ße rus­si­sche Reich und die Welt ebne­te, die zur Quel­le sei­nes Reich­tums wur­de und ihm letzt­lich – noch soll­te es Jahr­zehn­te dau­ern – das Tor nach Tro­ja auf­zu­sto­ßen half.

Mit Schlie­manns Jah­ren von 1822 bis 1869, mehr als die Hälf­te sei­nes Lebens, befasst sich der ers­te Teil der Aus­stel­lung in der James-Simon-Gale­rie. Das ers­te Expo­nat, Jer­rers »Welt­ge­schich­te für Kin­der«, die Schlie­mann laut sei­ner Auto­bio­gra­fie 1829 zu Weih­nach­ten bekom­men haben will, soll angeb­lich sein blei­ben­des Inter­es­se für Tro­ja geweckt haben. Man könn­te nun mei­nen, dass die Ber­li­ner Aus­stel­lung dem noch in vie­len Köp­fen fest­sit­zen­den Schliemann’schen »Traum von Tro­ja« hul­di­ge. Zum Glück ist dem nicht so. Die­ser Mythos ist von der For­schung längst widerlegt.

Schau­ta­feln infor­mie­ren sodann in Wort und Bild über die ein­zel­nen Sta­tio­nen von Schlie­manns Weg in die Welt, ergänzt durch zahl­rei­che, meist ein­zig­ar­ti­ge ori­gi­na­le Sach­zeug­nis­se. Auf Kind­heit und Jugend fol­gen Ams­ter­dam und Russ­land. Die rus­si­sche Epi­so­de ver­an­schau­li­chen ein Jagd­schlit­ten, ein Pelz und diver­se ande­re Klei­dungs­stü­cke. Weit wich­ti­ger als die­se Objek­te sind die gezeig­ten Pro­ben der Mate­ria­li­en, mit denen Schlie­mann han­del­te und wirt­schaft­li­chen Erfolg erziel­te: natür­li­che Farb­stof­fe wie Indi­go, das Schlie­mann in höchs­ter Qua­li­tät auf rus­si­schen Märk­ten anbot, sowie Roh­stof­fe, Schwe­fel, Sal­pe­ter und Blei, die er wäh­rend des Krim­krie­ges 1853 bis 1856 an das rus­si­sche Artil­le­rie­de­par­te­ment ver­kauf­te, wodurch er sei­nen Reich­tum mehr als ver­dop­peln konn­te. Über sei­ne Peters­bur­ger Fami­lie wird nur das Aller­nö­tigs­te mit­ge­teilt. 1852 hat­te er die aus gut­bür­ger­li­chem Hau­se stam­men­de Jeka­te­ri­na Lys­hi­na gehei­ra­tet, eine Frau, die ihm geis­tig über­le­gen war, mit der er drei Kin­der hat­te und die er sehr schlecht behan­del­te. Bei­de leb­ten sich mehr und mehr aus­ein­an­der, und so wur­de die Ehe auf Betrei­ben Schlie­manns 1869 in den USA geschie­den. Eine Schei­dung, die in Russ­land nie aner­kannt wur­de. Dort galt er daher nach sei­ner Ehe­li­chung mit Sofia Engastromé­nou im glei­chen Jahr in Athen als Bigamist.

Noch vor der Hei­rat mit Jeka­te­ri­na reis­te Schlie­mann 1851/52 nach Kali­for­ni­en, wo er kurz­zei­tig ein Bank­haus zum Ankauf von Gold grün­de­te, sehr zu sei­nem Vor­teil. Rei­sen wur­den für ihn zu einem gera­de­zu zwang­haf­ten Bedürf­nis, einer­seits, um der fami­liä­ren Mise­re zu ent­flie­hen, ande­rer­seits der Bil­dung und des Ver­gnü­gens wegen: 1858/59 Schwe­den, Däne­mark, Ita­li­en, anschlie­ßend Ägyp­ten, Paläs­ti­na, Syri­en, 1864 die Welt­rei­se unter ande­rem nach Indi­en, Chi­na, Japan, Nord- und Mit­tel­ame­ri­ka. 1866 plan­te er eine Rei­se nach Per­si­en, die aus gesund­heit­li­chen Grün­den abge­bro­chen wer­den muss­te. Erst 1868 besuch­te er Grie­chen­land und Klein­asi­en. Den Auf­ent­halt in Chi­na illus­trie­ren das erst­mals gezeig­te his­to­ri­sche Modell einer Begräb­nis­ze­re­mo­nie, der Man­dar­in­hut eines Beam­ten, ein sei­de­ner Kimo­no und ein Stra­ßen­schub­kar­ren. Für Japan sind es Lack­do­sen, eine Mini-Tee­kü­che und ein San­da­len­paar aus Holz. Bei der Beschaf­fung der extra­or­di­nä­ren Aus­stel­lungs­stü­cke erwies sich das nicht genug zu loben­de, enge natio­na­le und inter­na­tio­na­le Zusam­men­wir­ken ver­schie­dens­ter Muse­en, trotz poli­ti­scher Unstim­mig­kei­ten auf inter­na­tio­na­ler Bühne.

Der zwei­te Teil im Neu­en Muse­um zeigt viel Spek­ta­ku­lä­res, räumt aber vor allem mit Vor­ur­tei­len auf, mit denen der Name Schlie­manns behaf­tet war und es teil­wei­se immer noch ist: Er sei ein Gold­grä­ber, ein Schatz­su­cher, ein archäo­lo­gi­scher Sün­den­fall gewe­sen, ein noto­ri­scher Lüg­ner und Fäl­scher. Nur auf zwei die­ser Vor­wür­fe kann hier ein­ge­gan­gen wer­den. Natür­lich gab es die sen­sa­tio­nel­len Gold­fun­de in Tro­ja und in den myke­ni­schen Schacht­grä­bern, und Schlie­mann war über­glück­lich dar­über, mach­ten sie sei­nen Namen doch welt­be­rühmt. Aber nicht ihret­we­gen nahm er den Spa­ten in die Hand. Die »Ili­as«, an deren Wahr­heits­ge­halt er fest glaub­te, war ihm der Weg­wei­ser bei sei­ner archäo­lo­gi­schen Suche. Homers Welt woll­te er ent­de­cken und ent­deck­te doch weit mehr, denn er hol­te eine bis dahin unbe­kann­te archäo­lo­gi­sche Epo­che ans Licht: die ägäi­sche Bron­ze­zeit, die frü­hes­te euro­päi­sche Hoch­kul­tur, die nichts mit Homers Epen zu tun hat­te. Wer den archäo­lo­gi­schen Teil der Aus­stel­lung durch­schrei­tet, wird die vie­len töner­nen Expo­na­te sehen, denen – vom ein­fa­chen Spinn­wir­tel bis zu kunst­vol­ler Kera­mik – das beson­de­re Augen­merk Schlie­manns galt. Sie waren unmit­tel­ba­re Zeu­gen einer bemer­kens­wer­ten All­tags­kul­tur und damit Aus­gangs­punk­te für wei­ter­ge­hen­de sozio­lo­gisch-kul­tur­his­to­ri­sche Schluss­fol­ge­run­gen und topo­gra­fi­sche Beobachtungen.

Schlie­mann wur­de außer­dem unter­stellt, dass er aus einer Gold­grä­ber­men­ta­li­tät her­aus rück­sichts­los archäo­lo­gi­sche Boden­schich­ten zer­stört habe. Gemeint ist der Such­gra­ben, den Schlie­mann quer durch den Hügel des ver­mu­te­ten Tro­ja zog. Ver­ges­sen wird dabei, dass damals die anti­ke Feld­ar­chäo­lo­gie als Wis­sen­schaft noch in den Anfän­gen steck­te. Sie erleb­te aber gera­de durch den immer pro­fes­sio­nel­ler arbei­ten­den, ste­tig ler­nen­den Schlie­mann einen star­ken Ent­wick­lungs­schub, zumin­dest in zwei­er­lei Hin­sicht: Er erkann­te in der Kera­mik das Leit­fos­sil für eine rela­ti­ve und abso­lu­te Chro­no­lo­gie. Der Such­gra­ben, den man in der Aus­stel­lung visu­ell durch­schrei­ten kann, öff­ne­te ihm zudem die Augen für die Bedeu­tung der Stra­ti­gra­fie, für die Abfol­ge der ein­zel­nen archäo­lo­gi­schen Kul­tur­schich­ten und deren zeit­li­che Bestimmung.

Nicht ver­säu­men soll­te der Besu­cher zwei Höhe­punk­te der Aus­stel­lung. Zum einen die köst­li­che Dar­stel­lung Schlie­manns durch die Schau­spie­le­rin Kathe­ri­na Thal­bach, als die­ser das Auf­fin­den und die Ber­gung des soge­nann­ten »Schat­zes des Pria­mos« nach­er­zählt. Ein letz­ter Höhe­punkt fin­det sich in der Nach­bil­dung des »Iliou Melathrons«, jenes pala­st­ähn­li­chen Wohn­hau­ses, das sich Schlie­mann 1880 in Athen erbau­en ließ. In ihm befin­det sich heu­te – zweck­ent­frem­det – das Numis­ma­ti­sche Muse­um. Gezeigt wird – eine Sen­sa­ti­on – Schlie­manns Arbeits­zim­mer, das nach der Auf­lö­sung sei­nes Haus­hal­tes in pri­va­te Hän­de gelang­te und in das »Iliou Melathron« nie mehr zurück­kehr­te, trotz eif­ri­ger Bemü­hun­gen des Athe­ner Prä­his­to­ri­kers und Schlie­mann­for­schers Geor­gi­os Kor­rés. Es gleicht einem Wun­der, dass es nun in Ber­lin aus­ge­stellt wer­den konn­te. Der Besu­cher soll­te den Anblick still genie­ßen. Noch­mals wird er Schlie­manns Arbeits­zim­mer nicht zu sehen bekommen.

Fazit: Was auf der Ber­li­ner Muse­ums­in­sel zu Leben und Werk Schlie­manns offe­riert wird, ist eine gran­dio­se Jahr­hun­dert­aus­stel­lung. Eine Expo­si­ti­on von die­sem Aus­maß und in die­ser Form wird es in abseh­ba­rer Zeit nicht wie­der geben.

Aus­stel­lung vom 13. Mai bis 6. Novem­ber, Muse­ums­in­sel Ber­lin, James-Simon-Gale­rie & Neu­es Muse­um, Di bis So 10–18 Uhr, Ein­tritt 14 €, Begleit­band 36 €.