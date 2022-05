Erstmal Adorno lesen, bevor es auf die Straße geht? Die Kritik an der jugendlichen Klimabewegung geht an der Realität vorbei. Foto: dpa/Christian Charisius

Mit dem Gedicht »Darkness« ver­fass­te Lord Byron eine frü­he lite­ra­ri­sche Unter­gangs­fan­ta­sie. Die Son­ne ver­schwin­det, sodass sich die in einer fins­te­ren, zeit­lo­sen Welt gefan­ge­ne Mensch­heit beginnt auf­zu­zeh­ren. Apo­ka­lyp­ti­sche Ent­wür­fe der Roman­tik, die sich dem christ­li­chen Heils­ver­spre­chen ent­le­digt haben, ste­hen den fil­mi­schen End­zeit­fan­ta­sien auf gän­gi­gen Strea­ming­platt­for­men nahe. Sie beer­ben in ihren Moti­ven die Gat­tung, die sich als Reak­ti­on auf fort­schrei­ten­de Indus­tria­li­sie­rung und Maschi­ni­sie­rung her­aus­bil­de­te, stellt Phi­lo­so­phin und Sozio­lo­gin Jen­ni­fer Ste­vens in ihrer Ana­ly­se fest.

Wie der­zei­ti­ge Kli­ma­be­we­gun­gen von Fri­days for Future bis zu Öko­fa­schis­ten der Neu­en Rech­ten von einem apo­ka­lyp­ti­schen Gefühl gelei­tet wer­den, ist eine der zen­tral dis­ku­tier­ten Fra­gen auf dem Kon­gress »Kli­ma­wan­del und Gesell­schafts­kri­tik« an der Uni­ver­si­tät Olden­burg. Die sich links ver­ste­hen­den Pro­tes­te geben im Zei­chen der Dring­lich­keit den Anspruch eines guten Lebens auf. Wäh­rend sich am Hori­zont der Welt­un­ter­gang abzeich­net, hofft die letz­te Genera­ti­on auf ein blo­ßes Über­le­ben, das gesell­schaft­li­chen Gestal­tungs­wil­len mit einem »wenigs­tens nicht schlech­ter« verwechsle.

Dass Akteur*innen von FFF nur eine dif­fu­se Vor­stel­lung haben, was sie mit ihrer For­de­rung »sys­tem chan­ge – not cli­ma­te chan­ge« mei­nen, ja nicht ein­mal einen ador­ni­ti­schen Begriff der Gesell­schaft zugrun­de legen, ist eine bana­le Fest­stel­lung, bei der vie­le der ideo­lo­gie­kri­ti­schen Vor­trä­ge ste­hen­blei­ben. Im logi­schen Kurz­schluss bestär­ken die­se Bei­trä­ge, unter ande­rem von »Bahamas«-Autor Jörg Huber und Ger­hard Sta­pel­feldt, die eige­ne Pra­xis­feind­lich­keit zuguns­ten einer sich theo­re­tisch rein­hal­ten­den Sophis­te­rei, weil eine zurei­chen­de Pra­xis in den gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­sen nicht ver­wirk­lich­bar ist. Dies schlägt um in eine per­fi­de Ver­tei­di­gung der kapi­ta­lis­ti­schen Zustän­de, die schließ­lich Auf­klä­rung und die Besei­ti­gung patri­ar­cha­ler Herr­schaft mit sich gebracht hätten.

Wenn man die von Marx beschrie­be­ne Akku­mu­la­ti­ons­be­we­gung des Kapi­tals zugrun­de legt und davon aus­ge­hend einen Zusam­men­hang zwi­schen Kli­ma­wan­del und Wachs­tums­zwang fest­stel­len muss, ver­weist das auf den rea­len Kern der Welt­un­ter­gangs­angst. Die Ver­nut­zung von Natur­res­sour­cen schrei­tet auf eine Wei­se vor­an, die zu Trink­was­ser­knapp­heit, Ver­gif­tung von Böden und stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren führt. Statt die Kli­ma­be­we­gung ein­fach als panisch-irra­tio­nal zu denun­zie­ren, stellt sich doch viel­mehr die Fra­ge, wel­che Inter­ven­ti­ons­mög­lich­kei­ten eine ret­ten­de Kri­tik bietet.

Das Panel »Geschich­te und Zukunfts­be­wusst­sein«, in dem auch Ste­vens ihren Vor­trag hielt, arbei­tet mit Denk­fi­gu­ren des Bruchs von Wal­ter Ben­ja­min. In ihrem Bei­trag dreht Sozio­lo­gin Alex­an­dra Schau­er das Bild des »Ange­lus Novus« um. Wäh­rend der Engel der Geschich­te auf den Trüm­mer­hau­fen in der Ver­gan­gen­heit blickt, erkennt die Kli­ma­be­we­gung die Kata­stro­phe in der Zukunft. Aus der Umwen­dung als Abwen­dung von der Geschich­te und ihren ver­schüt­te­ten, mes­sia­ni­schen Momen­ten ergibt sich eine auf das »Ide­al der befrei­ten Enkel« aus­ge­rich­te­te Bewe­gung, die Ben­ja­min bei den fort­schritts­gläu­bi­gen Sozi­al­de­mo­kra­ten ver­or­te­te. Doch gehe in einer als rasen­der Still­stand wahr­ge­nom­me­nen Zeit das Moment der Befrei­ung zuguns­ten einer nur quan­ti­ta­ti­ven Aus­deh­nung des Über­le­bens verloren.

In der – zu Recht – kri­ti­sier­ten Dring­lich­keit, die die Kli­ma­be­we­gung nicht müde wird zu bean­spru­chen, scheint auch etwas ande­res auf. Wohl­wol­lend ver­stan­den ist es der Bruch mit dem neo­li­be­ra­len Prin­zip des akzep­tier­ten Kol­la­te­ral­scha­dens – einer Dyna­mik, die Arten­ster­ben und mensch­li­ches Leid zuguns­ten öko­no­mi­scher Prin­zi­pi­en hin­nimmt. Aus der Ein­for­de­rung des Glücks in der Jetzt­zeit und sei­ner ver­gan­ge­nen Mög­lich­keit steckt »eine schwa­che mes­sia­ni­sche Kraft«. Mit dem Kairós, in dem sich nach dem Phi­lo­so­phen und Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Alex­an­der Neu­pert-Dopp­ler eine Rei­fe des Bewusst­seins und die Kri­se der Zustän­de mit der güns­ti­gen Kräf­te­kon­stel­la­ti­on ver­bin­det, könn­te das Bestehen­de in die Kon­sti­tu­ti­on des Neu­en, des sich rea­li­sie­ren­den Glücks, umschla­gen. Denn bei aller fal­schen Kata­stro­phen­rhe­to­rik bleibt doch: »Die Kata­stro­phe = die Gele­gen­heit ver­passt haben«.