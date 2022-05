Einstige Neubauten wie der »Chinesische Mauer« genannte 1971 errichtete Gebäudekomplex in Malmös östlichem Stadtteil Rosengård sind in die Jahre gekommen. Foto: nd/Peter Steiniger

Der schwe­di­sche Mie­ter­ver­ein und die Inter­es­sen­ver­tre­tun­gen von Haus­be­sit­zern und Woh­nungs­kon­zer­nen haben Anfang Mai ein Über­ein­kom­men prä­sen­tiert, das die Rech­te der Mie­ter stär­ker berück­sich­ti­gen soll. Die Ver­ein­ba­rung beinhal­tet ein neu­es For­mat bei der Fest­le­gung der Mie­ten nach dem soge­nann­ten »Mal­mö­er Modell«. Die­ses erlaubt es den Mie­tern, ihre Wohn­kos­ten unter Berück­sich­ti­gung des Zustands der Woh­nung, deren Lage und Attrak­ti­vi­tät zu bewer­ten und über­höh­te Prei­se auf die­ser Grund­la­ge infra­ge zu stel­len. Unter ande­rem sol­len damit Miet­erhö­hun­gen auf­grund von Reno­vie­rung oder Moder­ni­sie­rung gebremst wer­den. Aller­dings befürch­ten Akti­vis­ten schon län­ger, dass ein sol­ches Punk­te­sys­tem die Wohn­kos­ten wei­ter nach oben schnel­len lässt. Reno­vie­rungs­be­dürf­tig sind inzwi­schen vie­le der Woh­nun­gen aus Schwe­dens größ­tem Pro­jekt des sozia­len Woh­nungs­baus: den gro­ßen Plat­ten­bau­ten des »Mil­lio­nen­pro­gramms«. In den 1960er Jah­ren wur­den in Schwe­den eine Mil­li­on Woh­nun­gen gebaut, um güns­ti­ge Blei­ben für eine wach­sen­de Bevöl­ke­rung anzu­bie­ten. Vie­le der eins­ti­gen Neu­bau­sied­lun­gen besitzt seit 2019 eine deut­sche Fir­ma: Vono­via. Nach­dem sich der Kon­zern die bei­den Immo­bi­li­en­fir­men Vic­to­ria Park und Hemb­la ein­ver­leibt hat­te, bekam er am 1. Janu­ar 2022 in Schwe­den einen neu­en Namen: Vic­to­ria­hem. Aus steu­er­li­chen Grün­den, berich­te­te das schwe­di­sche Mie­ter­ma­ga­zin »Hem & Hyra«, ist das Unter­neh­men in 200 Toch­ter­ge­sell­schaf­ten auf­ge­teilt. Mit ins­ge­samt 38 000 Woh­nun­gen in den drei größ­ten Städ­ten Stock­holm, Mal­mö und Göte­borg sowie in mehr als zehn wei­te­ren ist der deut­sche Rie­se inzwi­schen auch eine der größ­ten Immo­bi­li­en­fir­men Schwedens.

Nach­dem der Kon­zern bereits in Deutsch­land wegen hoher Mie­ten viel Kri­tik erhal­ten hat­te, ist er auch auf dem schwe­di­schen Markt nicht bei allen will­kom­men. Mie­ter aus Stock­hol­mer Außen­be­zir­ken klag­ten in meh­re­ren Repor­ta­gen von »Hem & Hyra« über man­gel­haf­te Instand­hal­tun­gen. So wur­de etwa Marie Asplund, die in einem Gebäu­de der Vono­via-Toch­ter Hemb­la wohnt, ver­spro­chen, ihr Bade­zim­mer zu reno­vie­ren – statt­des­sen wur­den die Schä­den mit Kle­be­band über­klebt. Asplund wohnt bereits seit 21 Jah­ren in ihrer Woh­nung, ohne dass dar­an jemals etwas reno­viert wur­de. Erst nach der Bericht­erstat­tung reagier­te die Firma.

Wie in jedem Jahr hat der Mie­ter­ver­ein 2020 unter sei­nen Mit­glie­dern eine gro­ße Umfra­ge durch­ge­führt, in der sie ihre Wohn­si­tua­ti­on bewer­ten soll­ten. 56 000 Mie­te­rin­nen und Mie­ter betei­lig­ten sich, 1600 Ant­wor­ten bezo­gen sich auf Quar­tie­re von Vic­to­ria Park und Hemb­la – mit 43 von 100 mög­li­chen Punk­ten lag ihre Bewer­tung unter dem Durch­schnitt von 58 Punk­ten. Und der Trend zeigt abwärts. Ein Bei­spiel dafür ist die nun zu Vic­to­ria­hem gehö­ren­de Göte­bor­ger Groß­sied­lung Bergs­jön. Wur­de sie 2019 noch mit durch­schnitt­lich 41 Punk­ten bewer­tet, lag der Wert 2021, also zwei Jah­re nach dem Kauf durch Vono­via, nur noch bei 18.

Bei Vic­to­ria­hem reagiert man auf Vor­wür­fe gelas­sen. Zwar habe es in der Ver­gan­gen­heit Fäl­le gege­ben, in denen die Ver­wal­tung nicht opti­mal reagier­te. Doch jetzt gebe es Hand­lungs­plä­ne für die ein­zel­nen Gebie­te. Kom­mu­ni­ka­ti­ons­chef Jona­tan Öhman ver­weist gegen­über »nd« auf den Preis »Kun­den­kris­tall«, den die Fir­ma 2022 für gestie­ge­ne Kun­den­zu­frie­den­heit gewon­nen hat. Eine Stu­die der von Vic­to­ria­hem beauf­trag­ten Fir­ma Aktiv­Bo zeigt das eben­falls. Aller­dings bleibt durch­aus noch Spiel­raum nach oben. Beson­ders schlecht bewer­tet wur­den die Sau­ber­keit und Siche­rung der Kel­ler­räu­me gegen Ein­bruch sowie die Rei­ni­gung der in Schwe­den übli­chen gemein­schaft­li­chen Wasch­kü­chen und des Müll­raums. Die Ergeb­nis­se sind auf der Web­sei­te von Vic­to­ria­hem ein­seh­bar und auch hier gelobt die Fir­ma Bes­se­rung. Zugleich kün­digt sie hier bereits Miet­erhö­hun­gen im Rah­men der schwe­di­schen Geset­ze an.

Die poli­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung um die Dere­gu­lie­rung des schwe­di­schen Woh­nungs­mark­tes kul­mi­nier­te im ver­gan­ge­nen Som­mer in einer Regie­rungs­kri­se. Damals hat­ten die Sozi­al­de­mo­kra­ten auf Wunsch der libe­ra­len Zen­trums-Par­tei zöger­lich den Vor­schlag ein­ge­bracht, die Mie­ten bei Neu­bau­ten dem ange­spann­ten Markt zu über­las­sen. Die Geg­ner einer sol­chen »Mark­nadshy­ra« orga­ni­sier­ten Pro­tes­te, die Links­par­tei ließ Minis­ter­prä­si­dent Ste­fan Löf­ven bei der Ver­trau­ens­fra­ge im Reichs­tag durchfallen.

Bis­lang erhält in Schwe­den nicht der­je­ni­ge den Miet­ver­trag, der den höchs­ten Gehalts­scheck auf den Tisch legt, son­dern der, der am längs­ten in der Schlan­ge gewar­tet hat: Über eine kom­mu­na­le Inter­net­platt­form der jewei­li­gen Stadt mel­det man ein Inter­es­se an einer Woh­nung an. Die­ses Sys­tem exis­tiert in Schwe­den seit dem Zwei­ten Welt­krieg. Die Zen­trums­par­tei argu­men­tiert, dass dadurch güns­ti­ge Woh­nun­gen auch an Gut­ver­die­ner gehen. Um die Sor­gen und Rech­te der meis­ten Mie­ter geht es bei der Anfang 2021 gestar­te­ten Kam­pa­gne »Nein zur Markt­mie­te. Ja zu einer sozia­len Woh­nungs­po­li­tik«. Etwa 90 Mie­ter­initia­ti­ven und wei­te­re Orga­ni­sa­tio­nen aus ganz Schwe­den haben sich ihr ange­schlos­sen. Ob die »Mark­nadshy­ra« wei­ter ver­hin­dert wer­den kann, wird sich bei der Wahl zum Schwe­di­schen Reichs­tag im Sep­tem­ber zeigen.