Nicht zuletzt das rechtsterroristische Attentat von Hanau hat gezeigt, dass Online-Hetze auch Offline Folgen haben kann. Die Polizei ist überfordert, Straftaten im Netz zu verfolgen.

Die deut­sche Poli­zei ist mit Hass und Het­ze im Inter­net heil­los über­for­dert. So könn­te man die Recher­che vom »ZDF Maga­zin Roya­le« zusam­men­fas­sen. Immer­hin gibt es nun Kon­se­quen­zen: In meh­re­ren deut­schen Poli­zei­en wird gegen Straf­ver­ei­te­lung im Amt ermit­telt. Denn auf man­chen Wachen wur­den Straf­an­zei­gen zu straf­recht­lich rele­van­ten Posts im Inter­net nicht ein­mal ent­ge­gen­ge­nom­men oder es wur­de nur schlep­pend ermit­telt. Doch wie viel ist es wert, wenn die Poli­zei gegen sich sel­ber ermittelt?

Die Ergeb­nis­se im Fall NSU 2.0 las­sen nur wenig Hoff­nung zu. In dem Zusam­men­hang wur­den allein in der hes­si­schen Poli­zei 67 rech­te Chat­grup­pen gefun­den, die anti­se­mi­ti­sche und ras­sis­ti­sche Inhal­te teil­ten sowie Dar­stel­lun­gen sexua­li­sier­ter Gewalt gegen Kin­der. Es bräuch­te also zual­ler­erst viel mehr unab­hän­gi­ge Kon­trol­le der Poli­zei selbst. Außer­dem Fort­bil­dun­gen im Bereich Straf­ta­ten im Inter­net. Denn offen­bar neh­men vie­le Beamt*innen die­se nicht ernst und schi­cken Betrof­fe­ne ein­fach weg. Dabei wis­sen wir mitt­ler­wei­le viel zu gut, dass Täter*innen, die Mord­dro­hun­gen im Inter­net aus­spre­chen, frü­her oder spä­ter auch im »real life« zuschla­gen können.