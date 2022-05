Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bevor die Nicht-Rhein­län­der unter der Leser­schaft ver­wirrt ihre Lek­tü­re die­ses Arti­kels abbre­chen, hier eine Über­set­zung der Über­schrift: Das bedeu­tet auf Kölsch sowas wie: »Mach dir kei­ne Sor­gen, irgend­wie geht am Ende immer alles gut aus.« Und genau so kann man auch die Hal­tung der Poli­tik gegen­über Rechts­ex­tre­men in den Sicher­heits­kräf­ten zusam­men­fas­sen – et hätt noch immer jot jejange.

Die Rede ist von rechts­ex­tre­men Chat­grup­pen bei der Poli­zei, die in ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern auf­ge­deckt wur­den. Da fragt man sich als migran­tisch-deut­sche Bür­ge­rin ja schon, wozu genau die­nen denn die­se pri­va­ten Chat­grup­pen? Bei Beamt*innen, die wir mit Steu­er­gel­dern bezah­len und bewaff­nen, damit sie uns beschüt­zen vor bösen Leu­ten, zum Bei­spiel vor Nazis?

Ich habe zwei Fami­li­en-Chat­grup­pen, jeweils mit dem deut­schen und mit dem argen­ti­ni­schen Teil der Fami­lie. Sowie Chat­grup­pen, die mit der Arbeit oder poli­ti­schem Enga­ge­ment zu tun haben. Und dann noch kurz­zei­ti­ge Chats mit Klein­grup­pen, etwa um eine Par­ty zu orga­ni­sie­ren. Manch­mal chat­ten wir ein­fach in die­sen Grup­pen, pos­ten Fotos und Memes. Ganz oft ver­ab­re­den wir uns auch, um etwas zu unter­neh­men, außer­halb der digi­ta­len Welt, im ech­ten Leben. Das heißt, mit der Chat­grup­pe zu kom­mu­ni­zie­ren dient dann nur zur Ver­ab­re­dung zu einer Akti­vi­tät: Das eigent­li­che Ziel ist also, eine kon­kre­te Hand­lung auszuführen.

Des­we­gen wun­de­re ich mich, dass Innen­mi­nis­te­ri­en in den Län­der so voll­kom­men ruhig sind, wenn es um rechts­ex­tre­me Chat­grup­pen bei der Poli­zei oder der Bun­des­wehr geht. Sie sind sich anschei­nend völ­lig sicher, dass die­sen rechts­ra­di­ka­li­sier­ten Sicher­heits­kräf­ten nie­mals ein­fällt, aus der digi­ta­len in die ana­lo­ge Welt zu wech­seln. Also zum Bei­spiel, anstatt Fotos von bom­bar­dier­ten Moscheen zu pos­ten, höchst­per­sön­lich Bom­ben in ech­ten Moscheen zu deto­nie­ren. Oder dass Leu­te, die Hit­ler-Grü­ße lus­tig fin­den, mög­li­cher­wei­se auf die Idee kom­men, Waf­fen für Neo­na­zis zu besorgen.

Nein, die Innen­mi­nis­te­ri­en sind wei­ter­hin tiefen­ent­spannt. Und das gilt auch für die Bericht­erstat­tung über die­se rechts­ex­tre­men Seil­schaf­ten bei der Poli­zei. Die offi­zi­el­le Les­art, die da lau­tet »Der beißt nicht, der chat­tet nur«, wird von Redak­tio­nen oft kri­tik­los über­nom­men. Aber »Chat­grup­pen« hei­ßen sie ja nur des­we­gen, weil dies als ers­tes auf­flog, als Han­dys über­prüft wur­den. Man kann davon aus­ge­hen, dass die­se Beamt*innen auch im ech­ten Leben rechts­ra­di­ka­len Akti­vi­tä­ten nach­ge­gan­gen sind. Ich hof­fe instän­dig, dass dies momen­tan mit Hoch­druck unter­sucht wird. Mög­lichst nicht durch inter­ne Ermittler*innen, son­dern durch unab­hän­gi­ge Personen.

Es ist eine gefähr­li­che Baga­tel­li­sie­rung rech­ter Struk­tu­ren in den Sicher­heits­kräf­ten, wenn Medi­en das Nar­ra­tiv von »Chat­grup­pen« über­neh­men. Das grenzt an Ver­harm­lo­sung. Die­ses Ver­hal­ten kann dar­an lie­gen, dass in den meis­ten Fäl­len kei­ne Kon­se­quen­zen folg­ten. Chat­grup­pen sind pri­vat; das heißt, egal was man pos­tet, es wird nicht »der Öffent­lich­keit zugäng­lich« gemacht. Und damit greift der Straf­tat­be­stand der Volks­ver­het­zung nicht. Auch die Maß­nah­men gegen Radi­ka­li­sie­rung sind über­schau­bar: In Nord­rhein-West­fa­len soll bei­spiels­wei­se die Poli­zei-Seel­sor­ge dabei mit­hel­fen, dass die Staatsdiener*innen auf demo­kra­ti­schem Kurs bleiben.

Aber es gibt Aus­nah­men: Das Spe­zi­al­ein­satz­kom­man­do der Poli­zei in Frank­furt wur­de auf­ge­löst, als der Chat­grup­pen-Skan­dal ans Tages­licht kam. 13 Beam­te die­ser Ein­heit waren übri­gens in jener Nacht im Ein­satz, als ein Neo­na­zi in Hanau aus ras­sis­ti­schen Moti­ven neun Men­schen töte­te. Inwie­fern sie an Ein­satz­ent­schei­dun­gen betei­ligt waren, ist bis heu­te nicht öffent­lich bekannt. Für die Ange­hö­ri­gen der Ermor­de­ten ist dies ein Skandal.

Und ein Skan­dal ist auch, dass deut­sche Medi­en – bis auf weni­ge rühm­li­che Aus­nah­men – sorg­los auf Recher­chen zu die­sen »Chat­grup­pen« ver­zich­ten. Et hätt noch immer jot jejange.