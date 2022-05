Eine PhotoBionic Cell für die Herstellung von Produkten aus Algen wird bei der Hannover Messe 2022 gezeigt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach zwei Jah­ren öff­nen sich wie­der die Tore der welt­weit wich­tigs­ten Indus­trie­mes­se für zehn­tau­sen­de Besu­cher. Die Stim­mung war aller­dings schon mal bes­ser. »Der kon­junk­tu­rel­le Aus­blick sieht sehr trü­be aus«, klag­te BDI-Prä­si­dent Sieg­fried Russ­wurm, als er kürz­lich den Quar­tals­be­richt sei­nes Bun­des­ver­ban­des der Deut­schen Indus­trie (BDI) vor­stell­te. Wegen immenser Unsi­cher­hei­ten und immer neu­er Eng­päs­se in der Pro­duk­ti­on ver­zich­tet die mäch­ti­ge Wirt­schafts­lob­by sogar auf die übli­che Jahresprognose.

Recht­zei­tig zum Beginn der Han­no­ver Mes­se an die­sem Mon­tag leg­te der Che­mie­ver­band nach: Vom erhoff­ten Auf­schwung nach dem Coro­na-Win­ter sei nichts mehr übrig. »Die Per­spek­ti­ven unse­rer Bran­che sind wegen stei­gen­der Ener­gie- und Roh­stoff­kos­ten zuneh­mend düs­ter«, erklär­te VCI-Prä­si­dent Chris­ti­an Kull­mann, Vor­stands­chef von Evo­nik. Die Che­mie­pro­duk­ti­on sei bereits rück­läu­fig, die Kapa­zi­täts­aus­las­tung neh­me ab.

Die aktu­el­len Pro­ble­me könn­ten zum Dau­er­bren­ner wer­den. Das Geschäfts­mo­dell der dritt­größ­ten deut­schen Indus­trie­bran­che beruht bis­lang auf preis­wer­ter Ener­gie aus Russ­land. Nicht ganz so ener­gie­in­ten­siv arbei­ten die bei­den ande­ren Spit­zen­bran­chen – Auto­mo­bil- und Maschi­nen­bau. Direkt in deren Unter­neh­men fal­len zwar nur etwa 20 Pro­zent des damit ver­bun­de­nen CO 2 -Aus­sto­ßes an, 80 Pro­zent aber in der vor- und nach­ge­la­ger­ten Lie­fer­ket­te. Etwa beim Lkw-Trans­port oder in der Strom fres­sen­den Stahlproduktion.

Allein die Hoch­öfen von Thys­sen-Krupp am Stand­ort Duis­burg sol­len 2,5 Pro­zent der gesam­ten CO 2 -Emis­sio­nen in Deutsch­land pro­du­zie­ren. Aber mit der bil­li­gen Ener­gie und damit dem »Indus­trie­mo­dell Deutsch­land« könn­te es nun vor­bei sein. Die Vize­prä­si­den­tin der EU-Kom­mis­si­on, Mar­gre­the Ves­ta­ger, stimm­te Euro­pa in der ver­gan­ge­nen Woche auf dau­er­haft höhe­re Prei­se ein. Ein gro­ßer Teil der Indus­trie basie­re auf »sehr bil­li­ger Ener­gie aus Russ­land, auf sehr bil­li­ger Arbeits­kraft aus Chi­na und auf hoch­sub­ven­tio­nier­ten Halb­lei­tern aus Taiwan«.

Auch der Inter­na­tio­na­le Wäh­rungs­fonds (IWF) kri­ti­sier­te kürz­lich erneut die extre­me Export­ori­en­tie­rung der deut­schen Indus­trie. »Inner­halb Deutsch­lands ver­wei­sen hohe Leis­tungs­bi­lanz­über­schüs­se auf ein ungleich­ge­wich­ti­ges Wachs­tums­mo­dell, von dem nur ein klei­ner Teil der Bevöl­ke­rung pro­fi­tiert«, schreibt Phil­ipp Heim­ber­ger vom Wie­ner Insti­tut für Inter­na­tio­na­le Wirt­schafts­ver­glei­che. Der deut­sche Über­schuss stieg seit dem Euro-Bei­tritt vor allem wegen der zuneh­men­den Ein­kom­mensun­gleich­heit, wie auch der IWF zeige.

Unbe­rührt von sol­cher Kri­tik sind die Plä­ne, die auf der Han­no­ver Mes­se prä­sen­tiert wer­den, natür­lich hoch­tra­bend. 2500 Unter­neh­men aus 60 Län­dern zei­gen auf dem weit­läu­fi­gen Mes­se­ge­län­de ihre Inno­va­tio­nen für die Fabri­ken und Ener­gie­sys­te­me von mor­gen. Eröff­net wird die Indus­trie­schau von Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz.

Ein mas­si­ver Umbruch voll­zieht sich, gan­ze Betriebs­ab­läu­fe wer­den neu gedacht. Fer­ti­gungs­an­la­gen, die mit Werk­tei­len Infor­ma­tio­nen aus­tau­schen und bei Bedarf selbst­stän­dig einen Tech­ni­ker um Hil­fe bit­ten? In der »Indus­trie 4.0« ist dies Rea­li­tät. Die maschi­nel­le Pro­duk­ti­on ver­netzt sich dank moderns­ter Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­nik zu einem selbst­ler­nen­den Sys­tem, einer so genann­ten Smart Factory.

Basis die­ses indus­tri­el­len Wan­dels bil­det das »Inter­net der Din­ge«, das den stän­di­gen Daten­aus­tausch zwi­schen sämt­li­chen Betei­lig­ten ermög­licht – vom Fer­ti­gungs­ro­bo­ter über die Lager­hal­tung bis hin zum Mikro­chip­her­stel­ler. »So wer­den sämt­li­che Pro­duk­ti­ons- und Logis­tik­pro­zes­se mit­ein­an­der ver­knüpft – und unse­re Indus­trie wird intel­li­gen­ter, effi­zi­en­ter und nach­hal­ti­ger«, heißt es in einer Vor­ankün­di­gung der Messeleitung.

Dabei geht die Groß­in­dus­trie vor­an. Für die Daten­aus­tausch-Platt­form »Catena-X«, ent­wi­ckelt von dem baden-würt­tem­ber­gi­schen Kon­zern SAP, haben sich die Schwer­ge­wich­te in der auto­mo­bi­len Indus­trie von Bosch, BMW und Daim­ler bis zu Tele­kom und Sie­mens ver­bün­det. »Wir wol­len nicht nur über die Pro­duk­ti­on der Zukunft reden, son­dern sie pro­ak­tiv gestal­ten«, sagt Jür­gen Sturm, Vor­stands­mit­glied bei Catena-X und Chef des Zulie­fer-Rie­sen ZF Fried­richs­ha­fen. Das Netz­werk soll die Nach­ver­fol­gung aller Kom­po­nen­ten im »Daten­öko­sys­tem« ermög­li­chen – vom ers­ten Roh­stoff bis zum Recy­cling. Mit den ver­füg­ba­ren Daten über den öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck wer­de Kreis­lauf­wirt­schaft erst mög­lich und neue Geschäfts­mo­del­le könn­ten ent­ste­hen, so Sturm weiter.

Wenn es um Indus­trie 4.0 geht, sieht sich die deut­sche Wirt­schaft ohne­hin weit vorn. »Tech­no­lo­gie kann einen rie­si­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz leis­ten«, demons­trier­te bei­spiels­wei­se Sie­mens-Vor­stand Cedrik Nei­ke dem­entspre­chend gute Lau­ne. Die Stim­mung in der deut­schen Wirt­schaft hat sich ins­ge­samt zuletzt ein wenig auf­ge­hellt. Und auch der Ifo-Geschäfts­kli­ma­in­dex ist im Mai wie­der gestie­gen. Die Unter­neh­men waren vor allem merk­lich zufrie­de­ner mit den lau­fen­den Geschäf­ten. Die Zukunfts­er­war­tun­gen ver­än­der­ten sich hin­ge­gen kaum, die Indus­trie bleibt wei­ter skeptisch.