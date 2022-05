Stehen der klimafreundlichen Petersburger Straße im Weg: Fünf Schwarzpappeln Foto: Privat

Mehr Grün und gute Rad­we­ge. Die Erneue­rung der Peters­bur­ger Stra­ße in Fried­richs­hain zwi­schen Lands­ber­ger Allee und Bers­a­rin­platz soll ein Vor­zei­ge­pro­jekt für den öko­lo­gi­schen Umbau der Stadt wer­den. Doch dafür sol­len fünf mäch­ti­ge Schwarz­pap­peln in einem Hof am Haus Peters­bur­ger Stra­ße 26 fal­len. »Wir sind alle ent­setzt und geschockt, dass nun auch noch die letz­ten fünf Bäu­me gefällt wer­den sol­len«, sagt eine Ver­tre­te­rin der Initia­ti­ve »Erhal­tet unse­re grü­nen Fried­richs­hai­ner Innen­hö­fe« zu »nd«. Denn damit wür­de der letz­te Rest Grün aus dem einst lau­schi­gen Hof verschwinden.

»Die beab­sich­ti­gen Baum­fäl­lun­gen ste­hen in kei­nem Zusam­men­hang mit unse­rem Bau­pro­jekt. Viel­mehr han­delt es sich um ein Anlie­gen der Senats­ver­wal­tung für Umwelt, Mobi­li­tät, Ver­brau­cher- und Kli­ma­schutz«, sagt Mat­thi­as Borow­ski, Spre­cher der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Ber­lin-Mit­te (WBM). Die Pap­peln, die sehr dicht an der Grund­stücks­gren­ze zum öffent­li­chen Stra­ßen­land ste­hen, müss­ten gefällt wer­den. »Der Geh­weg ist bereits durch die Wur­zeln beschä­digt und eine ober­flä­chen­na­he Durch­wur­ze­lung fest­stell­bar«, so Borow­ski wei­ter. Vor Ort wirkt es aller­dings nicht so, als ob sich nicht eine Lösung fin­den lie­ße, bei der der Geh­weg erneu­ert und die Bäu­me erhal­ten wer­den können.

»Es ist ein Unding, dass fünf gesun­de Bäu­me für eine mög­li­cher­wei­se künf­tig öko­lo­gisch wert­voll neu­ge­stal­te­te Peters­bur­ger Stra­ße fal­len müs­sen«, sagt die Ver­tre­te­rin der Initia­ti­ve. »Wur­de denn über­haupt geprüft, ob es nicht Mög­lich­kei­ten gege­ben hät­te, mit einer ande­ren Geh­weg­ge­stal­tung die Bäu­me zu ret­ten?«, will sie wissen.

Nach Redak­ti­ons­schluss der Druck­aus­ga­be äußer­te sich die Mobi­li­täts­ver­wal­tung auf eine kurz­fris­ti­ge »nd«-Anfrage. Die Wur­zeln der Bäu­me könn­ten nicht ein­fach ent­fernt wer­den, »ohne die Stand­si­cher­heit der Bäu­me und damit die Ver­kehrs­si­cher­heit mas­siv zu gefähr­den«, erklärt Ver­wal­tungs­spre­cher Jan Thom­sen. Er kün­digt Ersatz an: »Im Zuge der Gesamt­maß­nah­me besteht die Not­wen­dig­keit zur Fäl­lung von ins­ge­samt etwa 16 Stra­ßen­bäu­men. Zugleich sind aber rund 140 Neu­an­pflan­zun­gen im Bereich der Grün- und Pflanz­strei­fen sowie ergän­zen­de Zwi­schen­pflan­zun­gen im Mit­tel­strei­fen vor­ge­se­hen.« Das gesam­te Pro­jekt sei auch ein Begrü­nungs­pro­jekt – weil ein Viel­fa­ches vom Grün, das wei­chen muss, neu ange­pflanzt wird.

Der WBM-Spre­cher Mat­thi­as Borow­ski tritt Gerüch­ten ent­ge­gen, dass der wah­re Grund für die Fäl­lung eine man­geln­de Trag­fä­hig­keit der Pintsch­stra­ße für den Bau­stel­len­kran ist und daher eine Auf­stel­lung an der Peters­bur­ger Stra­ße vor­ge­se­hen ist, was die dor­ti­gen Bäu­me behin­der­ten. Dies sei »nicht zutreffend«.

Im Janu­ar sorg­te eine gro­ße Fäll­ak­ti­on für Auf­ruhr. Denn die WBM hat das Bau­feld frei­ge­macht für ein neu­es Haus mit 29 Woh­nun­gen im Süd­teil des Hofes an der Pintsch­stra­ße. Poli­zei und Sicher­heits­dienst waren ange­rückt, um die Arbei­ten zu ermög­li­chen. Akti­vis­tin­nen und Akti­vis­ten hat­ten Bäu­me besetzt, die ehe­ma­li­gen Mit­glie­der der Links­frak­ti­on im Abge­ord­ne­ten­haus, Michail Nel­ken und Gaby Gott­wald, waren bei den Pro­tes­ten eben­falls zuge­gen. »Wir dach­ten schon, die Bäu­me sind geret­tet und Anfang letz­ten Jah­res hieß es dann wie­der: ›Es wird doch gebaut‹«, berich­te­te damals Kirs­ten Rein­hold von der Initia­ti­ve »Erhal­tet unse­re grü­nen Fried­richs­hai­ner Innenhöfe«.

»Der Innen­hof der Pintsch­stra­ße ist zu DDR-Zei­ten geplant unbe­baut gewe­sen für Licht, Luft, Son­ne, Frei­zeit. Er ist daher kei­ne zu bebau­en­de Flä­che«, sagt Gaby Gott­wald zu »nd«, die inzwi­schen Fried­richs­hain-Kreuz­ber­ger Bezirks­ver­ord­ne­te der Links­frak­ti­on ist. »Mei­ner Mei­nung nach dürf­te daher der Lücken­be­bau­ungs-Para­graf 34 des Bau­ge­setz­bu­ches gar nicht ange­wandt wer­den«, so Gott­wald wei­ter. Recht­lich sei die­se Sicht­wei­se aber strit­tig, räumt sie ein.

»Auf das Dra­ma an der Pintsch­stra­ße nun noch wei­te­re zu set­zen und noch mehr Bäu­me zu fäl­len, ver­deut­licht nur unse­re Posi­ti­on: Der Innen­hof ist kein Bau­land, son­dern eine geplan­te Frei­flä­che, die erhal­ten wer­den soll­te«, sagt Gaby Gottwald.

Nun muss der Bezirk Fried­richs­hain-Kreuz­berg zunächst prü­fen, ob eine Fäl­lung zuläs­sig ist. Vor Okto­ber ist sie aus Natur­schutz­grün­den nicht zulässig.