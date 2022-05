Andreas Geisel (r.), Bausenator, mit dem Marzahnn-Hellersdorfer Bezirksbürgermeister Gordon Lemm (beide SPD) auf Wohnungsbautour Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Was mir auf­fällt: dass Dich­te und Attrak­ti­vi­tät sich nicht aus­schlie­ßen. Und dass wir uns in der Stadt befin­den und es dann völ­lig nor­mal ist, dass man die Fas­sa­de des gegen­über­lie­gen­den Hau­ses sieht«, sagt Ber­lins Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD). Man kön­ne zusätz­li­che Häu­ser »sehr attrak­tiv hin­ein­plat­zie­ren, ohne dass im Gesamt­ein­druck irgend­ein Ver­lust ent­steht. Und das ist das, was wir brau­chen: auf lan­des­ei­ge­nen Flä­chen bezahl­ba­ren Woh­nungs­bau«, so Gei­sel weiter.

Der Sena­tor sagt das am ver­gan­ge­nen Frei­tag bei einer Tour der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Stadt und Land durch Hel­lers­dorf. Nur jeweils weni­ge Hun­dert Meter von­ein­an­der ent­fernt rund um die Zos­se­ner Stra­ße führt die Rou­te zu rund 1000 Woh­nun­gen, die in den letz­ten Jah­ren ent­stan­den oder gera­de noch im Bau sind.

»Es geht mir nicht nur um die Häu­ser, es ist auch das Wohn­um­feld. Es gibt hier kei­ne Bra­chen zwi­schen den Häu­sern, son­dern attrak­ti­ven Woh­nungs­bau und ein gestal­te­tes Wohn­um­feld. Und das zeigt: Wir ent­wi­ckeln hier Quar­tie­re«, lobt Gei­sel einer­seits das Lan­des­un­ter­neh­men. Ande­rer­seits sind die­se Sät­ze auch eine Replik auf einen Beschluss, den die Ber­li­ner Links­frak­ti­on in der ver­gan­ge­nen Woche ein­stim­mig gefasst hat.

Die Links­frak­ti­on sehe »die drin­gen­de Not­wen­dig­keit, die Ziel­zah­len des Stadt­ent­wick­lungs­plans Woh­nen und damit ver­bun­de­ne Ziel­zah­len für die Nach­ver­dich­tung bestehen­der Quar­tie­re fun­diert zu dis­ku­tie­ren«, heißt es in dem »nd« vor­lie­gen­den Beschluss. Es müss­ten städ­te­bau­li­che Kon­zep­te ent­wi­ckelt wer­den, »die die tat­säch­li­chen Bedar­fe aner­ken­nen und einer ernst­haf­ten Wahr­neh­mung der hoheit­li­chen Auf­ga­be einer geord­ne­ten Stadt­ent­wick­lung Aus­druck ver­lei­hen«, heißt es weiter.

Die Lin­ke will eine Absa­ge an die Nach­ver­dich­tung, wie sie der­zeit oft in Quar­tie­ren prak­ti­ziert wird. Zum Teil sehr gro­ße Bäu­me wer­den gefällt; wo bis­her Grün­flä­chen waren, wach­sen neue Häu­ser in die Höhe. Das führt immer wie­der zu beträcht­li­chem Unmut der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner.

»Den Aus­schlag für unse­re Initia­ti­ve hat die Tat­sa­che gege­ben, dass bei meh­re­ren Pro­jek­ten Baum­fäl­lun­gen nur unter Poli­zei­schutz mög­lich waren«, sagt Niklas Schen­ker, Mie­ten­ex­per­te der Ber­li­ner Links­frak­ti­on, zu »nd«. Einer die­ser Fäl­le war ein Nach­ver­dich­tungs­vor­ha­ben der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Ber­lin-Mit­te in der Fried­richs­hai­ner Pintsch­stra­ße. Die WBM fäll­te dafür 13 teils sehr mäch­ti­ge Schwarz­pap­peln. Auch meh­re­re Lin­ke-Abge­ord­ne­te betei­lig­ten sich an dem Protest.

Die Links­frak­ti­on for­dert in ihrem Beschluss »Respekt vor gewach­se­nen städ­te­bau­li­chen Struk­tu­ren und den lang­fris­ti­gen Fol­gen städ­te­bau­li­cher Ent­wick­lun­gen«: Kon­zep­te aus der Ent­ste­hungs­zeit der Kieze und Wohn­an­la­gen sei­en »zu bewah­ren und, wo nötig, so wei­ter­zu­ent­wi­ckeln, dass gute und gesun­de Wohn- und Arbeits­ver­hält­nis­se beför­dert wer­den«. Grün­flä­chen sei­en »weder Luxus noch Bra­che, son­dern wert­vol­le Res­sour­ce für die städ­ti­sche Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del und als sol­che in Zei­ten der Kli­ma­not­la­ge zu qua­li­fi­zie­ren«, heißt es weiter.

Außer­dem, so die Links­frak­ti­on, müss­ten Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner als »Mehr­wert für die Pla­nung« ein­be­zo­gen wer­den, deren Betei­li­gung zu Pla­nungs­be­ginn sei sicher­zu­stel­len und sei »trans­pa­rent und ergeb­nis­of­fen zu gestal­ten«. Die Lan­des­un­ter­neh­men müss­ten bei Nach­ver­dich­tungs­pro­jek­ten »mit den Anwohner*innen auf Augen­hö­he über die Plan­zie­le und die Sinn­haf­tig­keit von Pro­jek­ten diskutieren«.

Die­se oder ähn­li­che For­de­run­gen sind auch von zahl­rei­chen Umwelt­ver­bän­den wie dem BUND Ber­lin und auch der Ber­li­ner Archi­tek­ten­kam­mer auf­ge­stellt wor­den. »Anstel­le einer nach­lau­fen­den Umwelt­re­pa­ra­tur müs­sen Woh­nungs­neu­bau und Umwelt­be­lan­ge zwin­gend von Anfang an zusam­men gedacht, geplant und umge­setzt wer­den«, heißt es auch in einem Beschluss des Sach­ver­stän­di­gen­bei­rats für Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge von Ende März. Die Links­frak­ti­on will nun einen Ent­wurf für einen gemein­sa­men Koali­ti­ons­an­trag erar­bei­ten und den Frak­tio­nen von SPD und Grü­nen vor­le­gen. Lin­ke-Poli­ti­ker Niklas Schen­ker stellt klar: »Es geht uns nicht dar­um, dass über­haupt nicht mehr gebaut wird, aber so wie bis­her darf Nach­ver­dich­tung nicht betrie­ben werden.«

Es ist äußerst frag­lich, ob die SPD bei dem Vor­ha­ben mit­ge­hen wird – »In einer Zeit, in der wir einen extrem ange­spann­ten Woh­nungs­markt haben, Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­ner zu wenig bezahl­ba­ren Wohn­raum fin­den. In einer Zeit, in der wir Ver­drän­gung haben, brau­chen wir Woh­nungs­neu­bau«, sagt Sena­tor Andre­as Gei­sel. Geschwin­dig­keit sei einer der wich­ti­gen Fak­to­ren, um güns­tig bau­en zu kön­nen. »Jedes Jahr, das wir ver­lie­ren, lässt die Bau­kos­ten um zehn Pro­zent stei­gen«, so Geisel.