Keine neue Gasinfrastruktur für Berlin: Das forderten Gasexit und Robinwood 2021 vor dem Heizkraftwerk von Vattenfall in Mitte. Foto: dpa/Paul Zinken

Zwei unter­schied­lich steil abfal­len­de Lini­en in einem Koor­di­na­ten­sys­tem zei­gen die Treib­haus­gas-Reduk­ti­ons­pfa­de nach altem und neu­em Kli­ma­schutz­ge­setz an. Dazwi­schen klafft die soge­nann­te Umset­zungs­lü­cke. »Wenn wir ehr­lich sind, reicht es aber nicht, die­sen klei­nen Bereich zu über­win­den, son­dern es gibt eine noch viel grö­ße­re Ambi­ti­ons­lü­cke«, sagt Bene­dikt Heyl von der Kli­ma­grup­pe Gas­e­xit über den noch grö­ße­ren Abstand zur steil abfal­len­den Kur­ve, die den für die Ein­hal­tung der 1,5-Grad-Grenze not­wen­di­gen Reduk­ti­ons­pfad beschreibt. Heyl erklärt in einem Vor­trag im Neu­köll­ner Pro­jekt­raum »Ori« auch, war­um sich Gas­e­xit Anfang 2021 gegrün­det hat, um gegen fos­si­le Gas­in­fra­struk­tur in Ber­lin zu kämp­fen: »Wir wol­len weder Gas aus Russ­land noch aus Katar«. Der Kli­ma­ak­ti­vist ist sicher: »Die Lösun­gen für die fos­si­le Abhän­gig­keit und die Kli­ma­kri­se hän­gen zusam­men«, so Heyl zu »nd«.

Ein wich­ti­ger Teil die­ser Lösung bestehe in einer kli­ma­neu­tra­le Wär­me­ver­sor­gung, erklärt er. Denn Wär­me­ver­sor­gung mache 55 Pro­zent des End­ener­gie­ver­brauchs aus. Und bis­lang wird der Woh­nungs­be­stand in Deutsch­land zu fast 50 Pro­zent mit Gas und zu knapp 25 Pro­zent mit Öl geheizt, also über­wie­gend mit kli­ma­schäd­li­chen fos­si­len Ener­gie­quel­len. Im Bestand sei­en sogar 90 Pro­zent der neu ein­ge­bau­ten Hei­zun­gen Gas­hei­zun­gen. »Wenn man weiß, dass eine Gas­hei­zung über 20 Jah­re hält, dann ist das ein­fach nicht klug«, kri­ti­siert Heyl.

Auch mit Strom pro­du­zier­ter Was­ser­stoff sei kei­ne gute Alter­na­ti­ve für Gebäu­de­wär­me, da die­ser nur einen Wir­kungs­grad von 57 bis 64 Pro­zent habe, »das heißt, der Groß­teil wird weg­ge­schmis­sen«, erklärt Heyl. Für die Verbraucher*innen wäre das viel zu teu­er. Eine Wär­me­pum­pe dage­gen habe einen Wir­kungs­grad von 300 Pro­zent, also gut das Fünf­fa­che, »und im Gegen­satz zu Gas­hei­zun­gen ist die auto­ma­tisch kli­ma­neu­tral«. Eine Wär­me­pum­pe funk­tio­niert wie ein »umge­kehr­ter Kühl­schrank«: Sie nimmt Umwelt­wär­me aus der Luft, der Erde oder Gewäs­sern auf und gibt die­se an das Gebäu­de ab. Durch ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen könn­ten theo­re­tisch auch Bestands­bau­ten pro­blem­los auf Wär­me­pum­pen umge­rüs­tet wer­den. Die wür­den aller­dings viel Platz weg­neh­men, wofür Ber­lin vie­ler­orts zu dicht bebaut sei. Daher sei der Anschluss an Wär­me­net­ze sinn­voll, die Wär­me aus ver­schie­de­nen Quel­len gewin­nen – zum Bei­spiel aus Abwär­me, Ober­flä­chen­ge­wäs­sern und Solar­an­la­gen – und die­se spei­chern kön­nen, sodass nicht jedes Gebäu­de eine eige­ne Pum­pe braucht. Not­wen­dig wären also sowohl ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen des Bestands als auch der Aus­bau von Wär­me­net­zen und -spei­chern sowie deren Dekar­bo­ni­sie­rung, sagt Heyl. Bis­lang baut näm­lich auch das Ber­li­ner Fern­wär­me­netz zu 53 Pro­zent auf Erd­gas, zu 22 Pro­zent auf Stein­koh­le und nur zu 12 Pro­zent auf erneu­er­ba­re Energien.

Betrie­ben wird das Wär­me­netz der Haupt­stadt fast voll­stän­dig vom pri­va­ten Ener­gie­ver­sor­ger Vat­ten­fall. »Das sind neo­li­be­ra­le Alt­las­ten und die sind jetzt ein Pro­blem, weil es kei­ne demo­kra­ti­sche Kon­trol­le über das Fern­wär­me­netz gibt«, erklärt Heyl. Vat­ten­fall zeigt wenig Inter­es­se am Umstieg auf erneu­er­ba­re Ener­gien, son­dern plant im Gegen­teil am Kraft­werk Reu­ter West noch eine neue Gas­in­fra­struk­tur. »Weil man die prin­zi­pi­ell auf Was­ser­stoff umrüs­ten könn­te, gibt es dafür noch För­de­run­gen von der EU, obwohl es gar kei­ne tech­ni­sche Per­spek­ti­ve gibt und Was­ser­stoff furcht­bar inef­fi­zi­ent ist«, kri­ti­siert der Gasexit-Aktivist.

Dabei wird die Dekar­bo­ni­sie­rung des Ber­li­ner Fern­wär­me­net­zes bis 2035 vom Fraun­ho­fer-Insti­tut für Ener­gie­wirt­schaft und Ener­gie­sys­tem­tech­nik als tech­nisch mach­bar ein­ge­stuft: mit Groß­wär­me­pum­pen, die zum Bei­spiel Abwär­me aus Indus­trie­pro­zes­sen und Rechen­zen­tren sowie Fluss­wär­me und Geo­ther­mie nut­zen könn­ten. »Wenn wir es hin­be­kom­men, das Fern­wär­me­netz zu dekar­bo­ni­sie­ren, wären wir ganz schnell kli­ma­neu­tral«, so Heyl. Gas­e­xit for­dert daher einen kon­kre­ten Zeit­plan zur Stil­le­gung der Ber­li­ner Gas­in­fra­struk­tur. Die Stadt Ber­lin müs­se Vat­ten­fall das Fern­wär­me­netz abkau­fen, um die Kon­trol­le dar­über zurück­zu­er­lan­gen. »Und im Kauf­preis muss sich wider­spie­geln, dass die fos­si­le Infra­struk­tur nicht mehr viel wert ist«, betont Bene­dikt Heyl.