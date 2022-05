Tritt ab: Volker Bouffier Foto: imago/Hoffmann

Seit dem Ende der Ära Ange­la Mer­kel befin­det sich die CDU auf einer Sinn­su­che. Wohin soll es für eine Par­tei gehen, die 16 Jah­re lang die Poli­tik der Bun­des­re­pu­blik bestimm­te? Inhalt­li­che Erneue­rung? Zurück zu einer Pro­gram­ma­tik, in der die Par­tei für einen kom­pro­miss­lo­sen Kurs in der Innen­po­li­tik stand, bei gesell­schafts­po­li­ti­schen Fra­gen sich so fle­xi­bel wie die katho­li­sche Kir­che zeig­te und Atom­ener­gie als Zukunfts­tech­nik feierte?

Dass die CDU in all die­sen Fra­gen nicht mehr hin­ter die Ant­wor­ten der Mer­kel-Ära zurück­wei­chen kann, däm­mert selbst Par­tei­chef Fried­rich Merz. Mit Trip­pel­schrit­ten lässt sich der 66-Jäh­ri­ge auf eine vor­sich­ti­ge Moder­ni­sie­rung der Par­tei ein, aktu­ell ables­bar am vor weni­gen Tagen durch den »Spie­gel« ver­öf­fent­lich­ten Ent­wurf der Prä­am­bel des neu­en Grund­satz­pro­gramms. Beschlie­ßen will es die CDU 2024. Wich­ti­ge Schlag­wor­te dar­in? Kli­ma­schutz, Gleich­stel­lung, Teil­ha­be an der Gesell­schaft. Ein biss­chen klingt das wie bei den Grü­nen. Das ist kein Zufall.

Einer, der dafür indi­rekt den Weg ebne­te, ver­ab­schie­det sich am Diens­tag nach 40 Jah­ren aus der Poli­tik: Vol­ker Bouf­fier, Minis­ter­prä­si­dent von Hes­sen. Zwölf Jah­re war er Regie­rungs­chef, davor elf Jah­re Innen­mi­nis­ter unter dem kon­ser­va­ti­ven Hard­li­ner Roland Koch. Um die poli­ti­sche Lebens­leis­tung des sich aus der Poli­tik schritt­wei­se zurück­zie­hen­den 70-Jäh­ri­gen – den Vor­sitz im CDU-Lan­des­ver­band gibt er Anfang Juli ab – ehr­lich bewer­ten zu kön­nen, ist es sinn­voll, von den zwei poli­ti­schen Leben des Vol­ker Bouf­fier zu spre­chen. Die Fra­ge, wie viel Moder­ni­sie­rung die CDU zulässt, muss­te er sich schon zu einer Zeit stel­len, als das Ende der Mer­kel-Ära noch fern war.

Vor dem Minis­ter­prä­si­den­ten Bouf­fier galt Hes­sen seit den 80er Jah­ren als ein Bun­des­land mit unver­rück­ba­ren poli­ti­schen Lagern. Unter Hol­ger Bör­ner kam es 1985 zur ers­ten Koali­ti­on zwi­schen SPD und den Grü­nen über­haupt, danach wech­sel­ten sich Schwarz-Gelb und Rot-Grün in der Lan­des­re­gie­rung ab, ehe 1999 Roland Koch fast elf Jah­re das Land regier­te, sechs davon in einer CDU-Allein­re­gie­rung, fünf in einer Koali­ti­on mit der FDP. Eine Kon­stan­te in die­ser Zeit war ein hes­si­scher Innen­mi­nis­ter namens Vol­ker Bouf­fier. Poli­tisch stan­den sich bei­de Poli­ti­ker zu die­ser Zeit nahe.

Es war Bouf­fiers ers­tes poli­ti­sches Leben, als Innen­mi­nis­ter ist er lan­ge auf einer Linie mit Roland Koch, steht für knall­har­te »Law and Order«-Politik. Er pro­fi­liert sich als Schre­cken der Lin­ken, bekommt den Bei­na­men »schwar­zer She­riff« und ist Mit­glied der berüch­tig­ten »Stahl­helm-Frak­ti­on«, dem äußers­ten rech­ten Rand der CDU. Unter Innen­mi­nis­ter Bouf­fier führ­te Hes­sen eine neue »Sicher­heits­ar­chi­tek­tur« ein, was bedeu­te­te: Die Poli­zei bekam erheb­lich mehr finan­zi­el­le Mit­tel, seit der Ein­füh­rung des »Frei­wil­li­gen Poli­zei­diens­tes« dür­fen sich Bürger*innen ehren­amt­lich als Hilfs­she­riffs betä­ti­gen. Nach den New Yor­ker Ter­ror­an­schlä­gen am 11. Sep­tem­ber 2001 führt Bouf­fier die Ras­ter­fahn­dung ein und setzt auf mehr Online­über­wa­chung und Daten­spei­che­rung. Ein zen­tra­les Über­wa­chungs­pro­jekt kas­siert das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt 2008 als grund­ge­setz­wid­rig, Bouf­fier muss die anlass­lo­se auto­ma­ti­sche Erfas­sung von Kfz-Kenn­zei­chen wie­der abschaffen.

Eben­so unnach­gie­big tritt er in der Flücht­lings­po­li­tik auf: Unter ihm als Innen­mi­nis­ter lau­te­te die Devi­se, schnell und kon­se­quent Asyl­su­chen­de abzu­schie­ben. 2006 und damit zwei Jah­re vor einer bun­des­weit ein­heit­li­chen Rege­lung setzt Hes­sen auf einen Ein­bür­ge­rungs­test. Bouf­fier sah kein Pro­blem dar­in, dass im vor­ge­leg­ten Fra­gen­ka­ta­log ver­langt wur­de, zu wis­sen, wor­um es sich etwa beim »Wun­der von Bern« han­delt. Für einen Sport­fan wie ihn mag das wich­tig sein, auch wenn Bouf­fier in sei­ner Jugend statt zu kicken lie­ber Bas­ket­ball spiel­te. Sei­ne Kar­rie­re als Jugend­na­tio­nal­spie­ler endet mit 22 Jah­ren nach einem schwe­ren Auto­un­fall. Gesund­heit­lich soll ihn die­ses tra­gi­sche Ereig­nis bis heu­te belas­ten, genau­so wie eine Krebs­er­kran­kung etli­che Jah­re­zehn­te später.

Das zwei­te poli­ti­sche Leben des Vol­ker Bouf­fier beginnt am 12. Juni 2010. Auf einem Par­tei­tag wird er mit 96 Pro­zent Koch-Nach­fol­ger und ver­spricht einen neu­en poli­ti­schen Stil, wenn auch »kei­ne Revo­lu­ti­on«. Die­se Selbst­ein­schät­zung trifft es gut, die Erneue­rung der hes­si­schen CDU geschieht schlei­chend, an vie­len Stel­len auch alles ande­re als kon­se­quent. Zunächst regiert Bouf­fier zwei Jah­re mit der noch von Koch gebil­de­ten schwarz-gel­ben Koali­ti­on wei­ter, auch wenn er eini­ge CDU-Minister*innen in der Regie­rung aus­wech­selt. Einer davon ist der neue Innen­mi­nis­ter Boris Rhein. Zwölf Jah­re spä­ter wird Bouf­fier die­sen als sei­nen Nach­fol­ger im Amt des Minis­ter­prä­si­den­ten vorschlagen.

Den wirk­li­chen Wan­del voll­zieht der eins­ti­ge Law-and-Order-Minis­ter aber erst nach der Land­tags­wahl 2013. Wäh­rend die CDU leicht zulegt, ver­liert ihr Juni­or­part­ner FDP mas­siv an Zustim­mung, Schwarz-Gelb ver­fügt über kei­ne Mehr­heit mehr. Obwohl vie­les zunächst nach einer gro­ßen Koali­ti­on mit der SPD aus­sieht, wagt Bouf­fier ein poli­ti­sches Expe­ri­ment. Die CDU geht ein Bünd­nis mit den Grü­nen ein, nach dem Stadt­staat Ham­burg war es die ers­te schwarz-grü­ne Koali­ti­on in einem Flä­chen­land. Im Gegen­satz zu den han­sea­ti­schen Kon­ser­va­ti­ven, deren Regie­rung nur zwei Jah­re hielt, besteht die poli­ti­sche Zusam­men­ar­beit von CDU und Grü­nen in Hes­sen seit mitt­ler­wei­le neun Jah­ren. Neben Bouf­fier gilt der Grü­ne Frak­ti­ons- und Par­tei­chef Tarek Al-Wazir als Archi­tekt jener Koali­ti­on, die aktu­ell als Vor­bild bei den Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen in Schles­wig-Hol­stein und Nord­rhein-West­fa­len dient.

2020 hieß es in der »Frank­fur­ter All­ge­mei­nen«, dass Schwarz-Grün in Hes­sen aller­dings nicht von ech­ten Kom­pro­mis­sen getra­gen wer­de, son­dern »auf dem Sys­tem des Kuh­han­dels« beru­he, bei dem jede Sei­te ein paar Wün­sche frei habe. Blöd nur, dass die Grü­nen bei zahl­rei­chen auch jen­seits der Lan­des­gren­ze dis­ku­tier­ten The­men oft den Kür­ze­ren zogen. Bri­san­tes­te Bei­spie­le sind die Kon­flik­te um die Rodung des Dan­nen­rö­der Wal­des für den Wei­ter­bau der Auto­bahn 49 und der Aus­bau des Frank­fur­ter Flughafens.

Poli­tisch eben­so für Schlag­zei­len sor­gen seit Jah­ren zahl­rei­che Pro­ble­me mit Rechtsextremist*innen bei der hes­si­schen Poli­zei sowie der Umgang mit der Auf­ar­bei­tung der NSU-Ter­ror­se­rie. Die töd­li­chen Schüs­se auf Halit Yozgat 2006 in Kasel fal­len in Bouf­fiers Zeit als Innen­mi­nis­ter. Erst zwölf Jah­re spä­ter soll­te her­aus­kom­men, dass der hes­si­sche Ver­fas­sungs­schüt­zer Andre­as Tem­me kurz vor oder wäh­rend des Mor­des vor Ort war. Bouf­fier hat­te die dama­li­gen Ermitt­lun­gen gebremst, etwa durch einen Sperr­ver­merk ver­hin­dert, dass die von Tem­me betreu­ten V-Leu­te befragt wer­den konn­ten. All das kam erst 2018 ans Licht, dem Minis­ter­prä­si­den­ten scha­de­te dies nicht.

Zuletzt gefiel sich Bouf­fier vor allem in der Rol­le des alters­mil­den Lan­des­va­ters, der auf Pres­se­ter­mi­nen Hän­de schüt­telt und ver­sucht, in Inter­views ein Selbst­bild von sich zu zeich­nen, dass ihm der Wan­del vom har­ten Par­tei­rechts­au­ßen zum Unter­stüt­zer einer libe­ra­le­ren CDU gelang. Völ­lig falsch ist sei­ne Ein­schät­zung nicht: Bouf­fier galt in den letz­ten Mer­kel-Jah­ren als ihr Unter­stüt­zer, Glei­ches galt für ihre Kurz­zeit-Nach­fol­ge­rin im Amt der CDU-Bun­des­vor­sit­zen­den Anne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er und danach für Armin Laschet. Für eine tief­grei­fen­de Moder­ni­sie­rung der Par­tei ist dies aller­dings noch lan­ge nicht genug.