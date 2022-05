Das Geld aus dem Schuldenberg, der »Sondervernmögen« genannt wird, fließt exklusiv in Rüstung Foto: dpa/Ronny Hartmann

Pau­la Piechot­ta scheint eher ernüch­tert in die neue Woche gestar­tet zu sein. »Zwei­drit­tel­mehr­hei­ten sind immer schwie­rig zu errei­chen und eine hohe Hür­de. Heu­te sehen wir, war­um es gut ist, dass wir die­se über­gro­ße Koali­ti­on nur für weni­ge Ent­schei­dun­gen brau­chen«, twit­ter­te die Grü­nen-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te am Mon­tag­mor­gen und dürf­te damit die Lau­ne ihrer Par­tei ganz gut wider­ge­spie­gelt haben. Weni­ge Stun­den zuvor, am Sonn­tag­abend, hat­ten sich die Ver­hand­lungs­füh­rer aus Ampel-Koali­ti­on und oppo­si­tio­nel­ler Uni­on auf Details zum geplan­ten 100-Mil­li­ar­den-Euro-Son­der­ver­mö­gen für die Bun­des­wehr geei­nigt, aller­dings in einem wich­ti­gen Punkt zum Leid­we­sen der Grü­nen und ins­be­son­de­re all jener, die dar­auf gehofft hat­ten, zumin­dest ein Teil des vie­len Gel­des wür­de für zivi­le Zwe­cke ausgegeben.

Nun fin­det sich in der Eini­gung fol­gen­de For­mu­lie­rung: »Not­wen­di­ge Maß­nah­men zur Cyber­si­cher­heit, Zivil­schutz sowie zur Ertüch­ti­gung und Sta­bi­li­sie­rung von Part­nern wer­den aus dem Bun­des­haus­halt finan­ziert.« Unter »Zivil­schutz« ver­steht man alle nicht-mili­tä­ri­schen Maß­nah­men zum Schutz der Bevöl­ke­rung vor Kriegs­ein­wir­kun­gen. Bis zuletzt war über die Ver­wen­dung des Gel­des gerun­gen wor­den, ins­be­son­de­re zwi­schen Uni­on und Grü­nen. Wäh­rend jene das Son­der­ver­mö­gen aus­schließ­lich dem Mili­tär zugu­te kom­men las­sen wol­len, strei­ten vor allem die Grü­nen für einen erwei­ter­ten Sicher­heits­be­griff, der auch huma­ni­tä­re Hil­fe und zivi­le Kri­sen­prä­ven­ti­on mit ein­schließt. Nun soll dafür nicht das Son­der­ver­mö­gen, son­dern der Bun­des­haus­halt her­hal­ten – die 100 Mil­li­ar­den Euro wie­der­um sol­len offen­bar aus­schließ­lich in die Trup­pe gehen. Ent­spre­chend froh­ge­mut zeig­te sich der CDU-Poli­ti­ker Johann Wade­phul: »Die demo­kra­ti­sche Mit­te hält zusam­men. Kon­sens ist mög­lich«, jubel­te der Verteidigungsexperte.

Unter dem Schlag­wort »Zei­ten­wen­de« hat­te Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz das Son­der­ver­mö­gen in sei­ner Regie­rungs­er­klä­rung kurz nach Beginn des Krie­ges gegen die Ukrai­ne im Febru­ar ange­kün­digt und dafür auch von der Uni­on viel Applaus erhal­ten. In der Fol­ge began­nen aller­dings die Schwie­rig­kei­ten: Um des Kanz­lers Wor­ten auch Taten fol­gen zu las­sen, muss das Grund­ge­setz geän­dert wer­den. Denn: Eigent­lich darf der Bund über­haupt kei­ne Schul­den in die­sem Umfang machen. Die Schul­den­brem­se im Grund­ge­setz schreibt eine stren­ge Kre­dit­ober­gren­ze vor, die nur in Not­la­gen aus­ge­setzt wer­den darf. Des­halb soll im Grund­ge­setz ver­an­kert wer­den, dass die Schul­den­brem­se für das Bun­des­wehr-Son­der­ver­mö­gen nicht gilt. Die Ampel-Koali­ti­on will in den Arti­kel 87a einen neu­en Absatz 1a ein­fü­gen: »Zur Stär­kung der Bünd­nis- und Ver­tei­di­gungs­fä­hig­keit kann der Bund ein Son­der­ver­mö­gen mit eige­ner Kre­dit­er­mäch­ti­gung in Höhe von ein­ma­lig bis zu 100 Mil­li­ar­den Euro errich­ten.« Dafür braucht Scholz aller­dings eine Zwei­drit­tel­mehr­heit bezie­hungs­wei­se: die Union.

Also muss­ten der Kanz­ler und sei­ne bei­den klei­nen Koali­ti­ons­part­ner auf die Uni­on zuge­hen. Nun konn­te sich Merz’ Trup­pe in die­sem Punkt tat­säch­lich behaup­ten, sicher auch, weil SPD und FDP weni­ger Pro­ble­me mit deren For­de­rung gehabt zu haben schei­nen. Etwas geknickt wirk­te Katha­ri­na Drö­ge am Mon­tag im Bun­des­tag: Den Grü­nen sei wich­tig gewe­sen, »dass Cyber­si­cher­heit und auch die Ertüch­tung von Part­ne­rin­nen und Part­nern aus dem Son­der­ver­mö­gen finan­ziert wer­den«, sag­te die dem lin­ken Flü­gel zuge­rech­ne­te Ko-Frak­ti­ons­chefin der Grü­nen – doch dazu sei die Uni­on nicht bereit gewe­sen: »Sie hät­te hier­an eine Eini­gung schei­tern las­sen.« Das aber woll­ten die Grü­nen nicht pro­vo­zie­ren: »In einer Zeit, in der die Sicher­heit in Euro­pa so her­aus­ge­for­dert ist wie jetzt, wäre es für uns kei­ne Opti­on gewe­sen, dar­an eine Eini­gung schei­tern zu lassen.«

Der FDP wie­der­um war die Ein­hal­tung der Schul­den­brem­se wich­tig: »Wir stel­len gemein­sam sicher, dass die Bun­des­wehr in den kom­men­den Jah­ren mit 100 Mil­li­ar­den Euro zusätz­li­cher Inves­ti­ti­on gestärkt wird. Zugleich bleibt die Schul­den­brem­se für alle ande­ren Vor­ha­ben erhal­ten«, twit­ter­te Finanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner. Die Lin­ke ver­sperrt sich dem Auf­rüs­tungs­pro­gramm und der Zwei-Drit­tel-Mehr­heit, meh­re­re Lin­ke-Poli­ti­ker for­der­ten statt eines Son­der­ver­mö­gens für Auf­rüs­tung eines gegen Kin­der­ar­mut. »Das Son­der­ver­mö­gen für die Bun­des­wehr leh­nen wir ab, weil es kei­nes der bestehen­den Pro­ble­me behebt«, sag­te Jani­ne Wiss­ler. Die 100 Mil­li­ar­den wür­den »die Miss­wirt­schaft bei der Bun­des­wehr« nicht behe­ben und den Men­schen in der Ukrai­ne letzt­lich nicht hel­fen, so die Par­tei­vor­sit­zen­de: »Es nützt vor allem der Rüs­tungs­in­dus­trie, bei der in die­ser Woche die Sekt­kor­ken knal­len dürften.«

Einen ande­ren Punkt ver­such­te Drö­ge aller­dings als Erfolg zu ver­kau­fen: Das von den Nato-Staa­ten ver­ein­bar­te Zwei-Pro­zent-Ziel wer­de nicht im Grund­ge­setz ver­an­kert. »Aus unse­rer Sicht soll­te man die Aus­rüs­tung der Bun­des­wehr an der Sache ori­en­tie­ren, nicht an Sym­bo­len«, so die Abge­ord­ne­te. In den nächs­ten fünf Jah­ren wer­de man das Ziel, min­des­tens zwei Pro­zent der Wirt­schafts­leis­tung in den Ver­tei­di­gungs­haus­halt zu ste­cken, wahr­schein­lich errei­chen. Danach wol­le man sich aber dar­an ori­en­tie­ren, »was not­wen­dig ist«. Die Uni­on hat­te ursprüng­lich eine Ver­an­ke­rung die­ses Ziels in der Ver­fas­sung vor­ge­schla­gen, war davon aber bereits vor eini­ger Zeit abge­rückt. Auch die Erfül­lung des Nato-Ziels war Teil der Scholz’schen »Zeitenwende«-Erklärung.