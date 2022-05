Jobberatungszentrum am Hauptbahnhof für ukrainische Flüchtlinge. Foto: dpa/Oliver Berg

Ein ande­rer Umgang mit Flücht­lin­gen ist mög­lich, man sieht es sehr deut­lich in die­sen Wochen. Es tut sich etwas in der nicht gera­de für Empa­thie bekann­ten Behör­den­land­schaft. Allein, dass sich mit Ramo­na Schrö­der die Lei­te­rin einer regio­na­len Arbeits­agen­tur hin­stellt und sagt, sie ver­su­che, sich in die Situa­ti­on der von Krieg und Flucht Betrof­fe­nen hin­ein­zu­ver­set­zen, ist schon bemer­kens­wert. Und dann kri­ti­siert Schrö­der auch noch die jah­re­lan­gen Pro­ze­du­ren der Aner­ken­nung aus­län­di­scher Berufsabschlüsse!

Auch wenn hin­ter die­sen Äuße­run­gen ganz sicher längst nicht alle der alt­ge­dien­ten Jobcenter-Sachbearbeiter*innen ste­hen dürf­ten und auch wenn es eine bit­te­re Erkennt­nis für Tau­sen­de sein mag, die in den Ämtern über Jah­re Demü­ti­gung und Bevor­mun­dung erfah­ren muss­ten und müs­sen und denen die­ses Ent­ge­gen­kom­men auf mensch­li­cher Ebe­ne nicht beschie­den war. Ent­schei­dend ist, dass sol­chen gefüh­li­gen Wor­ten kla­re und sinn­vol­le Hand­lun­gen fol­gen. Wenn berich­tet wird, dass vie­le Ukrainer*innen schnell und inter­netaf­fin ihre Anträ­ge bewäl­ti­gen könn­ten, dann ist das kein Grund, sich zu wun­dern, son­dern zeigt ein­mal mehr, wie weit die form­voll­ende­te papier­ne Büro­kra­tie hin­ter dem Mond schwebt – und damit allen zur blei­er­nen Last wird.

Wie vie­len Men­schen die­se Last hät­te erspart blei­ben kön­nen, wäre man zeit­nah Digi­ta­li­sie­rungs­schrit­te gegan­gen, will ich mir gar nicht aus­ma­len. Men­schen, die nicht viel besit­zen, haben in der Regel auch kein Geld für Com­pu­ter und Dru­cker – und häu­fig nicht ein­mal genug Platz, um die­se über­haupt auf­zu­stel­len. Und dass sol­che Hilfs­mit­tel für die Bewäl­ti­gung der Büro­kra­tiel­a­wi­ne durch die Job­cen­ter bewil­ligt wer­den wür­den, hat man sel­ten gehört. Wenn nun end­lich ein Hauch Feh­ler­kul­tur im Beam­ten­tum der Sozi­al­leis­tungs­be­hör­den Ein­zug hält, muss davon nur noch etwas auf den Ebe­nen der Ver­wal­tung und Sach­be­ar­bei­tung ankommen.