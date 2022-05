Deutsche Bahn und Jobcenter informieren Ukrainer*innen auch in Berlin direkt in Bahnhofsnähe über Arbeitsplätze. Foto: dpa/Oliver Berg

»Wir haben damit gerech­net, in die Zustän­dig­keit zu kom­men, und als der Beschluss im April fiel, waren wir schon längst in der hei­ßen Pha­se der Vor­be­rei­tung«, sagt Ele­na Zav­la­ris am Diens­tag. Die Geschäfts­füh­re­rin des Job­cen­ters Tem­pel­hof-Schö­ne­berg erklärt bei einem gemein­sa­men Ter­min mit der Lei­te­rin der Ber­li­ner Regio­nal­di­rek­ti­on der Agen­tur für Arbeit, Ramo­na Schrö­der, wie sich ihre Behör­de auf die ab 1. Juni gel­ten­de Zustän­dig­keit für Leis­tun­gen für regis­trier­te Kriegs­flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne vor­be­rei­tet hat. Das heißt, sowohl für die Finan­zie­rung von Wohn­raum und Leis­tun­gen zum täg­li­chen Leben als auch für die För­de­rung von beruf­li­cher Qualifizierung.

Von den ins­ge­samt 600 Mitarbeiter*innen in Zav­la­ris’ Behör­de hät­ten sich im Vor­feld der Umstel­lung 23 Kolleg*innen sehr schnell zu einem nur dafür zustän­di­gen Team zusam­men­ge­fun­den, berich­tet die Geschäfts­füh­re­rin. »Wir woll­ten direkt ein eige­nes Flücht­lings­team haben, mit Mitarbeiter*innen, die Erfah­rung hat­ten und sich empa­thisch der Umset­zung der zu erwar­ten­den Auf­ga­ben wid­men woll­ten.« Man habe zudem zügig räum­li­che Mög­lich­kei­ten geschaf­fen, in denen mit­hil­fe von Sprachmittler*innen auch grö­ße­re Grup­pen von Men­schen betreut wer­den könnten.

In enger Koope­ra­ti­on mit der Initia­ti­ve Ukrai­ni­sche Orga­ni­sa­tio­nen in Ber­lin und mit dem Sozi­al­amt des Bezirks, berich­tet Zav­la­ris, sei es eben­so gelun­gen, einen Groß­teil der bis dahin in Tem­pel­hof-Schö­ne­berg regis­trier­ten Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne anzu­schrei­ben und sie sowohl über den Wech­sel der Zustän­dig­keit zu infor­mie­ren als auch zu einem Ter­min im Rat­haus Schö­ne­berg ein­zu­la­den, bei dem die Jobcenter-Mitarbeiter*innen den Men­schen direkt beim Aus­fül­len der Anträ­ge behilf­lich waren.

Zwi­schen dem 5. und dem 21. Mai habe man so unter der Woche täg­lich bis zu 150 Men­schen ein­ge­la­den. »Die Hälf­te ist auch gekom­men«, berich­tet die Job­cen­ter-Lei­te­rin. Vie­len konn­te gehol­fen und die Anträ­ge kön­nen nun bear­bei­tet wer­den. Vie­le Ukrainer*innen hät­ten sich gewun­dert, wie­viel noch immer auf dem Papier­weg bear­bei­tet wer­de, erzählt Zav­la­ris. Aber auch die Fra­ge, wer als allein­er­zie­hend gilt, führ­te zu Dis­kus­sio­nen: »Vie­le Frau­en sehen sich nicht als allein­er­zie­hend, aber in unse­rem Sys­tem sind sie es.« Auch der Umstand, dass man in der Ukrai­ne schon mit 59 Jah­ren in Ren­te gehen kann, sorgt für Klä­rungs­be­darf. Eigent­lich ist das Sozi­al­amt erst wie­der für Men­schen ab 65 Jah­ren zustän­dig, bei aner­kann­tem Ren­ten­sta­tus trifft das für die Älte­ren aus der Ukrai­ne so mög­li­cher­wei­se schon ab 59 zu.

Ins­ge­samt erwar­te man für alle Ber­li­ner Job­cen­ter »in der ers­ten Tran­che« die Antrag­stel­lung von 35 000 Men­schen, erklärt Regio­nal­lei­te­rin Ramo­na Schrö­der. Die Bedin­gun­gen: Die Men­schen sind in Ber­lin regis­triert und haben eine Auf­ent­halts­ge­neh­mi­gung. Letz­te­re tref­fen aller­dings erst nach und nach ein. Nur ein Pro­blem von vie­len. Hat­te doch Dia­na Hen­ni­ges von der Orga­ni­sa­ti­on Moa­bit hilft berich­tet, dass vie­le Sozi­al­äm­ter schon in den ver­gan­ge­nen Wochen kei­ne Anträ­ge mehr bear­bei­tet hät­ten – mit der Fol­ge, dass der Ver­ein hun­gern­de Fami­li­en ver­sorgt hät­te. Sol­cher­lei sei ihr aus dem Sozi­al­amt Tem­pel­hof-Schö­ne­berg nicht bekannt, erklärt Zav­la­ri auf Nachfrage.

»Kei­ner wird ver­lo­ren­ge­hen«, ver­si­chert auch Ramo­na Schrö­der. Schrö­der, die am Diens­tag zum ers­ten Mal seit der Amts­über­nah­me im Dezem­ber 2020 einen Pres­se­ter­min in Prä­senz absol­viert, erklärt, dass für eine erfolg­rei­che Inte­gra­ti­on auf dem Arbeits­markt die schnel­le Aner­ken­nung von Berufs­ab­schlüs­sen eine wesent­li­che Vor­aus­set­zung ist. »Die Aner­ken­nungs­be­hör­den müs­sen deut­lich schnel­ler arbei­ten«, betont sie. »Wir lau­fen sonst Gefahr, dass sich gut aus­ge­bil­de­te Men­schen wie­der auf den Weg machen, weil ihnen das hier alles zu lan­ge dauert.«

Die Arbeits­lo­sig­keit in Ber­lin geht ansons­ten gene­rell wei­ter zurück. Im Mai waren rund 173 000 Frau­en und Män­ner arbeits­los gemel­det, etwa 3600 weni­ger als im Vor­mo­nat. Die Arbeits­lo­sen­quo­te sank auf 8,5 Pro­zent. »Der Arbeits­markt in der Regi­on zeigt sich robust trotz der wirt­schaft­li­chen und poli­ti­schen Span­nun­gen infol­ge des Krie­ges gegen die Ukrai­ne«, sagt Ramo­na Schrö­der. Eine Rol­le dabei spie­le die Früh­jahrs­be­le­bung: Vie­le Arbei­ten im Frei­en sind wie­der bes­ser mög­lich und die Betrie­be stel­len mehr ein.