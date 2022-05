Auch ein Workaholic braucht mal eine Auszeit, wie etwa Arno Schmidt. Foto: Hanser Verlag/Arno Schmidt Archiv

Der Ruhm kam Anfang 1970 mit »Zet­tels Traum«, die­sem Mons­trum von einem Buch, 17 Pfund schwer, 33 Zen­ti­me­ter breit, 44 Zen­ti­me­ter hoch, 1330 Sei­ten im For­mat DIN A3, geschätz­te 10 Mil­lio­nen Buch­sta­ben, drei­spal­tig gedruckt als fak­si­mi­lier­tes Typoskript mit allen Ein­schü­ben, Til­gun­gen, Kor­rek­tu­ren und Rand­be­mer­kun­gen, alle 2000 Exem­pla­re von Arno Schmidt im Impres­sum signiert. Der Preis exor­bi­tant: Die Sub­skri­ben­ten zahl­ten 295 D-Mark. Der Nor­mal­preis von 345 Mark, den der Stahl­berg-Ver­lag fest­ge­legt hat­te, wur­de nicht erreicht. Alle Zei­tun­gen, schrieb Ehe­frau Ali­ce stolz an Mut­ter und Schwes­ter, berichteten.

Die Exem­pla­re waren bald ver­kauft, plötz­lich gab es auch einen ver­klei­ner­ten Raub­druck, zum Ärger des Autors, aber immer­hin waren die Schmidts nun ihre finan­zi­el­len Sor­gen los. Nur hat­te der Meis­ter in den vier Jah­ren, die sein Werk brauch­te, bei einer täg­li­chen Arbeits­zeit von 14, oft sogar 18 Stun­den, einer Büch­se Pul­ver­kaf­fee am Tag und sechs Fla­schen Korn oder Wein­brand in der Woche auch sei­ne Gesund­heit rui­niert. Dass er die­se Tor­tur über­le­ben wür­de, hat­te er sel­ber nicht gedacht.

Wenn Sven Hanu­schek in sei­ner Bio­gra­fie auf »Zet­tels Traum« zu spre­chen kommt, Ent­ste­hung, Mühen, Inhalt und Reso­nanz des Wer­kes beschreibt, lie­gen schon 720 Druck­sei­ten hin­ter ihm. Bei­na­he 1000 sind es, wenn er sei­ne Erzäh­lung schließt. Er ist Schmidt-Leser seit vier Jahr­zehn­ten, einer von den vie­len, die auf ihren Autor nichts kom­men las­sen, und er kann für sein Buch aus dem Vol­len schöp­fen. Zwei­mal im Jahr fuhr er für meh­re­re Wochen nach Barg­feld, wo ihm alles zur Ver­fü­gung stand, was das Archiv her­gibt, dar­un­ter die üppi­ge Leser­post; zudem leben ja immer noch Leu­te, die etwas wis­sen, was man nir­gend­wo nach­le­sen kann, die Haus­häl­te­rin Eri­ka Knopp etwa oder Jan Phil­ipp Reem­ts­ma, der Mäzen, der einst mit einer Sum­me half, die in der Höhe unge­fähr dem Nobel­preis für Lite­ra­tur ent­sprach, und der 1981 gemein­sam mit der Wit­we auch die Arno-Schmidt-Stif­tung ins Leben rief.

Hanu­schek über­trifft alles, was uns bis­her über den Ein­zel­gän­ger, der sich immer mehr in sei­ne Arbeit ver­grub und zuletzt kaum noch sein Refu­gi­um ver­ließ, vor Augen und zu Ohren kam. Er folgt der Lebens­ge­schich­te streng chro­no­lo­gisch, wirft auch lan­ge, inten­si­ve Bli­cke aufs Werk und offen­bart sein enor­mes Detail­wis­sen schon, wenn er von Schmidts klein­bür­ger­li­cher Her­kunft berich­tet. Otto Schmidt, der Vater, war 1900 noch an der Nie­der­schla­gung des soge­nann­ten Boxer­auf­stan­des in Chi­na betei­ligt, wur­de Poli­zist und spä­ter ent­las­sen, weil er eine 16-Jäh­ri­ge ver­führt hat­te, die er dann hei­ra­te­te und die 1914 mit Arno ihr zwei­tes Kind zur Welt brach­te. Die Ehe der Eltern war von star­ker Sexua­li­sie­rung, stän­di­gen Sei­ten­sprün­gen, »rohen Ein­deu­tig­kei­ten« und fünf oder sechs Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen geprägt.

Der Jun­ge ret­te­te sich in die Lite­ra­tur, konn­te, wie er behaup­te­te, schon mit drei Jah­ren lesen, ver­schlang mit sechs Jules Ver­nes »Rei­se zum Mit­tel­punkt der Erde«. Es war der Beginn einer Lie­be, die sich nicht mehr ver­lor. Der ers­te, nicht voll­ende­te Pro­sa­text, der erhal­ten blieb, beschreibt 1937 den Besuch in einem Anti­qua­ri­at und fei­ert den »ewi­gen Zau­ber der Bücher, jene krank­haf­te, unwi­der­steh­li­che Sucht, die jeder Biblio­phi­le kennt: die Lust, all die­se zahl­lo­sen Wer­ke zu sehen, zu rie­chen – ja, zu rie­chen«. 1940, als 26-jäh­ri­ger Sol­dat, ver­fass­te er in der Hirsch­ber­ger Artil­le­rie­ka­ser­ne den größ­ten Teil sei­ner »Dich­ter­ge­sprä­che im Ely­si­um«, eine Ver­beu­gung vor den ver­ehr­ten Poe­ten von Homer und Cer­van­tes bis zu Wie­land und Dickens, fest­ge­hal­ten in schö­ner Süt­ter­lin­schrift und als Weih­nachts­ge­schenk sei­ner Frau Ali­ce zugedacht.

Hanu­scheks monu­men­ta­le Bio­gra­fie, die ers­te nach Wolf­gang Mar­tyn­ke­wicz’ schma­ler Rowohlt-Mono­gra­fie von 1992, ist immer nah bei Arno Schmidt. Ganz nah und ohne mal über den Tel­ler­rand zu schau­en. Beschrie­ben wird mit beein­dru­cken­der Inten­si­tät, wie Schmidt wegen sei­ner Kurz­sich­tig­keit den Krieg in einer Schreib­stu­be über­stand, wie er sei­ne Frau fand und lan­ge nicht wuss­te, ob er sich der Mathe­ma­tik oder der Lite­ra­tur wid­men soll­te, wie er nach 1945 aus der Armut nicht her­aus­kam und jedes­mal fluch­te, wenn ihm ein Ver­le­ger nicht ein­mal ant­wor­te­te, und wie er ver­bis­sen wei­ter­mach­te, immer wei­ter, oft bis zur tota­len Erschöpfung.

Man erfährt unglaub­lich viel über ihn in die­sem Buch, mehr als in ande­ren, etwa über die schwe­ren, müh­sa­men Jah­re des Anfangs, die beschei­de­nen Behau­sun­gen, das kar­ge Leben, die Brot­ar­beit fürs Radio, über sei­nen Humor, die Schul­den, die Gesund­heit (immer wie­der das Herz), sei­ne Lau­nen, sei­nen Starr­sinn, sei­ne wun­der­ba­re Frau Ali­ce, die Nach­barn in Barg­feld, die Freund­schaf­ten oder die Ani­mo­si­tä­ten. Alles ist da und wird gedul­dig und mit Akri­bie aus­ge­brei­tet. Hanu­schek malt hin­ge­bungs­voll das Por­trät eines Außer­ge­wöhn­li­chen, er gibt sich dabei so sach­lich wie mög­lich und bleibt noch, wenn die weni­ger ange­neh­men Cha­rak­ter­ei­gen­schaf­ten zur Spra­che kom­men, fest an sei­ner Seite.

In der deut­schen Lite­ra­tur ist Arno Schmidt ein Soli­tär ohne Bei­spiel, eigen­sin­nig, radi­kal, kom­pro­miss­los in jeder Hin­sicht, angriffs­lus­tig und unbe­irr­bar. Er rück­te der Restau­ra­ti­on in der Bun­des­re­pu­blik so uner­bitt­lich, unver­söhn­lich zu Lei­be wie kein ande­rer, atta­ckier­te Staat, Kir­che und Mili­tär, die Wie­der­auf­rüs­tung und Bigot­te­rie, die Neu­rei­chen und die Nazis, die wie­der unbe­hel­ligt in den Ämtern saßen. »Das Stei­ner­ne Herz« von 1956 war der ers­te Roman, der sich mit den Zustän­den in bei­den deut­schen Staa­ten aus­ein­an­der­setz­te – und dies mit einer poli­ti­schen (und ero­ti­schen) Direkt­heit, auch eini­gem Wohl­wol­len gegen­über der DDR, dass der Stahl­berg-Ver­lag sich nicht trau­te, ihn unzen­siert zu dru­cken. Als er, arg ver­stüm­melt, dann doch ver­öf­fent­licht wur­de, ist er noch in der ent­schärf­ten Fas­sung ein Opfer des Staats­an­walts sowie einer auf­ge­brach­ten Pres­se und Kri­tik geworden.

Schon 1955, nach Erschei­nen der Lie­bes­ge­schich­te »See­land­schaft mit Poca­hon­tas«, hat man Arno Schmidt vor Gericht gezerrt. Hanu­schek, der die Ver­ris­se des Romans »Das Stei­ner­ne Herz« mit eini­gen Pres­se­stim­men doku­men­tiert (»ein wir­res, ekles Gestam­mel, ein patho­lo­gi­sches Gekrit­zel«, so Hans Habe), ver­mei­det es aller­dings, Schmidts Kol­li­sio­nen mit der Kri­tik und Jus­tiz der Bun­des­re­pu­blik ins poli­ti­sche Kli­ma jener Jah­re ein­zu­bet­ten. Ein ein­zi­ges Mal nur kommt der Geist der Ade­nau­er-Ära zur Spra­che, und da ver­schanzt sich Hanu­schek gleich hin­ter einem Urteil des Publi­zis­ten und Kri­ti­kers Schwab-Felisch, der 1964 die Kul­tur- und Kunst­feind­lich­keit der Regie­run­gen unter Ade­nau­er vehe­ment bestritt; sie sei­en allen­falls kunstfremd.

»Wie wär’s«, schrieb Arno Schmidt, der zuwei­len ans Aus­wan­dern dach­te, 1953 an Alfred Andersch, »wenn wir eine Dich­ter­ko­lo­nie in Kana­da grün­den wür­den?? (Im Ernst!!)« Deutsch­land, füg­te er hin­zu, wäre alle uner­wünsch­ten, »unru­hi­gen Köp­fe« los, »und wir hät­ten end­lich Ruhe«.

Sven Hanuschek: Arno Schmidt. Carl Hanser, 990 S., geb., 45 €.