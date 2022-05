Prominente Kritikerin des Sondervermögens: Juso-Chefin Jessica Rosenthal Foto: dpa/Fabian Sommer

Um das Son­der­ver­mö­gens Bun­des­wehr in der Ver­fas­sung zu ver­an­kern, benö­tigt Kanz­ler Olaf Scholz eine Zwei­drit­tel­mehr­heit. Die Uni­on hat er dafür bereits auf sei­ne Sei­te gezo­gen, wenn­gleich mit ent­schei­den­den Zuge­ständ­nis­sen: So sol­len die 100 Mil­li­ar­den Euro kom­plett für die Bun­des­wehr ver­wen­det wer­den und nicht zu einem Teil, wie von den Grü­nen gewollt, für Cyber­si­cher­heit und Zivil­schutz.

Nun muss er noch die eige­nen Rei­hen schlie­ßen, was ihm aber deut­lich weni­ger Pro­ble­me berei­ten dürf­te. Zwar hat­te Scholz, als er bei sei­ner Regie­rungs­er­klä­rung kurz nach Beginn des Krie­ges gegen die Ukrai­ne das Son­der­ver­mö­gen ankün­dig­te, vor allem sei­ne eige­ne SPD-Frak­ti­on damit über­rum­pelt. Aller­dings ist äußerst unwahr­schein­lich, dass nun eine nen­nens­wer­te Zahl von Ampel-Abge­ord­ne­ten gegen die Auf­rüs­tung stim­men wird. Die Zwei­drit­tel­mehr­heit steht – wenn­gleich es auch Abweicher*innen geben wird.

Zu den pro­mi­nen­tes­ten Kritiker*innen gehört Jes­si­ca Rosen­thal: Die Juso-Che­fin lehnt den Kom­pro­miss zwi­schen Koali­ti­on und Uni­on ab. »Ich bin nicht bereit, für ein Son­der­ver­mö­gen Bun­des­wehr am Grund­ge­setz her­um­zu­dok­tern, obwohl der Feh­ler an ganz ande­rer Stel­le liegt«, schreibt Rosen­thal in einem Gast­bei­trag für den »Spie­gel«. Zwar müs­se die Demo­kra­tie nach außen wie nach innen ver­tei­digt wer­den, doch ein Son­der­ver­mö­gen allein für die Bun­des­wehr grei­fe zu kurz: »Was sol­len wir ant­wor­ten, wenn Pfle­ge­kräf­te fra­gen, war­um 100 Mil­li­ar­den Euro für die Bun­des­wehr da sind, aber kein Geld für bes­se­re Bezah­lung?«, fragt sie.

Auch in den Rei­hen der Grü­nen sind eini­ge Abge­ord­ne­te unzu­frie­den, wenn auch vor allem mit den Zuge­ständ­nis­sen an die Uni­on. »Mit die­sem Beschluss ist die ange­mes­se­ne Finan­zie­rung unse­rer Cyber­si­cher­heit nicht geklärt, und damit zum Bei­spiel der Schutz unse­rer Was­ser­ver­sor­gung vor Hacker-Angrif­fen«, sag­te etwa die Che­fin der baye­ri­schen Lan­des­grup­pe, Jami­la Schä­fer aus dem lin­ken Par­tei­flü­gel. In der Grü­nen-Frak­ti­on waren bis­lang nur Can­an Bay­ram und Kath­rin Hen­ne­ber­ger durch abwei­chen­des Abstim­mungs­ver­hal­ten auf­ge­fal­len: Bay­ram, die bei der Bun­des­tags­wahl ein Direkt­man­dat in Fried­richs­hain-Kreuz­berg gewon­nen hat­te, hat in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode gegen jeden Mili­tär­ein­satz gestimmt, die Kli­ma­ak­ti­vis­tin Hen­ne­ber­ger gegen den im Irak und die Bun­des­wehr-Betei­li­gung an der Nato-Ope­ra­ti­on »Sea Guar­di­an« im Mit­tel­meer. Zum Son­der­ver­mö­gen haben sich bei­de Abge­ord­ne­te bis­lang nicht öffent­lich geäußert.

Da aber die Uni­on ange­kün­digt hat, dem Kom­pro­miss mit brei­ter Mehr­heit zuzu­stim­men, dürf­ten die weni­gen Gegen­stim­men nicht ins Gewicht fal­len. Ursprüng­lich hat­te Frak­ti­ons­chef Fried­rich Merz (CDU) gedroht, sei­ne Frak­ti­on wer­de nur die für eine Zwei­drit­tel­mehr­heit unbe­dingt nöti­gen Stim­men bei­steu­ern. In die­sem Fal­le hät­ten mög­li­cher­wei­se weni­ge Ampel-Gegen­stim­men das Son­der­ver­mö­gen zu Fall brin­gen können.