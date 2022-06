Roman (Yelizar Nazarenko) erlebt in "Rivale" eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Foto: © PlutoFilm/Mila Teshaieva

Auch so ’ne Fra­ge: Wor­an man das eigent­lich merkt, dass ein Film ein Fern­seh­film ist und kei­ner fürs Kino. Und man merkt es eigent­lich immer.

Da kön­nen sich ambi­tio­nier­te Kräf­te noch so ver­ren­ken, aus einem »Tat­ort« etwas for­mal Beson­de­res zu machen, es bleibt doch immer ein »Tat­ort«. Eine TV-Lie­bes­ko­mö­die wird nie­mals »Har­ry und Sal­ly«, und viel­leicht mar­kiert der alte Rei­hen­ti­tel »Das klei­ne Fern­seh­spiel«, als näm­lich pleo­nas­ti­scher, den Unter­schied, denn ein klei­ner Bru­der bleibt immer der klei­ne Bru­der, und sei er auch längst erwach­sen. Im Fern­seh­film ist alles klei­ner, begon­nen bei der Ambi­ti­on, und damit fängt es an; schon ein Kino­film gerät, hat er die Thea­ter ver­las­sen, meist schnell in Ver­ges­sen­heit, wie viel flüch­ti­ger ist da, von Aus­nah­men abge­se­hen, das Fern­se­hen. Fern­se­hen, lie­ße sich sagen, ist eng, Kino ist weit, ist die gro­ße Ges­te, noch in der klei­nen; im Fern­seh­film ist es umgekehrt.

»Riva­le« von Mar­cus Lenz nun ist ein Fern­seh­film, der im Kino läuft. Die Erkennt­nis ereilt einen schon bei den ver­läss­lich ange­schnit­te­nen Bil­dern und der klan­des­ti­nen Kame­ra, die dem soge­nann­ten klei­nen Film als Aus­weis von Refle­xi­on gilt, denn wenn die Erzäh­le­rin sich, anders als der männ­lich domi­nan­te Blick Hol­ly­woods, klein macht, wird die Geschich­te groß, im Bei­spiel die des neun­jäh­ri­gen Roman, der in der (natür­lich Vorkriegs-)Ukraine bei der Oma lebt, weil die Mut­ter sich in Deutsch­land als Pfle­ge­kraft ver­din­gen muss. Dann ist die Oma tot und der Jun­ge wird nach Nie­der­sach­sen zur Mama geschleust; die Frau, für deren Pfle­ge die Mut­ter bezahlt wur­de, ist tot, der Wit­wer, Dia­be­ti­ker und erst 62, möch­te aber auf die Mama nicht ver­zich­ten. Roman aber auch nicht, und das ist das Problem.

Dabei ist der wun­der­ba­re Udo Samel als Gert Schwarz kein Ekel, son­dern ver­sucht, dem ver­stock­ten Jun­gen ein biss­chen Deutsch bei­zu­brin­gen. Er hei­ße Schwarz, sagt er, Gert Schwarz, und hält sei­ne schwar­ze Geld­bör­se hoch. »Geld­bör­se«, wie­der­holt Roman auf Ukrai­nisch, und also lau­tet die Poin­te, dass der wei­ße deut­sche Mann Gert Geld­bör­se heißt; Lacher beim Fes­ti­val, die Sache mit der Ges­te. Die Woh­nung ist nicht groß, der Jun­ge sitzt meist drin, und hier käme die Form zum Stoff, wenn nicht gar so pene­trant um Ecken und durch Tür­spal­te gel­inst wür­de, und auch die Musik steht nicht an, uns jeder­zeit über den Stand der Din­ge zu infor­mie­ren. Er ist nicht gut, der Stand, denn der eifer­süch­ti­ge Jun­ge bockt und ist, im ganz kon­kre­ten Sinn, nicht ansprech­bar, und dass die­se Meta­pher so klein wirkt, liegt nicht an ihr.

Dann wird, ers­ter Plot Point, die Mama krank. Sie ist, wie man so sagt, ille­gal, und der Mann legt sie dem Kran­ken­haus vor die Tür und ver­schwin­det mit dem Jun­gen in einem Haus im tie­fen Wald. Der Mann ist, ohne es wohl zu wis­sen, ein Päd­ago­ge, er setzt dem kind­li­chen Wider­stand kla­re Gren­zen, denn hin­term Haus beginnt der Dschun­gel, und dahin soll das wil­de, weil sprach­lo­se Kind nicht zurück. Der Jun­ge taut auf, weil Gert Schwarz ein Gewehr hat und ihn schie­ßen lässt, Vater und Sohn, sie haben sich gefehlt, die ödi­pa­le Pha­se ist über­wun­den, und weil man beim Sport­schie­ßen einen Gehör­schutz trägt, wird aus dem Gan­zen eine Alle­go­rie, für deren poli­ti­sche Aktua­li­tät der Film nichts kann. Nach der ers­ten Hälf­te ist sein Titel eigent­lich sinn­los gewor­den, und dann kommt der zwei­te Plot Point, und als Roman allein zu Haus ist (Ent­schul­di­gung, wir müs­sen spoi­lern), sich also die Sprach­lo­sig- als Ein­sam­keit mate­ria­li­siert, weiß der Film sowe­nig wohin mit sich, wie es der Jun­ge wis­sen kann. Das kann man über­zeu­gend fin­den oder nicht; Traum­se­quen­zen und Motiv­ge­rau­ne sind eher ein Grund, es nicht zu tun. Das Ende macht aus sei­nen Mög­lich­kei­ten zwar das Bes­te, aber die sind beschränkt, und in der Poin­te das The­ma noch ein­mal her­aus­zu­strei­chen ist dann kei­ne Poin­te, son­dern noch ein­mal Pädagogik.

Doch gemach; »Riva­le« ist gar kein schlech­ter Film, schon weil Udo Samel spit­ze ist und der klei­ne Yeli­zar Naza­re­n­ko auch. »Riva­le« ist bloß kein guter Kino­film, weil er näm­lich ein klei­nes Fern­seh­spiel ist, und da Eltern ja eh nicht mehr so oft ins Kino kom­men, sind sie in einem Jahr oder so dank­bar, wenn sie Udo Samel nach dem »Heu­te-Jour­nal« eine gro­ße Wahr­heit übers täg­li­che Erzie­hungs­ge­schäft anmo­de­rie­ren hören: »Du musst hören, wenn ich dir etwas sage!« Denn das kann die­ses Kind, stell­ver­tre­tend für alle, natür­lich aus Prin­zip nicht. Auch ohne Gehörschutz.

»Riva­le«: Deutschland/Ukraine 2020; Regie: Mar­cus Lenz; mit Yeli­zar Naza­re­n­ko, Udo Samel, Maria Bruni; 96 Min.; Start: 2. Juni.