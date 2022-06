Lenkflugkörper des Systems IRIS-T sagte Bundeskanzler Scholz (SPD) jetzt der Ukraine zu. Foto: picture alliance/dpa/Diehl

Es bleibt ein Draht­seil­akt für Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD), im Ukrai­ne-Krieg ange­mes­sen zu reagie­ren. In den ver­gan­ge­nen Wochen die Balan­ce zu hal­ten – einer­seits Unter­stüt­zung zu gewähr­leis­ten, ande­rer­seits nicht zur Kriegs­par­tei zu wer­den –, mach­te Scholz poli­tisch ver­wund­bar. Mit der nun zuge­sag­ten Lie­fe­rung des Luft­ver­tei­di­gungs­sys­tems Iris-T wäre Deutsch­land wei­ter­hin auf einem Kurs, der als Unter­stüt­zung bei der Ver­tei­di­gung der Ukrai­ne gerecht­fer­tigt wer­den kann. Doch wie schon bei den Pan­zer­hau­bit­zen geht die eben­falls ange­kün­dig­te Lie­fe­rung von Rake­ten­wer­fern, gemein­sam mit den USA, über die Gren­ze des­sen hin­aus, was noch als Ver­tei­di­gung aus­leg­bar ist.

Schon auf die US-Ankün­di­gung hat­te Russ­land mit schar­fen Vor­wür­fen reagiert. Dass unmit­tel­bar danach auch deut­sche Rake­ten­wer­fer zur Debat­te ste­hen, wie aus der Bun­des­re­gie­rung durch­si­cker­te, beschleu­nigt die Pro­vo­ka­ti­ons­spi­ra­le. Dass der Ukrai­ne-Kon­flikt zum Stell­ver­tre­ter­krieg wird und sich das Schlacht­feld als Dau­er­kampf­platz eta­bliert, wird immer wahr­schein­li­cher. Dass der rus­si­sche Prä­si­dent Wla­di­mir Putin die vor­geb­lich zurück­hal­ten­de Rol­le des Wes­tens abseh­bar als akti­ve Kriegs­be­tei­li­gung aus­le­gen dürf­te, wird mit jeder Lie­fe­rung aus dem Bestand der Bun­des­wehr ein Stück wahrscheinlicher.

Kanz­ler Scholz soll­te indes dafür sor­gen, nicht wei­ter an Glaub­wür­dig­keit zu ver­lie­ren, indem er in Dop­pel­sprech­ma­nier den ver­meint­lich zurück­hal­ten­den Ver­hand­ler gibt, wäh­rend sei­ne Lis­te an Waf­fen­lie­fe­run­gen längst eine ande­re Spra­che spricht. Im ers­ten Block­kon­flikt der Groß­mäch­te im 21. Jahr­hun­dert wird Scholz lei­der kei­ne Mitt­ler­rol­le mehr ein­neh­men können.