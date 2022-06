Endlich mal ankommen: Das wollen die ehemals obdachlosen Menschen hier in der Habersaathstraße. Foto: dpa/Christoph Soeder

Einen Tag räum­te die Arca­dia Esta­tes GmbH den 50 Bewohner*innen des Wohn­blocks in der Haber­saath­stra­ße 40-48 in Mit­te ein, um ihre Sachen zu packen: Am Mon­tag­nach­mit­tag kam mal wie­der ein Brief an – mit der Auf­for­de­rung, bis Diens­tag die Woh­nun­gen zu ver­las­sen und am 2. Juni die Schlüs­sel der Haus­ver­wal­tung zu über­ge­ben. Die Begrün­dung ist die­sel­be wie beim vor­he­ri­gen Mal: »Die Eigen­tü­mer wol­len die Bewoh­ner gegen ukrai­ni­sche Geflüch­te­te aus­spie­len«, sagt Valen­ti­na Hau­ser von der Unter­stütz­ter­initia­ti­ve »Leer­stand-Hab-ich-Saath« zu »nd«.

Schon Ende April hat­te die Arca­dia Esta­tes ange­kün­digt, in dem Gebäu­de ukrai­ni­sche Kriegs­flücht­lin­ge anstel­le der ehe­mals obdach­lo­sen Men­schen unter­brin­gen zu wol­len, ver­mut­lich weil mit der Unter­brin­gung von Geflüch­te­ten Tages­sät­ze bis zu 25 Euro pro Per­son ver­dient wer­den kön­nen. Das Bezirks­amt erteil­te dem Vor­ha­ben eine Absa­ge und setz­te sich für den wei­te­ren Ver­bleib der Obdach­lo­sen ein, die das Gebäu­de seit Ende Dezem­ber bewoh­nen. Zuvor war der Wohn­block von woh­nungs­lo­sen Men­schen und Aktivist*innen besetzt wor­den, um gegen die Abriss­plä­ne der Eigen­tü­mer­fir­ma zu protestieren.

Eigent­lich will die Arca­dia Esta­tes das Gebäu­de durch Luxus­neu­bau­ten erset­zen, obwohl es erst 2006 von außen ener­ge­tisch saniert wor­den sei, kri­ti­siert Valen­ti­na Hau­ser. Der Bezirk Mit­te »träumt von einer Ver­ein­ba­rung mit den Eigen­tü­mern, dass anschlie­ßend 30 Pro­zent der Woh­nun­gen zu bezahl­ba­ren Mie­ten ange­bo­ten wer­den. Das ist ein­fach ein dre­cki­ger Deal«, so Hau­ser. Einer­seits glaubt sie, dass die Eigen­tü­mer eine sol­che Ver­ein­ba­rung umge­hen wer­den, ande­rer­seits sei es auch aus öko­lo­gi­schen Grün­den unver­ant­wort­lich, preis­wer­ten Wohn­raum zu ver­nich­ten. Dass der Eigen­tü­mer die Woh­nun­gen zuvor jah­re­lang leer ste­hen ließ, nennt Niklas Schen­ker, Spre­cher für Mie­ten und Woh­nen der Ber­li­ner Links­frak­ti­on, »in Zei­ten der Woh­nungs­not alles ande­re als ein Kava­liers­de­likt. Jetzt darf der Eigen­tü­mer nicht noch dafür belohnt wer­den, indem er eine Abriss­ge­neh­mi­gung bekommt.«

Schen­ker sieht den Bezirk Mit­te in der Pflicht, die Räu­mung des Gebäu­des zu ver­hin­dern. Schließ­lich habe die­ser zuvor erklärt, dass die 50 Bewohner*innen zumin­dest bis zum Abriss dort woh­nen könn­ten. Dafür woll­te der Bezirk 3,50 Euro pro Qua­drat­me­ter und Monat zah­len. Bis­lang hät­ten die Eigen­tü­mer nach Anga­ben von Valen­ti­na Hau­ser aber gar kei­ne Rech­nung gestellt, »wahr­schein­lich weil sie Angst haben, dass sich dar­aus ein miet­ähn­li­ches Ver­hält­nis ergibt und sie die Obdach­lo­sen nicht mehr raus­krie­gen«, ver­mu­tet sie.

Das Bezirks­amt Mit­te teilt auf nd-Anfra­ge mit, es habe zum Ver­bleib der Bewohner*innen »nie ein Ver­spre­chen geäu­ßert«, set­ze sich »aber wei­ter­hin sehr enga­giert dafür ein«. Die Gesprä­che dazu wür­den sich schwie­rig gestal­ten, da das Ent­ge­gen­kom­men des Eigen­tü­mers Vor­aus­set­zung sei und die­ses wie­der­um »sehr abhän­gig von der Bereit­schaft der regu­lä­ren Mieter*innen, sich auf die Ange­bo­te des Eigen­tü­mers einzulassen«.

Die der­zei­ti­gen Bewohner*innen haben jeden­falls beschlos­sen, ihre Woh­nun­gen nicht zu ver­las­sen, und wer­den nun Rechts­schutz bean­tra­gen. Für sie sei es »wich­tig, end­lich mal ein siche­res Zuhau­se zu haben und ankom­men zu kön­nen. Die stän­di­gen Angrif­fe belas­ten die Psy­che der Men­schen«, sagt Hau­ser. Vie­le von ihnen hät­ten bis zu 20 Jah­re auf der Stra­ße gelebt. Eigent­lich sei die Unter­brin­gung in der Haber­saath­stra­ße »ein per­fek­tes Housing-First-Pro­jekt, wie es sich der Senat nicht bes­ser erträu­men kann«, fin­det sie. Auch Niklas Schen­ker von der Lin­ken spricht von einem Vor­zei­ge­pro­jekt, das »Maß­stä­be auch für ande­re Housing-First-Pro­jek­te« set­ze und unbe­dingt erhal­ten blei­ben müsse.

»Leer­stand-Hab-ich-Saath« for­dert, dass alle 85 Woh­nun­gen für die Unter­brin­gung von Obdach­lo­sen genutzt wer­den. Valen­ti­na Hau­ser hofft dabei auf die Unter­stüt­zung wei­te­rer Initia­ti­ven, um den öffent­li­chen Druck zu erhö­hen. »Allei­ne schaf­fen wir das nicht. Die letz­ten Mona­te waren kräf­te­zeh­rend, wir sind ganz schon aus­ge­brannt«, sagt sie.