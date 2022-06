Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Fried­rich Merz (CDU) ist als Ers­ter dran. Als Vor­sit­zen­dem der größ­ten Oppo­si­ti­ons­frak­ti­on im Bun­des­tag obliegt es ihm, die tra­di­tio­nel­le Gene­ral­de­bat­te in der Haus­halts­wo­che zu eröff­nen. Dass sein Vor­trag zunächst gar nicht wie die oft so genann­te Abrech­nung mit der Regie­rungs­po­li­tik daher­kommt, kann nur kurz ver­wir­ren – die Spit­zen gegen die Ampel und vor allem Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) las­sen nicht lan­ge auf sich war­ten. Ohne all­zu­viel vor­weg­zu­neh­men: Merz weiß an die­sem Mitt­woch­mor­gen sei­ne Uni­ons­frak­ti­on zu unterhalten.

So beginnt er sei­ne Rede mit einem Lob für die am Sonn­tag erziel­te Eini­gung zwi­schen Uni­on und Ampel zur Grund­ge­setz­än­de­rung für das 100-Mil­li­ar­den-Euro-Son­der­ver­mö­gen für die Bun­des­wehr. Die­ser Tag sei zual­lerst ein »guter Tag für die Bünd­nis- und Ver­tei­di­gungs­fä­hig­keit unse­res Lan­des und ein guter Tag für die Bun­des­wehr«, so Merz. So weit der freund­li­che Teil.

Denn schon der auf die Belo­bi­gung der eige­nen Ver­hand­ler fol­gen­de Dank an die Ampel-Regie­rung ist ein ver­gif­te­ter: »Ich will eben­falls einen Dank sagen an die Koali­ti­ons­frak­tio­nen, dass sie bereit waren, unse­ren Wün­schen voll­um­fäng­lich zu fol­gen, was die Aus­ge­stal­tung die­ses Son­der­ver­mö­gens …« Wei­ter kommt er nicht, oder will es auch gar nicht, die kal­ku­lier­te Pro­vo­ka­ti­on hat funk­tio­niert: Geläch­ter bei der Uni­on, Zwi­schen­ru­fe von der Ampel. Letz­te­re Reak­ti­on nimmt er sogleich auf und refe­riert für die Ent­rüs­te­ten den Uni­ons­er­folg: 100 Mil­li­ar­den Euro aus­schließ­lich für die Bun­des­wehr, ein Wirt­schafts­plan, ein Finan­zie­rungs­ge­setz, das klar­stel­le, dass Deutsch­land auch dann, wenn die Sum­me aus­ge­schöpft ist, allen Nato-Ver­pflich­tun­gen nach­kom­men wer­de, das könn­ten »auch mehr als zwei Pro­zent« des Brut­to­in­lands­pro­dukts sein, so Merz.

Es fol­gen die nun schon hin­läng­lich bekann­ten Vor­wür­fe an den Kanz­ler. Zu zöger­lich sein Agie­ren bei Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne, zu schwach sein Ein­satz auf euro­päi­scher Ebe­ne für eine gemein­sa­me Sicher­heits­po­li­tik, zu unklar sei­ne Äuße­run­gen. Der Kanz­ler rede viel in letz­ter Zeit, sage aber nichts und das von ihm gebrauch­te Wort Zei­ten­wen­de blei­be »bezie­hungs­los im Raum ste­hen«, so Merz.

Scholz, der danach dran und schein­bar – soweit es bei dem unter­kühl­ten Han­sea­ten zu beur­tei­len ist – ziem­lich genervt ist von den immer glei­chen Anwür­fen, gibt die­se umge­hend an Merz zurück. Die­ser habe nichts Kon­kre­tes gesagt, stel­le nur Fra­gen, ohne sich selbst zu posi­tio­nie­ren und wenn er dies doch tue, »wird‹s pein­lich«, so Scholz. Unrecht hat er damit nicht. So unter­halt­sam Merz› Rede für sei­ne Anhän­ger auch war, so wenig mach­te er eige­ne Posi­tio­nen deut­lich. Und für sei­ne Ansicht, dass eine bes­se­re Aus­stat­tung der Bun­des­wehr auch über einen Soli­da­ri­täts­zu­schlag zu finan­zie­ren gewe­sen wäre, ern­tet er vom Kanz­ler eben­so wie im wei­te­ren Debat­ten­ver­lauf von Grü­nen-Frak­ti­ons­chefin Brit­ta Haßel­mann nicht nur Kri­tik, son­dern auch Spott. Ein Soli bedeu­te, dass auch Leu­te, die nur 60 000 bis 70 000 Euro pro Jahr ver­dien­ten, für eine bes­se­re Aus­rüs­tung der Bun­des­wehr bezah­len wür­den, so Scholz: »Was für ein merk­wür­di­ger Einfall.«

Sei­nen Trumpf hält Scholz da noch zurück und wid­met sich zunächst der innen­po­li­ti­schen Arbeit sei­ner Regie­rung. Von den Ent­las­tungs­pa­ke­ten über den Min­dest­lohn, das Ren­ten­pa­ket und die Bafög-Novel­le bis zum Vor­schlag einer »kon­zer­tier­ten Akti­on« gemein­sam mit den Sozi­al­part­nern, um der hohen Infla­ti­on zu begeg­nen – Scholz nimmt sich viel Zeit, um beschlos­se­ne und kom­men­de Seg­nun­gen ins rech­te Licht zu rücken.

Erst dann ist die Zeit für Scholz gekom­men, sich aus­führ­lich dem Ukrai­ne-Krieg zu wid­men und sich Merz erneut zur Brust zu neh­men. Des­sen Vor­wür­fe in Bezug auf ein zu zöger­li­ches Han­deln und zu gerin­ge Lie­fe­run­gen schwe­rer Waf­fen nennt Scholz »daher­ge­re­det« und zählt die bis­her geleis­te­te oder ver­spro­che­ne mili­tä­ri­sche Hil­fe auf, dar­un­ter Luft­ab­wehr­ra­ke­ten, Gepard-Flug­ab­wehr­pan­zer und die Pan­zer­hau­bit­ze 2000.

Jetzt sieht Scholz auch die Zeit gekom­men, die Kat­ze, sprich die Zusa­ge wei­te­rer schwe­rer Waf­fen­sys­te­me für die Ukrai­ne, aus dem Sack zu las­sen: das moder­ne Flug­ab­wehr­sys­tem Iris-T des Her­stel­lers Diehl, mit dem man die Ukrai­ne in die Lage ver­set­zen wer­de, »eine gan­ze Groß­stadt vor rus­si­schen Luft­an­grif­fen zu schüt­zen«, so der Sozi­al­de­mo­krat. Hin­zu kommt ein moder­nes Ortungs­ra­dar, das Artil­le­rie auf­klä­ren kann. Zudem wer­de man die von den USA ange­kün­dig­te Lie­fe­rung von Mehr­fach­ra­ke­ten­wer­fern »nach unse­ren tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten« unterstützen.

Wie die Deut­sche Pres­se­agen­tur berich­tet, soll es sich dabei laut Regie­rungs­krei­sen um vier Mehr­fach­ra­ke­ten­wer­fer aus Bestän­den der Bun­des­wehr han­deln, in enger Abstim­mung mit den USA, die auch die Aus­bil­dung ukrai­ni­scher Sol­da­ten an den Sys­te­men über­neh­men wür­den. Geplant sei, die Sys­te­me bis Ende des Monats an die Ukrai­ne zu liefern.

Von all dem – sowohl von der von Scholz skiz­zier­ten Sozi­al­po­li­tik wie auch dem Regie­rungs­han­deln in Sachen Ukrai­ne-Krieg und dem Son­der­ver­mö­gen für die Bun­des­wehr – hält die Links­par­tei: nichts. Der Bun­des­haus­halt für das Jahr 2022 sei »nicht sozi­al« und »zutiefst unge­recht«, auf die Kri­sen unse­rer Zeit habe die Regie­rung kei­ne sozia­len Ant­wor­ten und der Krieg in der Ukrai­ne sei »nicht mit mili­tä­ri­schen Mit­teln zu gewin­nen«, so Links­frak­ti­ons­chefin Ami­ra Moha­med Ali.