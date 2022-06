Umweltsenatorin Bettina Jarasch (1.v.r.) stellte am Dienstag Berlins neue Senatskommission für Klimaschutz vor. Foto: dpa/Britta Pedersen

Es war ein eher klei­ner Punkt auf der Senats­pres­se­kon­fe­renz am Diens­tag, der aller­dings gro­ßen Ein­fluss auf das künf­ti­ge Han­deln der rot-grün-roten Koali­ti­on haben könn­te. Die Senats­kom­mis­si­on Kli­ma­schutz hat sich zu einer ers­ten kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung getrof­fen. »Damit begin­nen wir, Kli­ma­schutz als gemein­sa­me Auf­ga­be des Senats zu begrei­fen und gemein­sam zu steu­ern«, sag­te Kli­ma­schutz­se­na­to­rin Bet­ti­na Jarasch (Grü­ne).

Als zen­tra­le Auf­ga­be für das im Koali­ti­ons­ver­trag ver­ein­bar­te Gre­mi­um bezeich­ne­te Jarasch, »über die Hemm­nis­se und Ziel­kon­flik­te gemein­sam zu spre­chen, die einer schnel­le­ren Reduk­tion von Emis­sio­nen im Wege ste­hen«. Die ver­ein­bar­ten 40 Pro­zent Reduk­ti­on der Kli­ma­ga­se im Ver­gleich zu 1990, sei­en erreicht. »Das hängt auch an Fak­to­ren, die wir nicht in der Hand hat­ten«, räum­te Jarasch ein. »Wenn wir min­des­tens 70 Pro­zent bis 2030 schaf­fen wol­len, müs­sen wir unser Tem­po ver­dop­peln«, so die Sena­to­rin weiter.

Als »Sor­gen­kin­der« bezeich­ne­te Jarasch Gebäu­de inklu­si­ve der soge­nann­ten grau­en Ener­gie in den Bau­ten sowie den Ver­kehrs­sek­tor, in dem die Emis­sio­nen wei­ter stie­gen. Haupt­pro­blem beim Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien und der ener­ge­ti­schen Sanie­rung sei der Fach­kräf­te­man­gel. Bei rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien kön­ne Ber­lin sich nicht nur auf Bran­den­burg ver­las­sen. Das Flä­chen­ziel von zwei Pro­zent für den Wind­ener­gie-Aus­bau wer­de in einer ver­dich­te­ten Stadt wie Ber­lin nicht erreich­bar sein; trotz­dem müss­ten die Mög­lich­kei­ten aus­ge­lo­tet wer­den, auch wenn es dabei Ziel­kon­flik­te zum Bei­spiel mit dem Land­schafts­schutz gebe.

»Grund­sätz­lich ist es zu begrü­ßen, dass es einen res­sort­über­grei­fen­den Aus­schuss gibt, der dem Kli­ma­schutz hof­fent­lich eine ande­re Prio­ri­tät zuschrei­ben wird. Wir hof­fen, dass auch kon­kre­te Maß­nah­men erar­bei­tet wer­den, damit in Ber­lin ab 2035 kein Erd­gas, kein Öl und kein Holz mehr für die Ener­gie- und Wär­me­ver­sor­gung ver­brannt wird«, sagt Eric Häub­lein von der Initia­ti­ve Koh­le­aus­stieg Ber­lin zu »nd«.

Auch bei der Initia­ti­ve Kli­ma­neu­start Ber­lin freut man sich, dass der Aus­schuss »end­lich« sei­ne Arbeit auf­ge­nom­men hat. »Wir for­dern, dass der Senats­aus­schuss aner­kennt, dass laut der Welt­or­ga­ni­sa­ti­on für Meteo­ro­lo­gie die 1,5-Grad-Grenze in vier Jah­ren schon über­schrit­ten sein kann. Der Koali­ti­ons­ver­trag steht zum 1,5-Grad-Ziel. Wir for­dern daher, dass sich der Senat zur wis­sen­schaft­li­chen Rea­li­tät bekennt, dass dafür Kli­ma­neu­tra­li­tät bis 2030 not­wen­dig ist«, heißt es auf nd-Anfrage.

Dass die Kom­mis­si­on wirk­lich zu einer res­sort­über­grei­fen­den Kli­ma­po­li­tik füh­re, sei eine »Her­aus­for­de­rung«, sag­te Til­mann Heu­ser, Lan­des­ge­schäfts­füh­rer des Umwelt­ver­bands BUND Ber­lin zu »nd«. Somit müss­te auch die Innen­ver­wal­tung, bei­spiels­wei­se wenn es um Stand­or­te von Poli­zei und Feu­er­wehr gehe, aktiv wer­den. »Da besteht eine Skep­sis, dass das funk­tio­niert, weil sich in der Ver­gang­heit gezeigt hat, dass da noch viel Luft nach oben ist«, so Heuser.

»Das Grund­pro­blem bleibt das glei­che: Wir hän­gen in der glei­chen Pro­ble­ma­tik, weil feh­len­der Kli­ma­schutz ein Bestand­teil des Sanie­rungs­staus von öffent­li­chen Gebäu­den und Infra­struk­tur ist«, so Til­mann Heu­ser. Wenn es ange­gan­gen wer­de wie bis­her, sei eine Ziel­er­rei­chung »ziem­lich unrealistisch«.

»Es ist eine gemein­sa­me Auf­ga­be von Stadt­ge­sell­schaft, Ver­wal­tung und Poli­tik und hängt davon ab, dass wir nicht nur sagen, wie wich­tig das The­ma ist, son­dern dass es gelingt, sehr kon­se­quent den Schwung und Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit in alle Berei­che der Stadt rein­zu­be­kom­men«, sag­te Heuser.