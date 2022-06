Michelle O'Neill (l.) und Mary Lou McDonald führten Sinn Féin zum Wahlsieg. Foto: AFP/Paul Faith

Die Wah­len in Nord­ir­land vom 5. Mai haben die poli­ti­sche Land­schaft der bri­ti­schen Unru­he­pro­vinz schwer erschüt­tert. Mit der katho­lisch-repu­bli­ka­ni­schen Sinn Féin wur­de erst­mals eine lin­ke Par­tei stärks­te Kraft, die zudem für eine Wie­der­ver­ei­ni­gung mit dem Süden der Insel kämpft. Ent­spre­chend groß war das Ent­set­zen bei den Unio­nis­ten von der DUP, die bis­lang stets die größ­te Grup­pe im Par­la­ment stell­ten. Auch der bri­ti­sche Pre­mier Boris John­son war »not amu­sed«. Konn­te sich Lon­don doch stets dar­auf ver­las­sen, dass in Bel­fast die Befür­wor­ter eines Ver­bleibs bei Groß­bri­tan­ni­en den Ton angeben.

Nun darf Sinn Féin, die einst enge Ver­bin­dun­gen zur mili­tan­ten IRA unter­hielt, mit Michel­le O‹Neill den First Minis­ter stel­len. Als Regie­rungs­chefin müss­te O‹Neill aller­dings mit der zweit­plat­zier­ten DUP eine Regie­rung bil­den. Laut dem Kar­frei­tags-Abkom­men von 1998, das der Regi­on den brü­chi­gen Frie­den brach­te, sol­len die stärks­ten Par­tei­en aus bei­den kon­fes­sio­nel­len Lagern zusam­men regie­ren. Die pro­tes­tan­ti­sche DUP blo­ckiert aber der­zeit alle Bemü­hun­gen, hier zu einer Lösung zu kommen.

Die Unio­nis­ten boy­kot­tie­ren so auch die Kon­sti­tu­ie­rung des Par­la­ments. »Die DUP will das demo­kra­ti­sche Ergeb­nis nicht akzep­tie­ren«, kri­ti­sier­te die Sinn-Féin-Vor­sit­zen­de Mary Lou McDo­nald bei einer Pres­se­kon­fe­renz in Brüs­sel am Mitt­woch. Sie sieht Lon­don in der Ver­ant­wor­tung: »Boris John­son hält die Bevöl­ke­rung als Gei­seln«, so McDo­nald. Die Par­tei­che­fin war zusam­men mit der desi­gnier­ten Regie­rungs­chefin O‹Neill in die bel­gi­sche Haupt­stadt gekom­men, um sich mit Ver­tre­tern der EU-Kom­mis­si­on zu tref­fen. Zuvor war man Gast in der Links­frak­ti­on des EU-Par­la­ments, deren Mit­glied Sinn Féin ist.

Allen Betei­lig­ten ist klar, dass die­ser Kon­flikt nicht in Bel­fast gelöst wer­den kann. Wenn man so will, wird hier ein Stell­ver­tre­ter­kon­flikt zwi­schen Lon­don und Brüs­sel aus­ge­tra­gen. So for­dert die DUP, das Nord­ir­land-Pro­to­koll des Bre­x­it-Ver­trags auf­zu­kün­di­gen. Das Pro­to­koll sieht de fac­to einen Ver­bleib Nord­ir­lands im EU-Bin­nen­markt vor, um die Gren­ze zu Irland nicht zu einer har­ten Gren­ze wer­den zu las­sen. Somit kön­nen Waren, Men­schen und Dienst­leis­tun­gen wei­ter­hin unge­hin­dert von Irland nach Nord­ir­land gelan­gen. Im Gegen­zug müs­sen aus Groß­bri­tan­ni­en kom­men­de Waren in Nord­ir­land kon­trol­liert und teil­wei­se auch ver­zollt wer­den. Schließ­lich gilt die Nach­bar­in­sel als Nicht-EU-Ausland.

Die Unio­nis­ten sehen dar­in einen Schritt auf dem Weg zur Los­lö­sung von Groß­bri­tan­ni­en und wol­len das Pro­to­koll kip­pen. Ange­sichts der neu­en Rea­li­tä­ten set­zen sie auf Boy­kott. »Es war nie vor­ge­se­hen, dass stärks­te Par­tei und First Minis­ter repu­bli­ka­nisch sind. Des­halb sind DUP und Pre­mier John­son nun auf Kon­fron­ta­ti­ons­kurs«, so die Sinn-Féin-Che­fin. Im neu­en Bel­fas­ter Par­la­ment hät­ten die pro-iri­schen und neu­tra­len Kräf­te die Mehrheit.

Selbst Ver­tre­ter der kon­ser­va­ti­ven Tories in Groß­bri­tan­ni­en schlie­ßen ein Refe­ren­dum über die Zukunft Nord­ir­lands nicht mehr aus. Des­halb lie­gen bei den Unio­nis­ten die Ner­ven blank und auch in Lon­don wird man zuse­hends ner­vös. »Die Kom­mis­si­on muss dar­auf drän­gen, dass die bri­ti­sche Regie­rung sich an das Pro­to­koll hält«, for­der­te McDo­nald am Mitt­woch vor dem Tref­fen mit Kom­mis­si­ons-Vize Maroš Šefčo­vič, der für die Umset­zung der Bre­x­it-Ver­trä­ge zustän­dig ist. »Wir in Nord­ir­land haben übri­gens gegen den Bre­x­it gestimmt«, erklär­te O‹Neill. Rund 55 Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten in Nord­ir­land stimm­ten für einen Ver­bleib in der EU.

Wie lan­ge die Blo­cka­de noch andau­ern wird, kann der­zeit nie­mand sagen. »Die DUP könn­te ihren Boy­kott für 24 Wochen auf­recht­erhal­ten«, so O‹Neill gegen­über »nd«. »Das wür­de bedeu­ten, dass es sechs Mona­te kei­ne Regie­rung in Bel­fast geben wür­de«, merk­te Sinn-Féin-Che­fin McDo­nald an. »Ich habe aber kei­nen Zwei­fel, dass es vor­her Bewe­gung geben wird«, füg­te sie hinzu.

Ob die Kom­mis­si­on hier hel­fen kann, bleibt abzu­war­ten. Brüs­sel und Lon­don lie­gen in der Nord­ir­land-Fra­ge seit Mona­ten im Clinch. John­son droh­te der EU, das Nord­ir­land-Pro­to­koll ein­sei­tig aus­zu­set­zen, soll­te Brüs­sel nicht ein­len­ken und neue Ver­hand­lun­gen auf­neh­men. Der skan­dal­ge­plag­te Pre­mier for­dert, dass bri­ti­sche Waren wie­der ohne Zoll­kon­trol­len nach Nord­ir­land ein­ge­führt wer­den kön­nen. Brüs­sel zeigt sich in der Fra­ge bis­lang unnach­gie­big. Der Streit könn­te eska­lie­ren und den gesam­ten Frie­dens­pro­zess unter­mi­nie­ren, fürch­tet nicht nur Sinn-Féin-Che­fin McDonald.