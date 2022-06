Nach außen hin noch harmonisch: Heard und Depp 2015 bei den Filmfestspielen von Venedig. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Wirk­lich über­ra­schend kamen die Urtei­le, die die Geschwo­re­nen im Gerichts­ver­fah­ren der bei­den Schau­spie­ler John­ny Depp und Amber Heard fäll­ten, nicht: Nach einem sechs­wö­chi­gen Pro­zess wur­de nun Heard der Ver­leum­dung ein­stim­mig schul­dig gespro­chen, sie muss Depp 10,35 Mil­lio­nen Dol­lar Scha­dens­er­satz zah­len. 2018 hat­te sie einen Arti­kel in der »Washing­ton Post« ver­öf­fent­licht, in dem sie insi­nu­ier­te, ihr Ex-Ehe­mann Depp habe ihr häus­li­che Gewalt ange­tan – aller­dings ohne sei­nen Namen zu nen­nen. Das Gericht befand nun, dass Heard mit schlech­ter Absicht gelo­gen habe. Es gab aller­dings auch der Gegen­kla­ge Heards zumin­dest teil­wei­se recht. Depp muss Heard zwei Mil­lio­nen Dol­lar zah­len, eben­falls wegen Ver­leum­dung – Depps Anwalt Adam Wald­man hat­te Heards Anschul­di­gen öffent­lich als »Trick« bezeich­net. Anders als oft dar­ge­stellt soll­te in dem Pro­zess nicht dar­über gerich­tet wer­den, ob einer der bei­den dem ande­ren gegen­über tat­säch­lich gewalt­tä­tig war.

Bemer­kens­wert ist, dass Depp bei der Urteils­ver­kün­dung gar nicht anwe­send war, da er sich der­zeit in Groß­bri­tan­ni­en auf­hält – erst am Diens­tag hat er ein Kon­zert in Lon­don gege­ben. Von Anfang an schien er dem Ver­fah­ren nicht viel Ernst­haf­tig­keit ent­ge­gen­zu­brin­gen. Umso erns­ter nah­men es sei­ne Fans – und nicht nur die, son­dern auch vie­le selbst­er­klär­te »Anti-Fans« von Heard.

Depps Ent­schei­dung, das Gerichts­ver­fah­ren live über­tra­gen zu las­sen, hat sich für den Schau­spie­ler als gold­rich­tig her­aus­ge­stellt. Das wohl öffent­lich­keits­wirk­sams­te Gerichts­ver­fah­ren der USA seit dem Mord­pro­zess gegen den Foot­ball­spie­ler und Schau­spie­ler O.J. Simp­son im Jahr 1995 wur­de in sämt­li­chen Medi­en und sozia­len Netz­wer­ken rund um die Uhr kom­men­tiert. Wie bei einem »True Crime«-Fall such­ten Inter­net­nut­zer eif­rig nach Indi­zi­en, die zumeist Heards Schuld bewei­sen soll­ten. Vor allem aber wur­de sich über Heard lus­tig gemacht und ihr vor­ge­wor­fen, sie wür­de auch im Gerichts­saal schauspielern.

Der gesam­te Pro­zess, der per Live­stream ins Inter­net über­tra­gen wur­de, ent­wi­ckel­te sich zu einem rie­si­gen Spek­ta­kel. So wur­den Ein­trit­te zum Gerichts­saal auf dem Schwarz­markt ver­kauft, eine bekann­te Nut­ze­rin der Video­platt­form Tik­tok ließ sich das Gesicht von Depps Anwäl­tin Camil­le Vas­quez täto­wie­ren und Lan­ce Bass von der Band *NSYNC sprang auf einen vira­len Trend auf und imi­tier­te in einem mitt­ler­wei­le gelösch­ten Video­clip in spöt­ti­scher Absicht eine Aus­sa­ge Heards. Zudem wur­den mas­sen­haft Fehl­in­for­ma­tio­nen ver­brei­tet. Auf zahl­rei­chen Online­platt­for­men und vor allem in den Sozia­len Medi­en war es kaum mög­lich, dem Pro­zess zu ent­ge­hen. Einer inves­ti­ga­ti­ven Recher­che der Online­platt­form »Vice« zufol­ge liegt das unter ande­rem auch dar­an, dass »The Dai­ly Wire«, eine vom rechts­po­pu­lis­ti­schen Autor Ben Shapi­ro gegrün­de­te Nach­rich­ten-Web­site, rund 40 000 Dol­lar in Wer­bung auf Insta­gram und Face­book inves­tier­te, um gegen Heard gerich­te­te Arti­kel zu bewerben.

War­um sich die öffent­li­che Mei­nung so stark gegen Heard gewen­det hat, ist schwie­rig zu ermit­teln. Sicher ist: Sie ent­spricht nicht dem klas­si­schen Bild eines Opfers, das sich aus­schließ­lich gut und mora­lisch ver­hält; vie­les weist dar­auf­hin, dass sich nicht nur Depp, son­dern auch Heard über­grif­fig ver­hal­ten hat.

Die öffent­li­che Het­ze gegen Heard ist knapp fünf Jah­re nach dem Beginn der MeToo-Bewe­gung, die sexu­el­le Beläs­ti­gung und Gewalt gegen Frau­en anpran­gert, der ers­te gro­ße Rück­schlag gegen die­se. Auch wenn in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ehe­mals medi­al degra­dier­te Frau­en wie Brit­ney Spears, Moni­ca Lewin­ky oder Paris Hil­ton in der Öffent­lich­keit reha­bi­li­tiert wur­den und Miso­gy­nie ein gro­ßes Dis­kus­si­ons­the­ma war, zeigt der Pro­zess, dass sich im kol­lek­ti­ven Bewusst­sein wenig ver­än­dert hat.

Reha­bi­li­tiert ist nun auch Depp. Vie­len, die ihn unter­stütz­ten, kam es nicht in den Sinn, den vor Gericht erbrach­ten Bewei­sen sei­ner Gewalt­be­reit­schaft Beach­tung zu schen­ken. Dabei waren die durch­aus scho­ckie­rend: So fan­ta­sier­te er etwa in einem Text­nach­rich­ten­aus­tausch mit sei­nem Schau­spiel­kol­le­gen Paul Bet­t­a­ny dar­über, Heard umzu­brin­gen und mit ihrer Lei­che Geschlechts­ver­kehr zu haben. Heards Schil­de­run­gen vor Gericht, wie Depp sie ein­mal mit einer Wod­ka­fla­sche pene­triert habe, lie­fer­ten ihren »Anti-Fans« gar Anlass zum Spott.

Ob Heard die Wahr­heit sagt oder nicht – die Wit­ze über häus­li­che und sexua­li­sier­te Gewalt, die anläss­lich des Pro­zes­ses so zahl­reich durch das Inter­net geis­tern, sind ein Schlag ins Gesicht für Opfer von Ver­ge­wal­ti­gung und Miss­brauch. Die sowie­so schon meist schwie­ri­ge Ent­schei­dung, sich gegen den gewalt­tä­ti­gen (Ex-)Partner zu stel­len, gegen ihn aus­zu­sa­gen oder gar einen Gerichts­pro­zess anzu­stre­ben, wird dadurch in vie­len Fäl­len ver­mut­lich wei­ter erschwert. Damit hat nicht nur Heard ver­lo­ren, son­dern vie­le mit ihr.