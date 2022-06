3000 Plakate werben für Alex Theile im Landrats-Wahlkampf im riesigen Landkreis Bautzen. Etliche bringt der Kandidat (links) selbst mit an.

Als Sarah Schrö­der vor 22 Jah­ren gebo­ren wur­de, war Mat­thi­as Kau­er­auf schon elf Jah­re lang Bür­ger­meis­ter ihres Hei­mat­dor­fes Otter­wisch. Im Jahr 1989 über­nahm er die Amts­ge­schäf­te in dem Ort zwi­schen Leip­zig und Grim­ma. 1994 bekam es der damals noch fri­sche Ver­wal­tungs­chef mit einem Gegen­kan­di­da­ten von der CDU zu tun, der jedoch mit 31 Stim­men ein demü­ti­gen­des Ergeb­nis in dem rund 1500 Ein­woh­ner zäh­len­den Ort ein­fuhr. Als Sarah Schrö­der im Jahr 2001 ein Säug­ling war, trat Kau­er­auf sei­ne drit­te Amts­zeit an; als sie 2008 in die Grund­schu­le ging, sei­ne vier­te. Als sie 2015 das Gym­na­si­um besuch­te, wur­de er zum fünf­ten Mal gewählt, mit 94 Pro­zent. Ande­re Bewer­ber gab es nicht mehr. »Mit einer leben­di­gen Demo­kra­tie«, sagt Schrö­der, »hat­te das nicht mehr viel zu tun.«

In gut einer Woche steht in Otter­wisch wie­der eine Bür­ger­meis­ter­wahl an. Bei­na­he hät­te erneut nur ein Name auf dem Wahl­schein gestan­den: der von Kau­er­auf, mitt­ler­wei­le 61 und dienst­äl­tes­ter Bür­ger­meis­ter im Land­kreis Leip­zig. Die Fami­lie habe abge­ra­ten, aber er sehe lei­der »kei­nen Nach­fol­ger, der die Arbeit so posi­tiv fort­set­zen könn­te«, zitiert ihn die Lokal­zei­tung. Aller­dings bekommt er es dies­mal mit einer Kon­kur­ren­tin zu tun. Sarah Schrö­der, die mitt­ler­wei­le in Leip­zig Lehr­amt stu­diert, bewirbt sich eben­falls. Eine Hand­voll Pla­ka­te mit ihrem Bild hän­gen vor den gepfleg­ten Gehöf­ten ent­lang der Haupt­stra­ße von Otter­wisch an Later­nen. »Zum ers­ten Mal seit Jah­ren«, sagt sie, »gibt es jetzt hier einen rich­ti­gen Wahlkampf.«

Mit 22 schon einen Lebenslauf von drei Seiten

Wie groß die Chan­cen der jun­gen Bewer­be­rin sind, ist offen. »Du bist 22, was weißt du schon vom Leben?!«, wer­de sie am Wahl­kampf­stand gefragt, erzählt sie. Die Ant­wort fie­le umfang­rei­cher aus, als man­cher Pas­sant erwar­ten wür­de. Ihr Lebens­lauf ist drei eng beschrie­be­ne Sei­ten lang. Schrö­der hat sich in Schü­ler­rä­ten enga­giert: in ihrer Schu­le, im Land­kreis, im Frei­staat. Sie hat in Grim­ma gemein­sam mit dem Sozi­al­ar­bei­ter Tobi­as »Pud­ding« Burdu­kat, der sich gera­de eben­falls um den Chef­pos­ten im dor­ti­gen Rat­haus bewirbt, das »Dorf der Jugend« auf­ge­baut, eines der sehr sel­te­nen alter­na­ti­ven Jugend­zen­tren im länd­li­chen Raum Sach­sens. Sie hat dafür um För­der­mit­tel gewor­ben, Skep­sis in der Bür­ger­schaft aus­ge­räumt und mit büro­kra­ti­schen Hin­der­nis­sen gerun­gen – Fähig­kei­ten, die in einer Gemein­de­ver­wal­tung gefragt wären. Sie hat das Jugend­fo­rum im Leip­zi­ger Land mit­be­grün­det, ein Gre­mi­um, in dem Jugend­li­che Ideen für ihre Regi­on ent­wi­ckeln. »Es geht dort nicht nur um die Fra­ge: Was will ich und war­um gibt es das nicht?«, sagt Schrö­der, »son­dern um den Mut, selbst aktiv zu wer­den, sich ein­zu­mi­schen und um Mehr­hei­ten zu werben.«

Der­lei fri­schen Wind für die Demo­kra­tie wünscht sie sich auch für ihr Hei­mat­dorf. Otter­wisch sei ein durch­aus leben­di­ges Dorf, sagt Schrö­der. Es gibt eine Schu­le, Bäcker und Flei­scher, eine Kita und etli­che Ver­ei­ne. Am Tag vor der Wahl fin­det im Orts­teil Groß­buch ein gro­ßes Dorf­fest statt. An der Haupt­stra­ße laden Pla­ka­te die Dorf­ju­gend zur Par­ty ein. »Ehren­amt­lich wird viel auf die Bei­ne gestellt«, sagt Schrö­der. Ent­schei­dun­gen aber fie­len zu oft am Stamm­tisch. »Es gibt kei­nen öffent­li­chen Dis­kurs«, sagt sie: »Man hat ver­lernt, über wich­ti­ge Fra­gen in demo­kra­ti­schen Gre­mi­en zu strei­ten.« 2021 sorg­te Otter­wisch für Schlag­zei­len, als bekannt wur­de, dass der Gemein­de­rat – zwölf Män­ner – vom Bür­ger­meis­ter ein Jahr lang nicht ein­be­ru­fen wor­den war, angeb­lich, weil es kei­nen Raum gab, der den Pan­de­mie-Vor­ga­ben ent­spro­chen hät­te. Es ist nur ein Indiz dafür, dass auch dem Rat­haus­chef ein leben­di­ges poli­ti­sches Leben in der Gemein­de wohl nicht mehr wich­tig ist. »Er hat viel erreicht für Otter­wisch«, sagt sei­ne Her­aus­for­de­rin, »aber er hat den Punkt ver­passt, an dem es genug gewe­sen wäre.«

Politischen Wechsel gab es in Sachsen vielerorts nicht

Viel­leicht ist das der Kern von Sarah Schrö­ders Bewer­bung: zu zei­gen, dass Ver­hält­nis­se nicht auf ewig zemen­tiert sein müs­sen, dass es Alter­na­ti­ven gibt, ein Wech­sel mög­lich ist. Den hat es nicht nur in Otter­wisch, son­dern über­haupt in Sach­sen lan­ge nicht gege­ben: im Frei­staat, in dem die CDU seit 1990 unun­ter­bro­chen die Regie­rung führt; in den Land­krei­sen, in vie­len Gemein­den. Statt leben­di­ger Debat­ten um die bes­se­ren Argu­men­te und Ideen regiert vie­ler­orts ein pater­na­lis­ti­sches, bevor­mun­den­des Ver­ständ­nis von Poli­tik. Die Fol­gen sind ver­brei­te­te Pas­si­vi­tät, Frust und Distanz zur Demo­kra­tie. Als Schrö­der, die sich als Par­tei­lo­se von der Lin­ken hat auf­stel­len las­sen, an einem Wahl­stand für sich und ihre Ideen, dar­un­ter ein Bür­ger­bud­get, warb, wur­de sie gefragt, wozu es denn über­haupt Poli­ti­ker brauche.

Die jun­ge Stu­den­tin in Otter­wisch ist nur eine der­je­ni­gen, die die ver­krus­te­ten Ver­hält­nis­se nicht mehr hin­neh­men wol­len. Ein ande­rer ist Alex Thei­le, der im Wahl­kampf jeden Mor­gen im »Büd­chen« im Kamen­zer Bahn­hof vor einem Kaf­fee sitzt und Wäh­ler­kon­takt sucht. Ein Mann am Neben­tisch spricht ihn an: Ob er etwa der Mann von den Pla­ka­ten sei? Thei­le nickt. Auch er betreibt, wie Sarah Schrö­der, der­zeit Wahl­kampf. Sei­ne Pla­ka­te hän­gen indes nicht nur ent­lang von 14 Kilo­me­ter Otter­wi­scher Dorf­stra­ßen, son­dern im gesam­ten Land­kreis Baut­zen, der mit 2400 Qua­drat­ki­lo­me­tern fast so groß ist wie das Saar­land. 3000 Stück hat er zwi­schen Hoyer­wer­da, dem Dresd­ner Stadt­rand und der Gren­ze zu Tsche­chi­en ver­teilt. Thei­le will Land­rat wer­den und damit eine Ver­wal­tung füh­ren, die für 300 000 Men­schen tätig und von Abfall über Nah­ver­kehr bis Kfz-Zulas­sung für sehr vie­le Lebens­be­rei­che zustän­dig ist.

Landratsposten als vermeintlicher Erbhof

Auch in den Kreis­ver­wal­tun­gen herrscht in Sach­sen eine poli­ti­sche Mono­kul­tur. Land­rä­te kamen in Sach­sen bis­her fast immer von der CDU, von sel­te­nen Aus­nah­men wie der SPD-Poli­ti­ke­rin Petra Köp­ping abge­se­hen, die 2001 bis 2008 Land­rä­tin im Leip­zi­ger Land war. Der­zeit gibt es zehn Land­krei­se in Sach­sen; die Chefs aller ihrer Ver­wal­tun­gen haben ein CDU-Par­tei­buch. Vie­len gilt der Pos­ten als eine Art Erb­hof. In Baut­zen dankt CDU-Mann Micha­el Harig nach 21 Jah­ren ab und nimmt für sich in Anspruch, sei­nen Nach­fol­ger selbst zu inthro­ni­sie­ren. Auf gro­ßen Pla­ka­ten ist er zusam­men mit sei­nem bis­he­ri­gen Stell­ver­tre­ter und Par­tei­freund Udo Wit­schas zu sehen, den er zum Erben aus­er­ko­ren hat. Der Slo­gan: »Mei­ne Stim­me hat er.«

Die Domi­nanz der CDU wankt frei­lich. Als ernst­haf­te Kon­kur­renz gilt vor allem die AfD. Sie hat­te zuletzt bei der Bun­des­tags­wahl 2021 zehn der 16 säch­si­schen Wahl­krei­se gewon­nen, und es gilt als nicht unwahr­schein­lich, dass sie am 12. Juni einen erneu­ten Coup lan­det und erst­mals einen Land­rat stellt. In acht der neun Land­krei­se, die jetzt wäh­len, bie­tet sie Kan­di­da­ten auf. Im Kreis Gör­litz, wo das Ren­nen als beson­ders eng gilt, gibt es fak­tisch nur ein Duell zwi­schen CDU und AfD; außer der FDP hal­ten sich die ande­ren Par­tei­en zurück, was als still­schwei­gen­de Unter­stüt­zung des CDU-Man­nes gel­ten kann.

In Baut­zen dage­gen rech­net sich Thei­le ernst­haf­te Chan­cen aus, der lachen­de Drit­te zu sein. Er wird von SPD, Grü­nen und der Lin­ken unter­stützt; für letz­te­re sitzt er als Par­tei­lo­ser schon eini­ge Zeit im Stadt­rat von Kamenz. Die drei Par­tei­en pfleg­ten in der Regi­on einen engen Kon­takt, sagt Sil­vio Lang, Kreis­chef der Lin­ken. Bereits 2015 schick­ten sie einen gemein­sa­men Kan­di­da­ten in die Wahl, »damit es eine Alter­na­ti­ve zu Harig gibt«. Dies­mal setzt das Bünd­nis auf Sieg – auch, weil Wit­schas vie­len nicht als die bes­se­re Wahl gegen­über der AfD gilt. 2017 sorg­te er durch ver­trau­li­che Chats mit dem Ex-Kreis­chef der NPD für Wir­bel, in denen es um den Umgang mit Asyl­be­wer­bern ging. Im Janu­ar die­sen Jah­res kün­dig­te er auf einer Demons­tra­ti­on von Quer­den­kern an, die Impf­pflicht im Gesund­heits­we­sen nicht umset­zen und damit fak­tisch das Gesetz unter­lau­fen zu wol­len. Lang warnt: »Wer glaubt, Wit­schas sei das klei­ne­re Übel, bekommt einen CDU-Land­rat mit AfD-Positionen.«

Kreistage sollen Selbstbewusstsein zurückerhalten

Thei­le wür­de als Land­rat »mit Rechts­po­pu­lis­ten nicht zusam­men­ar­bei­ten«, sagt er. Der 41-Jäh­ri­ge ist Sozio­lo­ge und Jurist, hat als Unter­neh­mens­be­ra­ter und Staats­an­walt gear­bei­tet und ist der­zeit Amts­rich­ter in Weiß­was­ser. Der Ent­schluss, sich als Land­rat zu bewer­ben, sei in sei­ner Fami­lie gefal­len, nach­dem der AfD-Mann Kars­ten Hil­se in Baut­zen das Direkt­man­dat für den Bun­des­tag gewann: »Das hat mich scho­ckiert.« Aller­dings geht es ihm nicht nur dar­um, einen Land­rat von der Rech­ten zu ver­hin­dern, son­dern auch um eine ande­re poli­ti­sche Kul­tur im Kreis. Die, sagt Thei­le, sei in 32 Jah­ren CDU-Herr­schaft unter die Räder gekom­men. Eigent­lich sei­en der Land­rat und die Ver­wal­tung aus­füh­ren­des Organ für die Vor­ga­ben des Kreis­tags, sagt Thei­le. Das wer­de aber »nicht so gelebt«. Statt des­sen gel­ten Land­rä­te als Regio­nal­fürs­ten und Regio­nal­par­la­men­te oft nur als schmü­cken­des Bei­werk. Er dage­gen, sagt Thei­le, wür­de dem Kreis­tag »mehr Selbst­be­wusst­sein zurück­ge­ben und Ideen der Kreis­rä­te umset­zen«. Auch in der Ver­wal­tung will er stär­ker dar­auf drän­gen, Ermes­sens­spiel­räu­me zu nut­zen. »Der­zeit haben vie­le Bür­ger das Gefühl, als Bitt­stel­ler gese­hen zu wer­den«, sagt er: »Dabei soll die Ver­wal­tung Dienst­leis­ter sein.« Das wol­le er ändern.

Zunächst ein­mal muss Thei­le für sei­ne Kan­di­da­tur wer­ben – und dabei oft auch erklä­ren, wor­um es am kom­men­den Sams­tag über­haupt geht. Land­rä­te, sagt er, sei­en einer­seits »sehr prä­sen­te Figu­ren«. Sie bün­deln nicht nur die Inter­es­sen einer Regi­on, etwa in der für die Lau­sitz wich­ti­gen Fra­ge des Struk­tur­wan­dels; sie ver­han­deln mit Bür­ger­meis­tern auf der einen und Dresd­ner Minis­tern auf der ande­ren Sei­te. Dar­über hin­aus aber gehö­ren sie auch zu den wich­tigs­ten Gesich­tern der Poli­tik; sie sind prä­sent bei fast jedem Dorf­fest und jeder Ein­wei­hung einer Schu­le oder eines Sprit­zen­hau­ses. Vie­le Wäh­ler wüss­ten den­noch nicht, was ein Land­rat ist und was er zu tun hat, oder ver­wech­sel­ten ihn mit einem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten: »Es fehlt in Sach­sen an poli­ti­scher Bildung.«

Also redet Thei­le mit Wäh­lern und klärt auf: jeden Mor­gen im »Büd­chen« am Bahn­hof in Kamenz, danach an Stän­den auf den Wochen­märk­ten der Regi­on oder in Ver­eins­häu­sern. Der Wahl­kampf dau­ert bis zum 12. Juni oder, wenn in Run­de eins noch kein Sie­ger fest­steht, noch drei Wochen län­ger. Auch Sarah Schrö­der betreibt in Otter­wisch ener­gisch Wahl­kampf – und lässt sich nicht beir­ren vom Umstand, dass ihr Kon­kur­rent die direk­te Kon­fron­ta­ti­on scheut. Die Zei­tung zitiert ihn mit der gal­li­gen Ein­schät­zung, dass die Lin­ke eine jun­ge Stu­den­tin ver­bren­ne: »Das fin­de ich ver­mes­sen.« Sarah Schrö­der fin­det ihre Kan­di­da­tur nicht ver­mes­sen, son­dern Aus­druck einer leben­di­gen Demokratie.