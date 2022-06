Muss sich einen neuen Blockadeposten suchen: Ex-WVB-Vorstand Volker Härtig Foto: imago/Tagesspiegel

»Die Finanz­ver­wal­tung strebt im Ein­ver­neh­men mit der Senats­ver­wal­tung für Stadt­ent­wick­lung, Bau­en und Woh­nen eine bal­di­ge Neu­auf­stel­lung der Wohn­raum­ver­sor­gung Ber­lin (WVB) – ent­spre­chend den Richt­li­ni­en der Regie­rungs­po­li­tik – an. Das gilt auch für die Neu­be­set­zung des Vor­stands«, erklärt auf »nd«-Anfrage Alexis Demos, stell­ver­tre­ten­der Spre­cher der Finanz­ver­wal­tung. Der Senat wer­de dem Abge­ord­ne­ten­haus ent­spre­chen­de Vor­schlä­ge unterbreiten.

Damit ist nun offi­zi­ell bestä­tigt, wenn auch indi­rekt, dass Vol­ker Här­tig den Vor­stands­pos­ten bei der WVB, die die lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten beauf­sich­ti­gen und bera­ten soll, nicht mehr beklei­det. Am Diens­tag hat­te »nd« berich­tet, dass der SPD-Poli­ti­ker am 31. Mai sei­nen letz­ten Arbeits­tag bei der Anstalt hat­te und nach dem Weg­gang der Co-Vor­stän­din Ulri­ke Hamann Ende März das Gre­mi­um nun kom­mis­sa­risch ver­wal­tet wird. Da die Wohn­raum­ver­sor­gung der Stadt­ent­wick­lungs­ver­wal­tung unter­steht, lei­te sie die Ver­wal­tung von Sena­tor Andre­as Gei­sel (SPD) »wäh­rend der Über­gangs­zeit feder­füh­rend«, so die Finanzverwaltung.

»Es ist gut, dass Vol­ker Här­tig nicht wei­ter­macht, denn seit sei­ner Beset­zung wur­de die Arbeit die­ser wich­ti­gen Insti­tu­ti­on blo­ckiert«, sagt Niklas Schen­ker, mie­ten­po­li­ti­scher Spre­cher der Links­frak­ti­on im Abge­ord­ne­ten­haus, zu »nd«. Genau­so sieht das auch die Initia­ti­ve Mie­ten­volks­ent­scheid. »Lan­ge Zeit« habe Här­tig, der Spre­cher des für Mie­ten und Woh­nen zustän­di­gen Fach­aus­schus­ses »sozia­le Stadt« der SPD Ber­lin ist, die Arbeit der Wohn­raum­ver­sor­gung blockiert.

Ulri­ke Hamann hat­te ihre Kün­di­gung Ende März öffent­lich gemacht. Was sie seit einem Jahr als Vor­stän­din der Wohn­raum­ver­sor­gung Ber­lin erle­be, sei nicht das, wofür der Mie­ten­volks­ent­scheid orga­ni­siert wor­den sei, schrieb sie in einer Erklä­rung. »Ich gehe jetzt, weil das erkämpf­te Instru­ment seit über einem Jahr blo­ckiert ist«, schrieb sie weiter.

Ohne ihn beim Namen zu nen­nen, war klar, wer der Grund für die Blo­cka­de ist: Der Co-Vor­­­stand Vol­ker Här­tig. Der SPD-Poli­­ti­­ker ist gegen den mas­si­ven Wider­stand der Ber­li­ner Mie­ten­be­we­gung und der Koali­ti­ons­part­ner Grü­ne und Lin­ke vom dama­li­gen Finanz­se­na­tor Mat­thi­as Kol­latz (SPD) Ende 2020 ernannt wor­den. Här­tig pole­mi­sier­te vor sei­ner Ernen­nung gegen den Mie­ten­volks­ent­scheid, for­der­te Ent­las­sung oder Rück­tritt der ehe­ma­li­gen Stadt­ent­wick­lungs­se­na­to­rin Kat­rin Lomp­scher (Lin­ke) und zeig­te gro­ße Nähe zur Immobilienwirtschaft.

»Die Blo­cka­de grün­det letzt­lich in einer unkla­ren Auf­ga­ben­be­stim­mung der Anstalt im Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­setz«, heißt es in einer Stel­lung­nah­me der Initia­ti­ve für »nd«. Die­se kön­ne nur durch eine – in der anste­hen­den Novel­lie­rung des Geset­zes zu ver­ein­ba­ren­den – Neu­aus­rich­tung der WVB über­wun­den wer­den, heißt es wei­ter. »Obers­tes Ziel muss dabei mehr Trans­pa­renz der Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men für die Mie­ter­schaft und Poli­tik in Ber­lin sein«, for­dert die Initia­ti­ve Mietenvolksentscheid.

Die im Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­setz fest­ge­schrie­be­ne Funk­ti­on der WVB der »Eva­lu­ie­rung und Fort­schrei­bung« der poli­ti­schen Leit­li­ni­en des »Ver­sor­gungs- und Woh­nungs­markt­auf­tra­ges« der Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men müs­se grö­ße­res Gewicht bekom­men. »Dazu müs­sen bestimm­te Gesell­schaf­ter­kom­pe­ten­zen und Wei­sungs­be­fug­nis­se des Lan­des für die Unter­neh­men an die WVB mit zwei Schwer­punk­ten über­tra­gen wer­den«, heißt es wei­ter von der Initiative.

Die Mietervertreter*innen for­dern, dass die Wohn­raum­ver­sor­gung deut­lich mehr Ein­fluss auf die Fest­schrei­bung der Geschäfts­po­li­tik der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten bekom­men. 75 Pro­zent der Woh­nun­gen im Bestand und sogar 100 Pro­zent im Neu­bau sol­len künf­tig an Inha­ber von Wohn­be­rech­ti­gungs­schei­nen ver­ge­ben wer­den. Denn laut einer Stu­die des Stadt­so­zio­lo­gen Andrej Holm für die gewerk­schafts­na­he Hans-Böck­ler-Stif­tung feh­len in Ber­lin 360 000 Woh­nun­gen mit Net­to­kalt­mie­ten bis zu sechs Euro pro Qua­drat­me­ter. Rund 60 Pro­zent der Bevöl­ke­rung der Haupt­stadt hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein.

Die WVB soll zudem eine »koor­di­nie­ren­de und bera­ten­de Funk­ti­on zur Stär­kung der fak­tisch nicht vor­han­de­nen Zusam­men­ar­beit zwi­schen den Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men« erhal­ten. Das Ziel der Initia­ti­ve ist, dass die sechs Unter­neh­men »über Syn­er­gie­ef­fek­te« Kos­ten spa­ren sollen.

Die Initia­ti­ve Mie­ten­volks­ent­scheid for­dert zudem, dass bei der Novel­lie­rung des Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­set­zes auch die »För­de­rung der bis­lang unter­ent­wi­ckel­ten Betei­li­gung der Mie­ter­schaft über Mie­ter­rä­te und -bei­rä­te und selbst­or­ga­ni­sier­te Struk­tu­ren in den Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men« defi­niert wer­den müsse.

Eine For­de­rung, die bereits in der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode akut war, denn Rot-Rot-Grün woll­te bereits damals das Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­setz novel­lie­ren. Der Refe­ren­ten­ent­wurf lag schließ­lich im Febru­ar 2021 vor. »Weil dar­in der Begriff Mit­be­stim­mung auf­tauch­te, erklär­te die zustän­di­ge Fach­po­li­ti­ke­rin der SPD-Frak­ti­on, Iris Spran­ger, ihn für unver­ein­bar mit Akti­en- und Han­dels­recht, und blieb dabei, als die Ver­wal­tung als Kom­pro­miss den Begriff ›Mit­be­stim­mung‹ im Ent­wurf durch ›Mit­wir­kung‹ ersetz­te«, sag­te Horst Arenz vom Mie­ten­volks­ent­scheid im Som­mer 2021. Iris Spran­ger, die inzwi­schen Ber­li­ner Innen­se­na­to­rin ist, ent­geg­ne­te gegen­über »nd« damals: »Ich kann nicht das Akti­en- und Han­dels­recht aus­he­beln.« Sie sei »ent­täuscht, auch vom Mie­ter­ver­ein, dass man das der SPD in die Schu­he schiebt«.

»Die WVB ist von der Ber­li­ner Mie­ten­be­we­gung mit dem Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­setz erkämpft wor­den. Die Hal­tung der SPD zu den Mie­ten­in­itia­ti­ven kann des­halb – jen­seits von Beteue­run­gen – sym­bol­haft an ihrer Posi­ti­on zur WVB gemes­sen wer­den«, heißt es heu­te vom Mietenvolksentscheid.

»Nun gilt es die Wohn­raum­ver­sor­gung Ber­lin end­lich zu stär­ken«, sagt Grü­nen-Mie­ten­ex­per­tin Kat­rin Schmid­ber­ger zu »nd«. Auf­ga­ben für die WVB gebe es genug, wie die Ein­rich­tung einer Ombuds­stel­le für Mieter*innen der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men, den Aus­bau des Con­trol­ling, Mieter*innenmitbestimmung sowie Syn­er­gie­ef­fek­te beim Neu­bau zu orga­ni­sie­ren. »Ver­su­che, die WVB bei der Kon­trol­le der Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men zu schwä­chen, leh­nen wir ab«, so Schmid­ber­ger wei­ter. »Wir wer­den im Rah­men der Novel­le des Wohn­raum­ver­sor­gungs­ge­set­zes den Auf­trag der WVB erwei­tern«, kün­digt sie an.

»Es braucht jetzt eine per­so­nel­le Neu­auf­stel­lung, die der wich­ti­gen Arbeit der WVB gerecht wird«, sagt Lin­ke-Poli­ti­ker Niklas Schen­ker. Die Anstalt sei ein »wich­ti­ges Instru­ment zur Steue­rung und Demo­kra­ti­sie­rung der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men und wur­de durch den Mie­ten­volks­ent­scheid erkämpft«, erin­nert er. Er erwar­te, dass sei­ne Frak­ti­on an der Neu­auf­stel­lung betei­ligt wer­de. »In der Ver­gan­gen­heit war die WVB zu oft eher Dienst­leis­ter der Lan­des­ei­ge­nen. Wir brau­chen aber eine WVB als über­grei­fen­de Steue­rungs­ein­rich­tung mit einer kla­ren Richt­li­ni­en­kom­pe­tenz für deren Geschäfts­po­li­tik«, so Schen­ker wei­ter. Aller­dings ist auch ihm die har­te Hal­tung der SPD bekannt. »Ich fürch­te, dass die per­so­nel­le Neu­auf­stel­lung vom Senat zum Anlass genom­men wer­den könn­te, die WVB auch inhalt­lich neu auf­zu­stel­len oder rück­ab­zu­wi­ckeln. Das wer­den wir nicht zulas­sen«, sagt der Linke-Politiker.

»Bis­lang sind die Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men eine Black Box für Mie­ter­schaft und Öffent­lich­keit. Des­halb muss die Arbeit der WVB The­ma im Par­la­ment sein, vor allem ihre Berich­te zur Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung und zur wirt­schaft­li­chen Lage der Unter­neh­men«, for­dert der Mietenvolksentscheid.