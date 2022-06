Eine Zwangsheirat bedeutet für Betroffene das Ende der Kindheit. Foto: Steffen Kugler

Vor dem Bran­den­bur­ger Tor lie­gen Spiel­sa­chen in der Son­ne, Ted­dy­bä­ren, Bau­klöt­ze und Sand­schip­pen – und dazwi­schen klei­ne Braut­schlei­er- und Sträu­ße. Unter dem Mot­to »Hän­de weg von mei­ner Kind­heit« will die evan­ge­li­sche Orga­ni­sa­ti­on World Visi­on damit dar­auf auf­merk­sam machen, dass welt­weit laut Schät­zun­gen von Unicef etwa 650 Mil­lio­nen Mäd­chen und 115 Mil­lio­nen Jun­gen vor ihrem 18. Geburts­tag ver­hei­ra­tet wur­den. Tourist*innen blei­ben immer wie­der ste­hen und foto­gra­fie­ren die Instal­la­ti­on, doch dar­auf ange­spro­chen, wis­sen die wenigs­ten, wor­um es geht. Die Akti­on am Don­ners­tag, einen Tag nach dem inter­na­tio­na­len Kin­der­tag, rich­tet sich vor allem an deut­sche Politiker*innen, die wäh­rend der Haus­halts­de­bat­te im Bun­des­tag kle­cker­wei­se vor­bei kom­men und sym­bo­lisch die For­de­run­gen der Orga­ni­sa­ti­on unterschreiben.

Eine von ihnen ist Petra Pau, Vize­prä­si­den­tin des Bun­des­tags und reli­gi­ons­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Lin­ken im Bun­des­tag: »Ein selbst­be­stimm­tes Auf­wach­sen erfor­dert Frei­heit von Armut und natür­lich, dass kein Kind zwangs­ver­hei­ra­tet oder sexu­ell aus­ge­beu­tet wer­den darf«, sagt sie gegen­über »nd.DerTag«. Die Bun­des­re­gie­rung müs­se alle diplo­ma­ti­schen Mit­tel ein­set­zen, damit sich inter­na­tio­na­le Stan­dards wie die UN-Char­ta der Kin­der­rech­te durch­set­zen. Unter­zeich­net haben 30 Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te aller Bun­des­tags­frak­tio­nen außer der AfD – die rechts­ex­tre­me Par­tei wur­de nicht ein­ge­la­den. Dass Zwangs­ver­hei­ra­tun­gen und Gewalt gegen Kin­der schlecht sind, dar­auf schei­nen sich alle eini­gen zu kön­nen. Doch was kann die Bun­des­re­gie­rung kon­kret tun?

»Zwangs­ver­hei­ra­tung ist ein Ver­stoß gegen die Men­schen­rech­te. Dar­um ist es eine glo­ba­le Auf­ga­be, welt­weit Lebens­be­din­gun­gen zu schaf­fen, die ein Auf­wach­sen in Frie­den und Frei­heit ermög­li­chen«, so Gud­run Schatt­schnei­der, Poli­tik­che­fin von World Visi­on Deutsch­land zu »nd.DerTag«. Sie plä­diert ins­be­son­de­re für eine Stär­kung der Zivil­ge­sell­schaf­ten vor Ort, etwa über Gesund­heits- und Bil­dungs­pro­jek­te vor Ort. »Wir sind der Mei­nung, dass aus einer star­ken zivil­ge­sell­schaft weni­ger Zwangs­ver­hei­ra­tung und weni­ger Gewalt an Kin­dern resul­tiert«, sagt sie. Außer­dem sol­le die Bun­des­re­gie­rung ihren diplo­ma­ti­schen Ein­fluss nut­zen, um ein Bewusst­sein für das erhöh­te Risi­ko von Zwangs­ver­hei­ra­tung im Flucht­kon­text und in der Covid 19-Pan­de­mie zu schaf­fen und mehr Res­sour­cen in der huma­ni­tä­ren Hil­fe bereitstellen.

»Eine Zwangs­ver­hei­ra­tung bedeu­tet das abrup­te Ende der Kind­heit und hat ver­hee­ren­de Aus­wir­kun­gen auf die betrof­fe­nen Kin­der«, sagt Schatt­schnei­der. Oft gehe damit ein Schul­ab­bruch ein­her. Mäd­chen müss­ten sich um den Haus­halt küm­mern, Jun­gen einer Lohn­ar­beit nach­ge­hen. Aber auch Gewalt­er­fah­run­gen und eine frü­he Schwan­ger­schaft kön­nen eine Fol­ge sein. Eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung sind aktu­el­le Kri­sen wie der Krieg in der Ukrai­ne oder die Macht­über­nah­me der Tali­ban in Afgha­ni­stan. Denn Armut, Flucht sowie Krie­ge und Kon­flik­te sind die häu­figs­ten Ursa­chen für die Zwangs­ver­hei­ra­tung von Kin­dern. Laut Unicef führt die Hun­gers­not in Afgha­ni­stan bereits dazu, dass Fami­li­en ihre Kin­der ver­kau­fen. Auch Schatt­schnei­der zeigt sich ent­setzt über die Hal­tung der Bun­des­re­gie­rung zu Afgha­ni­stan. Es sei ein Feh­ler gewe­sen, dort alle Orga­ni­sa­tio­nen abzu­zie­hen. Auch hier müs­se die Bun­des­re­gie­rung inves­tie­ren: Poli­ti­sche Stif­tun­gen wie­der auf­bau­en, NGOs vor Ort unter­stüt­zen und die Zivil­ge­sell­schaft stärken.

Die Zah­len von Kin­der­ehen in Deutsch­land sind seit dem gesetz­li­chen Ver­bot 2017 zurück­ge­gan­gen. 2019 leb­ten 162 ver­hei­ra­te­te Kin­der und Jugend­li­che in Deutsch­land. Hier sei sexua­li­sier­te Gewalt gegen geflüch­te­te Kin­der in Unter­künf­ten ein Pro­blem. World Visi­on for­dert Grund­stan­dards für Geflüch­ten­un­ter­künf­te und eine Regis­trie­rung von Kin­dern, die etwa aus der Ukrai­ne nach Deutsch­land flüch­ten. Vie­le ihrer For­de­run­gen sind lang­fris­tig ange­legt. Kris­ti­na Kreu­zer, Refe­ren­tin für Kin­der­rech­te und Kin­der­schutz bei World Visi­on, sieht aber auch kurz­fris­ti­ge Mög­lich­kei­ten. So kön­ne die Bun­des­re­gie­rung im Haus­halt gezielt mehr Geld für Bil­dung bereit­stel­len. »Mit star­ken resi­li­en­ten Bil­dungs­sys­te­men, gebil­de­ten Kin­dern und gebil­de­ten Fami­li­en, die über ihre Rech­te Bescheid wis­sen und die Gefah­ren von Zwangs­ver­hei­ra­tung ken­nen, kann auch das Phä­no­men redu­ziert wer­den«, sagt Kreuzer.