Was ist Familie und was nicht? Das neue Familiengesetz wird in Kuba breit diskutiert. Foto: dpa/Ramon Espinosa

Ein paar Kin­der toben in der Abend­däm­me­rung über die Pla­za del Cris­to in Havan­nas Alt­stadt, aus einem Fahr­rad­ta­xi schallt Musik über den Platz, auf den Bän­ken unter­hal­ten sich Men­schen, ande­re lau­fen vor­bei oder hal­ten an, um bei einem Stra­ßen­händ­ler ein­zu­kau­fen. In einer Sekun­dar­schu­le am Ran­de des Plat­zes berei­tet sich der­weil eine Grup­pe von Anwoh­nern dar­auf vor, den Ent­wurf des neu­en Fami­li­en­ge­set­zes zu dis­ku­tie­ren. Kuba­ni­sche Flag­gen, eine Büs­te von José Mar­tí und Fotos des ver­stor­be­nen Staats­chefs Fidel Cas­tro begrü­ßen die rund 40 Teil­neh­men­den, in der Mehr­zahl älte­re Semester.

Nach einer kur­zen Begrü­ßung durch eine Ver­tre­te­rin des Vier­tels ergrei­fen zwei ein­ge­la­de­ne Fach­leu­te das Wort. Sie erläu­tern die wich­tigs­ten Punk­te des Gesetz­ent­wur­fes. Mit dem neu­en »Códi­go de las fami­li­as« soll das bis­he­ri­ge Fami­li­en­ge­setz­buch von 1975 durch eine zeit­ge­mä­ße und inklu­si­ve Fas­sung abge­löst wer­den, in der ver­schie­de­ne Lebens­ent­wür­fe Aner­ken­nung fin­den. Das neue Gesetz lega­li­siert gleich­ge­schlecht­li­che Ehen, stärkt die Rech­te von Frau­en und älte­ren Men­schen und eta­bliert Schutz­me­cha­nis­men gegen häus­li­che Gewalt. Außer­dem wer­den Neue­run­gen wie Ehe­ver­trä­ge und Schwan­ger­schafts­un­ter­stüt­zung eingeführt.

In der Ver­samm­lung ent­spannt sich eine leb­haf­te Debat­te. Die meis­ten Anwe­sen­den befür­wor­ten den Ent­wurf. Ein Mann äußert sich aus­führ­lich zu älte­ren und ande­ren schutz­be­dürf­ti­gen Per­so­nen, die sei­ner Mei­nung nach durch das neue Gesetz­buch bes­ser geschützt sind. Es gibt einen Vor­schlag zur Ände­rung des Titels eines Kapi­tels; einen Zwei­fel beim Min­dest­al­ter für die Ehe­schlie­ßung klä­ren die Exper­ten. Nach andert­halb Stun­den ist das Tref­fen beendet.

José Loren­zo Vil­loch, einer der Teil­neh­men­den, zeigt sich danach zufrie­den. »Die Anhö­rung ist wich­tig«, sagt er, »denn sie berück­sich­tigt die Kri­te­ri­en der Bevöl­ke­rung, nicht nur die der Exper­ten, die das Gesetz aus­ge­ar­bei­tet haben.« Als Rent­ner habe er Zeit und den Geset­zes­text genau stu­diert, erklärt Vil­loch. Das Gesetz tra­ge der »gro­ßen Hete­reo­ge­ni­tät der Fami­li­en­for­men in Kuba« Rech­nung. »Es nimmt nie­man­dem Rech­te weg, son­dern räumt Rech­te ein, die bis­her nicht aner­kannt waren.«

Von Anfang Febru­ar bis Ende April wur­de auf der Insel in knapp 79 000 Nach­bar­schafts­ver­samm­lun­gen der Ent­wurf des neu­en Fami­li­en­ge­set­zes dis­ku­tiert. Die dabei zusam­men­ge­kom­me­nen Vor­schlä­ge wer­den nun in den Geset­zes­text ein­ge­ar­bei­tet, der dem Par­la­ment Mit­te Juni zur Annah­me vor­ge­legt wird. Über die end­gül­ti­ge Fas­sung soll dann – vor­aus­sicht­lich im Herbst – in einem Refe­ren­dum abge­stimmt werden.

Nicht alle Ver­samm­lun­gen zum Fami­li­en­ge­setz ver­lie­fen so har­mo­nisch wie die an der Pla­za del Cris­to. Bei eini­gen kam es zu hit­zi­gen Debat­ten über ver­schie­de­ne Aspek­te, wie die Ein­füh­rung der »Ehe für alle« oder die Adop­ti­on von Kin­dern durch gleich­ge­schlecht­li­che Paa­re. Ursprüng­lich war die Ein­füh­rung der gleich­ge­schlecht­li­chen Ehe als Teil der neu­en Ver­fas­sung von 2019 vor­ge­se­hen. Auf­grund feh­len­den gesell­schaft­li­chen Kon­sen­ses und Wider­stands der Kir­chen wur­de damals ent­schie­den, das The­ma aus­zu­glie­dern und über die Neu­fas­sung des Fami­li­en­ge­setz­bu­ches zu regeln.

Ende Febru­ar ver­öf­fent­lich­te die Katho­li­sche Bischofs­kon­fe­renz Kubas eine Erklä­rung, in der sie sich gegen die libe­ra­le­ren Ele­men­te des Geset­zes aus­spricht. »Es ist eine unbe­streit­ba­re Tat­sache, dass die Mehr­heit der Kuba­ner die Defi­ni­ti­on der Ehe als Ver­ei­ni­gung eines Man­nes und einer Frau, wie sie im gel­ten­den Fami­li­en­ge­setz­buch von 1975 ent­hal­ten ist, bei­be­hal­ten woll­te«, heißt es da. Der Gesetz­ent­wurf sei von der soge­nann­ten Gen­der-Ideo­lo­gie durchdrungen.

Eine Kon­tro­ver­se ist auch ent­stan­den um die Reform des Sor­ge­rechts und die Rech­te von Kin­dern in der Fami­lie. Der aus dem römi­schen Recht stam­men­de Sor­ge­rechts­be­griff »patria potes­tad«, mit dem tra­di­tio­nell der Vater als Fami­li­en­ober­haupt ver­knüpft ist, soll durch den neu­tra­len Aus­druck »elter­li­che Ver­ant­wor­tung« ersetzt wer­den. Die Kir­chen neh­men die­se Ände­rung jedoch als Bedro­hung eines tra­di­tio­nel­len Fami­li­en­be­griffs wahr. Außer­dem war­nen sie vor der Auf­nah­me von Sexu­al- und Geschlechts­er­zie­hung in die Lehr­plä­ne und »Unter­gra­bung der elter­li­chen Auto­ri­tät«. Von kirch­li­cher Sei­te ist der Vor­schlag zu hören, die Geset­zes­ka­pi­tel sepa­rat zur Abstim­mung zu stel­len und nicht den Gesetz­ent­wurf als Gan­zes. Beson­ders strit­ti­ge Punk­te wür­den dann kei­ne Mehr­heit fin­den, so wohl die Hoffnung.

LGBTIQ+-Aktivisten dage­gen kri­ti­sie­ren die Tat­sa­che, dass über Rech­te in einer Volks­ab­stim­mung ent­schie­den wird, wäh­rend bei­spiels­wei­se das neue Straf­ge­setz­buch und ande­re Geset­ze ohne vor­he­ri­ge brei­te Debat­te vom Par­la­ment ver­ab­schie­det wur­den. »Der Kon­flikt besteht da­rin, dass die Ver­ab­schie­dung von Rech­ten für die LGBTIQ+-Gemeinschaft mit der Ver­ab­schie­dung des Fami­li­en­ge­set­zes ver­knüpft ist«, sagt die Akti­vis­tin Laritza Pérez aus San­ta Cla­ra. »Wie kann es sein, dass etwas, das in der Ver­fas­sung ver­an­kert ist, zum Bei­spiel, dass alle Kuba­ner die glei­chen Rech­te und Pflich­ten haben, von der Ver­ab­schie­dung eines Fami­li­en­ge­set­zes abhängt?«