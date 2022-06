Sind Migrant*innen bei uns nur erwünscht, wenn sie sich in prekären Jobs ausbeuten lassen? Foto: dpa/Wolfgang Kumm

»Arbeit ist Inte­gra­ti­on«, hat der IHK-Prä­si­dent Dani­el Girl zur Eröff­nung der Job­mes­se für ukrai­ni­sche Geflüch­te­te gesagt. Dem ist erst mal zuzu­stim­men: Eine Arbeits­er­laub­nis ermög­licht Selbst­be­stim­mung, gera­de für Men­schen, die seit Mona­ten oder sogar Jah­ren finan­zi­ell fremd­be­stimmt leben müs­sen. Sei es in Sam­mel­un­ter­künf­ten, wo sie auf ihren Asyl­be­scheid war­ten und nach dem Asyl­be­wer­ber­leis­tungs­ge­setz unter­halb des Exis­tenz­mi­ni­mums ver­sorgt wer­den, oder sei es in Ket­ten­dul­dun­gen, bei denen der unge­si­cher­te Auf­ent­halt jeg­li­che Zukunfts­pla­nung ver­hin­dert. Selbst mit einem infor­mel­len Job kön­nen sich Men­schen in sol­chen Situa­tio­nen etwas Frei­heit zurück­ho­len und an der Gesell­schaft teil­ha­ben – sich dadurch also (so schlimm das Wort auch ist) »inte­grie­ren«.

Aber so oft, wie die »gute Aus­bil­dung« und der »Zugang zum Arbeits­markt« ukrai­ni­scher Neu­an­kömm­lin­ge betont wird, soll­te die Ver­knüp­fung von Migra­ti­on und Arbeit doch stut­zig machen. Sind Migrant*innen nur erwünscht, wenn sie im Ama­zon-Lager Kis­ten schlep­pen, die Hin­tern deut­scher Senior*innen abwi­schen oder auf dem Fahr­rad Pad Thai nach Prenz­lau­er Berg lie­fern? Wenn Ber­lins Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) von Migra­ti­on als »Chan­ce« spricht, denn schließ­lich gebe es in Deutsch­land »ein gro­ßes Wachs­tums­hemm­nis, und das ist der Fach­kräf­te­man­gel«; ja, dann liegt die Ver­mu­tung nahe, dass das Men­schen­recht auf Asyl eigent­lich nur für die wirt­schaft­lich Nutz­ba­ren gilt.

Wirk­lich nütz­lich sind dann natür­lich die­je­ni­gen, die sich in pre­kä­ren Jobs aus­beu­ten las­sen. Sich auf Neu­zu­gän­ge zu ver­las­sen, die in exis­ten­zi­el­len Nöten nicht so genau auf die Arbeits­be­din­gun­gen schau­en kön­nen, ist eine bil­li­ge­re Lösung für den soge­nann­ten »Fach­kräf­te­man­gel«, als Arbeits­be­rei­che wie Pfle­ge, Bil­dung oder Hand­werk tat­säch­lich attrak­ti­ver zu machen. Und alle, die sich aus kör­per­li­chen, psy­chi­schen oder sonst­wel­chen Grün­den nicht der­art »aus­nutz­bar« machen kön­nen, erreicht die Bot­schaft: Du bist hier nicht will­kom­men. Wenn Arbeit zu Inte­gra­ti­on führt, bedeu­tet das für alle Arbeits­lo­sen, Arbeits­ver­wei­ge­rer und Arbeits­markt­aus­ge­schlos­se­nen, dass sie an der Gesell­schaft nicht teil­ha­ben können.