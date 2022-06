An 60 Ständen finden die Besucher*innen der Jobmesse Beratung und Informationen. Das Interesse ist groß, aber die Hürden sind hoch. Foto: dpa/Christoph Soeder

Ole­na schlän­gelt sich so schnell zwi­schen den vie­len Men­schen hin­durch, dass man kaum hin­ter­her­kommt. Sie sucht den Stand Num­mer 13. Ukrai­nisch-deut­sches Stim­men­ge­wirr dringt durch die vol­le Emp­fangs­hal­le der Ber­li­ner Indus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK). Auf der Job­mes­se für Geflüch­te­te aus der Ukrai­ne am Don­ners­tag, orga­ni­siert von IHK und der Agen­tur für Arbeit, wird gesucht, gewor­ben und im bes­ten Fall ein Job gefunden.

Die Num­mer 13 ist gut besucht. Hier stel­len sich die Luxus­ho­tels »Mar­riott« und »Ritz-Carl­ton« vor. Eine Ansa­ge auf Ukrai­nisch: Eng­lisch-Kennt­nis­se erfor­der­lich. Ein Groß­teil der Umste­hen­den ver­lässt dar­auf­hin den Stand und zieht wei­ter. Ole­na spricht Eng­lisch. Also setzt sie sich auf den frei gewor­de­nen Stuhl und fasst ihre Qua­li­fi­ka­ti­on zusam­men. 15 Jah­re habe sie im Hotel der Fami­lie in Lwiw gear­bei­tet, »ich habe alles gemacht, Rezep­ti­on, Buch­hal­tung, Zim­mer­dienst«. Die Mit­ar­bei­te­rin hört inter­es­siert zu. Viel­leicht wäre Ser­vice für den Anfang sinn­voll, sagt sie, und mit bes­se­rem Deutsch kön­ne Ole­na dann in ande­re Abtei­lun­gen wech­seln. Die 47-jäh­ri­ge Ukrai­ne­rin lächelt höf­lich, begeis­tert sieht sie nicht aus.

Weil es so häu­fig an den Sprach­kennt­nis­sen schei­tert, for­dert die Ber­li­ner Links­frak­ti­on mehr Kom­pro­miss­fä­hig­keit. »Unser Vor­schlag wäre eine Pra­xis-Prü­fung, wenn die for­ma­len Bedin­gun­gen nicht erfüllt wer­den«, sagt Elif Eralp, migra­ti­ons­po­li­ti­sche Spre­che­rin, zu »nd«. Mit zusätz­li­chen fünf Mil­lio­nen im Haus­halt wer­de zumin­dest die Sprach­för­de­rung aus­ge­baut. René Dre­ke, Pres­se­spre­cher der Agen­tur für Arbeit, hält gewis­se Deutsch­kennt­nis­se für unab­ding­bar. »Ganz prag­ma­tisch betrach­tet, auch eine Rei­ni­gungs­kraft muss die Eti­ket­ten ver­ste­hen, wenn sie Che­mi­ka­li­en zusam­men­mischt«, so Dre­ke zu »nd«. Prin­zi­pi­ell gebe es aber vie­le offe­ne Stel­len – mit Blick auf den Fach­kräf­te­man­gel eine Win-Win-Situa­ti­on für Unter­neh­men wie Geflüchtete.

Dar­auf hofft auch die Deut­sche Ren­ten­ver­si­che­rung. Die Mit­ar­bei­te­rin am Stand erzählt vom Per­so­nal­man­gel: Durch­schnitt­lich hät­te die Ver­si­che­rung am Haupt­stand­ort Ber­lin 1000 Stel­len jähr­lich zu ver­ge­ben. Kurz dar­auf wen­det sich eine Mut­ter an die Mit­ar­bei­te­rin, mit klei­nem Kind auf dem Arm infor­miert sich die ukrai­ni­sche Geflüch­te­te im Schnell­durch­lauf zu den Arbeits­be­din­gun­gen. Halb­tags­stel­len? Check. Home­of­fice? Check. Die gelern­te Über­set­ze­rin für Eng­lisch und Deutsch lässt sich einen Bewer­bungs­bo­gen mitgeben.

Dani­el Girl, Prä­si­dent der IHK, freut sich über das gro­ße Inter­es­se an der Ver­an­stal­tung. Rund 1500 Anmel­dun­gen sei­en ein­ge­gan­gen. Auch von Unter­neh­mens­sei­te hät­ten sich etwa 150 Fir­men gemel­det, 60 fan­den am Ende Platz. »Die größ­te Her­aus­for­de­rung liegt nun bei uns«, sagt Girl zu »nd« und meint büro­kra­ti­sche Schrit­te wie die Aner­ken­nung von Berufs­ab­schlüs­sen, die bis zu einer Job­ver­mitt­lung not­wen­dig sind. Es bräuch­te eine »One-Stop-Agen­cy«, eine Insti­tu­ti­on also, die für alle Belan­ge der Neu­an­kömm­lin­ge ansprech­bar sei.

Nata­lie kann das nur bestä­ti­gen. Die 41-jäh­ri­ge Ukrai­ne­rin steht in der längs­ten Schlan­ge von allen, der vor dem Stand der IHK. Dort war­tet sie auf ein Bera­tungs­ge­spräch zur Berufs­an­er­ken­nung. In Kiew habe sie als Wirt­schafts­prü­fe­rin gear­bei­tet. Jetzt fragt sie sich, wie weit sie mit die­ser Qua­li­fi­zie­rung in Deutsch­land kommt. »Wahr­schein­lich müss­te ich mich im deut­schen Recht aus­ken­nen«, befürch­tet sie. »Aber auch wenn es erst mal schwie­rig wird, ich wer­de sicher nicht put­zen.« Mitt­ler­wei­le sei sie regis­triert und dür­fe arbei­ten, der Weg dort­hin sei jedoch holp­rig gewe­sen. »Die lin­ke Hand weiß nicht, was die rech­te Hand macht«, beschreibt Nata­lie ihre Erfah­rung mit den unter­schied­li­chen Ämtern.

Mit ganz ande­ren Pro­ble­men hat David zu kämp­fen. Der 33-Jäh­ri­ge kommt aus Gha­na und stu­dier­te drei Jah­re Phar­ma­zie in Kiew, bevor der Krieg auch ihn zur Flucht zwang. Im Gegen­satz zu den Besucher*innen der Mes­se mit ukrai­ni­scher Natio­na­li­tät pro­fi­tiert er nicht von der Mas­sen­zu­strom-Richt­li­nie, bekommt also kei­nen siche­ren Auf­ent­halts­ti­tel und dem­entspre­chend kei­ne Arbeits­er­laub­nis. Für ein Stu­di­en­vi­sum müss­te er sich in einer deut­schen Uni­ver­si­tät ein­schrei­ben. Dafür bräuch­te er aber einen B2-Sprach­nach­weis, wofür ihm wie­der­um kein Platz in einem Inte­gra­ti­ons­kurs zur Ver­fü­gung stehe.

»Ich möch­te ein­fach mein Stu­di­um been­den«, so David zu »nd«. »Ich kom­me aus einer armen Fami­lie und habe so viel in mei­ne Aus­bil­dung inves­tiert. Wenn ich ohne Abschluss nach Gha­na depor­tiert wer­de, wüss­te ich nicht, wie ich wei­ter­le­ben soll.« David benennt klar den Ras­sis­mus, den er auf der Flucht wie auch in Deutsch­land erlebt hat. Auf der Job­mes­se woll­te er sich nach Optio­nen umschau­en, aber auch hier fühlt er sich nicht erwünscht: »An den Info­stän­den wer­den ukrai­ni­sche Men­schen mit einem brei­ten Lächeln emp­fan­gen, aber mir wer­den nur bruch­stück­haft Infor­ma­tio­nen mitgeteilt.«

Elif Eralp von der Lin­ken krei­det die Ungleich­be­hand­lung von ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten und Dritt­staat­lern schon lan­ge an. »Es darf kei­ne Geflüch­te­ten ers­ter und zwei­ter Klas­se geben, auch Stu­die­ren­de aus Dritt­län­dern haben ihr Zuhau­se ver­lo­ren«, so Eralp zu »nd«. Sie hofft auf schnel­le Ergeb­nis­se einer im April ein­ge­rich­te­ten Arbeits­grup­pe, die nach Blei­be­rechts­lö­sun­gen sucht.