Ein Kampfflugzeug der dänischen Luftwaffe Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

In Nord­eu­ro­pa ist man tra­di­tio­nell distan­ziert, wenn es um die Euro­päi­sche Uni­on geht. Däne­mark hat eben­so wie Schwe­den nicht ein­mal die Gemein­schafts­wäh­rung Euro. Doch nun scheint es so, als schwei­ße der rus­si­sche Krieg in der Ukrai­ne die Euro­pä­er zusam­men. Die däni­sche Bevöl­ke­rung hat sich mehr­heit­lich dafür ent­schie­den, den soge­nann­ten Ver­tei­di­gungs­vor­be­halt abzu­schaf­fen. Damit kann sich das Land künf­tig unter ande­rem an Mili­tär­mis­sio­nen der EU betei­li­gen. Zuletzt hat­te auch die Regie­rung in Kopen­ha­gen den Mili­tä­re­tat erhöht.

Das gilt auch für Schwe­den und Finn­land, die bald in die Nato auf­ge­nom­men wer­den wol­len, wo Däne­mark schon Mit­glied ist. Auf ein­mal ist Geld da, das man sonst ger­ne zurück­hält. Die genann­ten Län­der gehör­ten vor gut zwei Jah­ren zu den »gei­zi­gen fünf Staa­ten«, die ein mil­li­ar­den­schwe­res Wie­der­auf­bau­pro­gramm zuguns­ten der gebeu­tel­ten süd­eu­ro­päi­schen Län­der nach der Coro­na­kri­se atta­ckier­ten. Die drei nor­di­schen Län­der wer­den übri­gens von Sozi­al­de­mo­kra­tin­nen regiert. Das Wort Soli­da­ri­tät kommt ihnen offen­bar nur über die Lip­pen, wenn sie damit ihre Teil­nah­me am inter­na­tio­na­len Wett­rüs­ten begrün­den können.