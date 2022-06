Niemals mit einem Faschisten zusammenarbeiten Foto: dpa/Michael Reichel

Thü­rin­ger Ver­hält­nis­se sind kom­pli­ziert. Rot-Rot-Grün agiert als Min­der­heits­re­gie­rung und ist auf die Zusam­men­ar­beit mit den demo­kra­ti­schen Oppo­si­ti­ons­par­tei­en – kon­kret sind das CDU und FDP – ange­wie­sen. Eine her­aus­for­dern­de, aber lös­ba­re Situa­ti­on, immer vor­aus­ge­setzt, alle Betei­lig­ten hal­ten sich dar­an, kei­ne gemein­sa­me Sache mit der AfD zu machen. Die­sen Kon­sens aller Demokrat*innen opfern die Kon­ser­va­ti­ven gera­de zum Zweck ihrer poli­ti­schen Profilierung.

Die CDU will den Aus­bau der Wind­kraft in Thü­rin­gen beschrän­ken; Lin­ke, SPD und Grü­ne leh­nen die­ses Ener­gie­wen­de-Brems­man­nö­ver ab. Jetzt hie­ße es nach der Logik des ver­ab­re­de­ten Kon­sen­ses: wei­ter dis­ku­tie­ren oder das Gesetz beer­di­gen. Statt­des­sen will die CDU ihren Ent­wurf im Erfur­ter Land­tag zur Abstim­mung stel­len, im vol­len Bewusst­sein, dass FDP und AfD bereits Zustim­mung signa­li­sie­ren, eine Mehr­heit also nur zustan­de kom­men kann, weil die Frak­ti­on des Faschis­ten Björn Höcke Ja sagt.

Kommt es dazu, ist alles Gere­de von einer Brand­mau­er nach rechts obso­let. Wer ein­mal mit Hil­fe der AfD ein Gesetz beschließt, tut dies auch ein zwei­tes und drit­tes Mal. Offen­sicht­lich war die 2020 erfolg­te Kurz­zeit-Wahl von FDP-Minis­ter­prä­si­dent Tho­mas Kem­me­rich durch eine schwarz-gelb-brau­ne Mehr­heit mit anschlie­ßen­der Par­la­ments­kri­se nicht War­nung genug. In der CDU gibt es Kräf­te, die zum Errei­chen ihrer Zie­le mit der extre­men Rech­ten koopieren.

Das alles fällt in eine Zeit, in der die Bun­des­par­tei pro­kla­miert, sich mit dem gera­de in der Ent­ste­hung befind­li­chen neu­en Grund­satz­pro­gramm libe­ra­ler auf­stel­len zu wol­len. Wenn das nicht nur lee­res Gere­de blei­ben, son­dern auch einen kon­kre­ten Wert haben soll, muss Par­tei­chef Fried­rich Merz nach Erfurt rei­sen, um der Thü­rin­ger CDU klar­zu­ma­chen, was auf dem Spiel steht.