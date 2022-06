Die Alarmsignale sind überdeutlich. Neue Krisen und Katastrophen drohen, doch der Stellenwert des zivilen Katastrophenschutzes ist weiterhin marginal. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache

Die Innenminister*innenkonferenz hat beschlos­sen, ein Kom­pe­tenz­zen­trum für Kata­stro­phen­schutz ein­zu­rich­ten. Es zeich­net sich ein Anfangs­bud­get von zehn Mil­li­ar­den Euro ab, das in den nächs­ten Jah­ren in die Struk­tu­ren des Kata­stro­phen­schut­zes flie­ßen soll. So wich­tig eine ange­mes­se­ne Reak­ti­on auf die Ahr­flut 2021 oder Tor­na­do­ver­wüs­tun­gen in Ost­west­fa­len 2022 auch ist: Nur zehn Mil­li­ar­den dafür auf­zu­wen­den ist ein Witz.

Längst war­nen For­schen­de vor einem Zeit­al­ter neu­er Kri­sen, in denen das Kli­ma eine wesent­li­che Rol­le spielt. Mit gera­de­zu spie­len­der Leich­tig­keit ver­senkt die Bun­des­re­gie­rung 100 Mil­li­ar­den in die Rüs­tungs­in­dus­trie und beschafft Kampf­jets. Den mas­si­ven Man­gel an Lösch­flug­zeu­gen kom­pen­siert das nicht, wie wir hof­fent­lich nicht erneut in die­sem Som­mer fest­stel­len müs­sen, wenn wie­der mehr Wäl­der bren­nen könn­ten, als frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren und Bevöl­ke­rung löschen können.

Statt die 100 Mil­li­ar­den in Mili­tär­ge­rät zu ste­cken, das in zivi­len Kri­sen nicht zu gebrau­chen ist, ist ein Umden­ken nötig. Statt nur Sire­nen auf Dächer zu bau­en, braucht es schnel­le Reak­ti­ons­fä­hig­keit bei IT-Kri­sen, die im ver­gan­ge­nen Jahr einen gan­zen Land­kreis lahm leg­ten. Statt die Bevöl­ke­rung in die Auf­nah­me Geflüch­te­ter ein­zu­bin­den, brauch­te es schnell ver­füg­ba­re Con­tai­ner­dör­fer und Ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen. Ein­ge­la­ger­te Pan­zer und Waf­fen kos­ten Platz, der sinn­vol­ler für Bau­ma­te­ri­al und Vor­rä­te an Lebens­mit­teln und Sani­täts­aus­rüs­tung genutzt wer­den soll­te. Noch wir­ken die Ereig­nis­se ver­ein­zelt und erhö­hen den Druck end­lich umzu­den­ken kaum. Dass Ver­tei­di­gung gegen Kata­stro­phen wich­ti­ger wer­den wird, als Ver­tei­di­gung gegen mili­tä­ri­sche Aggres­so­ren, ist kein fer­nes Zukunfts­sze­na­rio mehr. Jetzt nicht zu reagie­ren, wird uns mehr kos­ten, als 10 Mil­li­ar­den. Und wohl auch mehr, als 100 Milliarden.