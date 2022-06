Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reiste mit dem RE1 nach Potsdam. Foto: dpa/Soeren Stache

»Wir müs­sen grö­ßer und bes­ser den­ken«, sagt Alex­an­der Kacz­ma­rek, Bevoll­mäch­tig­ter der Deut­schen Bahn für Ber­lin, Bran­den­burg und Meck­len­burg-Vor­pom­mern am Frei­tag. »Bis­her war es immer so: Wenn wir etwas geplant und gebaut haben, war es immer schon zu klein, wenn es fer­tig war«, berich­tet er.

Doch nun soll alles anders wer­den. Den Auf­takt dafür bil­det der Bahn­gip­fel Ber­lin-Bran­den­burg, bei dem die Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey und Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke (bei­de SPD) zusam­men mit Danie­la Klu­ckert (FDP), Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin im Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­te­ri­um, sowie Ver­tre­ter der Deut­schen Bahn und des Eisen­bahn-Bun­des­am­tes rund drei­ein­halb Stun­den im ehe­ma­li­gen Kai­ser­bahn­hof am Halt Pots­dam-Park Sans­sou­ci konferierten.

»Wir haben mas­si­ven Aus­bau­be­darf, wenn wir die Ver­kehrs­wen­de schaf­fen wol­len«, sagt Gif­fey auf der Pres­se­kon­fe­renz in der präch­ti­gen Gleis­hal­le des ehe­ma­li­gen Bahn­hofs, die nun ein Schu­lungs­zen­trum der Deut­schen Bahn ist. Schließ­lich han­de­le es sich beim Haupt­stadt-Bal­lungs­raum um eine der am stärks­ten wach­sen­den Regio­nen Deutsch­lands und Euro­pas mit einer hal­ben Mil­li­on Pend­le­rin­nen und Pend­lern täglich.

»Wir haben uns mit dem Bund ver­stän­digt, dass es eine Bereit­schaft gibt, in den Aus­tausch zu kom­men«, for­mu­liert es Gif­fey etwas vage. Die bei­den Län­der, der Bund und die Bahn wer­den sich in einer Taskfor­ce »in den nächs­ten Wochen und Mona­ten« über die Pro­jek­te unter­hal­ten, »und wir wer­den bis zum nächs­ten Bahn­gip­fel im nächs­ten Jahr zu kon­kre­ten Ergeb­nis­sen kom­men«, ver­spricht die Regierende.

Dabei gin­ge es um zusätz­li­che Pro­jek­te zu den zusam­men auf rund 8,5 Mil­li­ar­den Euro ver­an­schlag­ten Vor­ha­ben des Infra­struk­tur-Aus­bau­pro­gramms i2030. Dort wird bei­spiels­wei­se der bis zu sechs­glei­si­ge Aus­bau der Stre­cke von Span­dau ins Havel­land oder der Wie­der­auf­bau der Pots­da­mer Stamm­bahn von Ber­lin über Zehlen­dorf nach Pots­dam pla­ne­risch vor­an­ge­bracht. Letz­te­re könn­te im Jahr 2038, zum 200-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der erst­ma­li­gen Stre­cken­er­öff­nung 1838 fer­tig sein, mit etwas Glück weni­ge Jah­re frü­her. Für die Stre­cke Rich­tung Fal­ken­see inklu­si­ve S-Bahn dürf­te ein ähn­li­cher Rea­li­sie­rungs­ho­ri­zont rea­lis­tisch sein.

Ver­tre­ter des Eisen­bahn-Bun­des­am­tes, der Geneh­mi­gungs­be­hör­de für Aus- und Umbau­ten, hät­ten in der Run­de dar­ge­legt, »wie sie die Pla­nungs­be­schleu­ni­gung und Ver­bes­se­rung bei der zeit­li­chen Schie­ne vor­an­brin­gen wol­len«, berich­tet Gif­fey. »Wir ver­brin­gen 60 Pro­zent der Zeit mit Pla­nung und Geneh­mi­gung und nur 40 Pro­zent mit dem Bau von Stre­cken«, sagt Jens Berg­mann, Vor­stand Infra­struk­tur­pla­nung und -pro­jek­te bei DB Netz. Da es beim Bau phy­si­ka­li­sche Gren­zen bei der Beschleu­ni­gung gebe, sei Zeit vor allem bei der Pla­nung zu gewin­nen, so sei­ne Überzeugung.

»Dass der Bund sich an der Taskfor­ce betei­ligt, ist ein sehr, sehr gutes Signal«, sagt Bran­den­burgs Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke. Dabei soll es sich nicht um irgend­ei­ne Plau­der­run­de han­deln. Er sieht die Bran­den­bur­ger Taskfor­ce Tes­la als Vor­bild dafür an, die nicht nur »auf hori­zon­ta­ler Ebe­ne«, also zwi­schen den ver­schie­de­nen Minis­te­ri­en und Lan­des­äm­tern inte­griert gear­bei­tet habe, son­dern auch »auf ver­ti­ka­ler Ebe­ne«, also zusam­men mit dem Land­kreis und der Gemeinde.

Durch die nun enge Koope­ra­ti­on von Ber­lin und Bran­den­burg kön­ne man »gemein­sam ein deut­lich höhe­res Kampf­ge­wicht auf die Mat­te brin­gen und gemein­sam unse­re Inter­es­sen auf den ver­schie­de­nen Ebe­nen ver­tre­ten«, sagt Woidke.

Bran­den­burg brau­che neue Gewer­be­ge­bie­te, sagt er in Bezug auf den Braun­koh­le­aus­stieg in der Lau­sitz. »Jede ein­zel­ne Ansied­lung setzt eine funk­tio­nie­ren­de Logis­tik für die Wirt­schaft, aber auch für den Per­so­nen­nah­ver­kehr vor­aus«, so Woid­ke wei­ter. Und da kom­me aus Kli­ma­schutz­grün­den die Eisen­bahn ins Spiel. »Die Bahn spielt eine völ­lig neue Rol­le. In den 90er Jah­ren hieß es Indi­vi­du­al­ver­kehr vor Öffent­li­chem und Schie­nen­per­so­nen­nah­ver­kehr. Das waren Jah­re, die haben uns wahn­sin­nig viel Zeit gekos­tet«, so Woidke.

Sicher­lich in Rich­tung finan­zi­el­le Ver­ant­wor­tung des Bun­des gerich­tet, spricht der Minis­ter­prä­si­dent auch davon, dass es beim Stre­cken­aus­bau oft auch um die Wie­der­her­stel­lung des Vor­kriegs­zu­stands geht. »Es gilt nach­zu­ho­len, was an Repa­ra­ti­ons­leis­tun­gen an die Sowjet­uni­on Ende der 40er Jah­re haupt­säch­lich aus der DDR geleis­tet wor­den ist«, sagt er. Bei vie­len Haupt­stre­cken wur­de das zwei­te Gleis demon­tiert, man­che Neben­stre­cke wur­de sogar ganz abge­baut. Der DDR fehl­te oft die wirt­schaft­li­che Kraft, die­se Ein­schrän­kun­gen zu behe­ben, die Tei­lung Deutsch­lands sorg­te dafür, dass gera­de im Ber­li­ner Raum auch kein Bedarf zu erken­nen war.

Die zusätz­li­chen Stre­cken sind zum Bei­spiel die Ost­bahn: Der Abschnitt von Ber­lin in den pol­ni­schen Grenz­ort Kostrzyn soll zwei­glei­sig aus­ge­baut und elek­tri­fi­ziert wer­den. »Wenn man sich im Güter­bahn­hof Frank­furt-Oder­brü­cke anguckt, was sich da sta­pelt, weiß man, dass man drin­gend Ent­las­tung braucht«, sagt der Bahn-Bevoll­mäch­tig­te Alex­an­der Kacz­ma­rek. Bei vie­len Pro­jek­ten gebe es »Über­kreuz-Ren­ta­bi­li­tä­ten«, sagt er. Also nur, wenn die Vor­tei­le für Güter- und Per­so­nen­ver­kehr zusam­men­ge­dacht werden.

Kacz­ma­rek spricht neben Elek­tri­fi­zie­rung und Ring­schluss der der­zeit nur für Güter­zü­ge genutz­ten Glei­se am Ber­li­ner Süd­ring zwi­schen West­kreuz und Trep­tow auch den Wie­der­auf­bau der Fern­bahn­stre­cke der Nord­bahn auf Ber­li­ner Gebiet an. Zwi­schen Hohen Neu­en­dorf und Schön­holz lie­gen der­zeit nur die Glei­se der S1. Damit lie­ßen sich die »Fahrt­zei­ten und die Leis­tungs­fä­hig­keit Rich­tung Ost­see ver­bes­sern«, so der Bahn-Mann, außer­dem könn­te der Eisen­bahn­kno­ten Karower Kreuz und die Stet­ti­ner Bahn ent­las­tet wer­den, über die die Züge aus Stral­sund seit 1952 in die Haupt­stadt gelei­tet wer­den. Es stim­me ihn »sehr hoff­nungs­froh« für die Rea­li­sie­rung der zahl­rei­chen Pro­jek­te, dass »mit dem Bund nun der Part­ner hin­zu­ge­kom­men ist, den wir brau­chen«, sagt Kaczmarek.

Vali­de Kos­ten­schät­zun­gen für die neu hin­zu­kom­men­den Pro­jek­te gibt es nicht. Minis­ter­prä­si­dent Woid­ke spricht von »einem zwei­stel­li­gen Mil­li­ar­den­be­trag für die kom­men­den zehn Jah­re«, der benö­tigt wer­de. Das wäre »die größ­te Inves­ti­ti­on in den Aus­bau des Schie­nen­ver­kehrs seit Bestehen des Lan­des Bran­den­burg«. Und er ver­brei­tet Zuver­sicht, dass der Bund aus­rei­chend Geld gibt. »Ich bin fest davon über­zeugt, dass die Bun­des­re­gie­rung alles dafür tun wird, die im Koali­ti­ons­ver­trag fest­ge­leg­ten Pro­jek­te umzu­set­zen«, sagt Woidke.

Staats­se­kre­tä­rin Klu­ckert vom Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­te­ri­um bleibt eher unver­bind­lich in der ver­sand­ten Pres­se­er­klä­rung. Es sei »genau rich­tig, früh­zei­tig in Pro­jek­te wie i2030 zu inves­tie­ren«, lobt sie die Län­der. »Wir müs­sen dafür sor­gen, dass die Men­schen in den kom­men­den Jah­ren von bes­se­ren Schie­nen­ver­bin­dun­gen und -infra­struk­tu­ren pro­fi­tie­ren«, lässt sie sich wei­ter zitie­ren. Eine ver­bind­li­che Zusa­ge lässt sich aus den Sät­zen nicht herauslesen.

Dabei gilt es, frü­he­re Feh­ler drin­gend zu ver­mei­den. In der Sit­zung des Mobi­li­täts­aus­schus­ses des Ber­li­ner Abge­ord­ne­ten­hau­ses am Mitt­woch nann­te Alex­an­der Kacz­ma­rek Bei­spie­le, was dabei her­aus­kommt, wenn zunächst zu knapp geplant wird. Beim nach­träg­lich vom Land Ber­lin bestell­ten Regio­nal­bahn­halt Buc­k­ower Chaus­see an den im Wie­der­auf­bau befind­li­chen Fern­glei­sen der Dresd­ner Bahn im Süden Ber­lins sei »weni­ger die bau­li­che Ein­ord­nung« das Pro­blem, son­dern die »fahr­plan­tech­ni­sche Inte­gra­ti­on die­ses Halts«. Regio­nal­bah­nen wür­den die Fern­zü­ge Rich­tung Dres­den aus­brem­sen, die Stre­cken­ka­pa­zi­tät wür­de sin­ken. »Viel­leicht ist das eine Auf­ga­be für die Digi­ta­li­sie­rung des Net­zes«, so Kacz­ma­rek. Aus Fahr­plan­grün­den genau­so pro­ble­ma­tisch wäre der eben­falls vom Senat bestell­te Bau des nahe gele­ge­nen zusätz­li­chen Bahn­hofs Kamen­zer Damm an der S2. »Das wäre erst in einen sinn­vol­len Zusam­men­hang zu set­zen mit dem abschnitts­wei­se zwei­glei­si­gen Aus­bau der S2 nach Nor­den«, sagt Kacz­ma­rek. Tat­säch­lich könn­te nur der letz­te Abschnitt vor Ber­nau so aus­ge­baut wer­den, was auch den lan­ge ersehn­ten Zehn-Minu­ten-Takt mög­lich machen wür­de. Die Unzu­ver­läs­sig­keit wegen der wei­ter vor­han­de­nen ein­glei­si­gen Abschnit­te wür­de aber bleiben.