Außenministerin Annalena Baerbock hat Oberwasser. Foto: AFP/Sascha Schürmann

Als sich SPD, Grü­ne und FDP dar­auf geei­nigt hat­ten, gemein­sam die Bun­des­re­gie­rung zu bil­den, war schnell klar, dass es für die Betei­lig­ten kein Wunsch­bünd­nis ist. Zwi­schen den Part­nern gab es in den ver­gan­ge­nen Mona­ten immer mal wie­der Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten, etwa bei der Coro­na-Impf­pflicht oder zur Fra­ge, wel­che Waf­fen an die Ukrai­ne gelie­fert wer­den sol­len. Wenn man den jüngs­ten Umfra­gen ver­traut, pro­fi­tie­ren nur die Grü­nen von der gegen­wär­ti­gen Poli­tik der Bun­des­re­gie­rung. Sie lie­gen in allen Erhe­bun­gen über 20 Pro­zent und damit manch­mal vor und in ande­ren Umfra­gen knapp hin­ter den Sozi­al­de­mo­kra­ten, die bei der Bun­des­tags­wahl im ver­gan­ge­nen Jahr mit 25,7 Pro­zent gewon­nen hat­ten. Die FDP hat­te 11,5 Pro­zent der Wäh­ler­stim­men erreicht und ist nun auf sie­ben bis acht Pro­zent abgerutscht.

Das domi­nie­ren­de The­ma der ver­gan­ge­nen Wochen ist der Krieg in der Ukrai­ne. Dies spielt offen­bar den Grü­nen in die Hän­de. Sie rufen seit Jah­ren zur Soli­da­ri­tät mit den Kräf­ten in dem Land auf, die sich Rich­tung Wes­ten ori­en­tie­ren wol­len. Die nega­ti­ven Sei­ten die­ser Poli­tik, näm­lich unter ande­rem die sozia­len Fol­gen der Pri­va­ti­sie­run­gen in der frü­he­ren Sowjet­re­pu­blik und die Spal­tung zwi­schen pro­west­li­chen Grup­pie­run­gen und den­je­ni­gen, die eine enge­re Bezie­hung zu Russ­land woll­ten, hat­ten die Grü­nen weit­ge­hend aus­ge­klam­mert. Dabei war die­se Spal­tung letzt­lich aus­schlag­ge­bend für die mili­tä­ri­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen im Don­bass, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren vie­le zivi­le Opfer for­der­ten und zu gro­ßen Flucht­be­we­gun­gen führ­ten, übri­gens nicht nur nach Wes­ten, son­dern auch nach Russland.

Für die Grü­nen waren allein der rus­si­sche Prä­si­dent Wla­di­mir Putin und sein Mili­tär die Aggres­so­ren, die es mit allen Mit­teln zu bekämp­fen galt. Des­we­gen sind die Grü­nen auch erbit­ter­te Geg­ner der Ost­see-Pipe­line Nord Stream 2, die in der SPD vie­le Befür­wor­ter hat­te. Die Grü­nen und ihre Unter­stüt­zer füh­len sich seit dem rus­si­schen Erobe­rungs­feld­zug in der Ukrai­ne und den Zeu­gen­be­rich­ten über rus­si­sche Kriegs­ver­bre­chen bestä­tigt. Auch das Völ­ker­recht haben die Regie­rung und Kiew und ihre Sym­pa­thi­san­ten in Deutsch­land auf ihrer Sei­te. Der rus­si­sche Angriff ist ein ein­deu­ti­ger Ver­stoß gegen inter­na­tio­na­les Recht.

So ver­wun­dert es nicht, dass Poli­ti­ker der Grü­nen neben Ver­tre­tern der FDP die trei­ben­de Kraft in der Koali­ti­on waren, als es um die mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung für die Ukrai­ne ging. Ihnen dürf­te bewusst sein, dass ihre Anhän­ger­schaft die Fol­gen die­ses Krie­ges bes­ser ver­kraf­ten kann als die Wäh­ler­schich­ten, die ande­ren Par­tei­en zunei­gen. In einer Erhe­bung sag­ten kürz­lich zu der Fra­ge, ob der Wes­ten der Ukrai­ne schwe­re Waf­fen lie­fern sol­le, 67 Pro­zent aller Grü­nen-Anhän­ger »Ja«. Nur bei den FDP-Wäh­lern lag die Zustim­mung mit 70 Pro­zent leicht darüber.

Das Inter­net­por­tal Ger­man For­eign Poli­cy wies kürz­lich dar­auf hin, dass beim bedarfs­ge­wich­te­ten Monats­ein­kom­men, ver­gli­chen nach Par­tei­prä­fe­renz, der Medi­an – der Wert, der die gesam­te Wäh­ler­schaft in zwei Hälf­ten teilt – bei den Grü­nen höher als bei jeder ande­ren Par­tei lie­ge. Rei­che Men­schen lei­den weni­ger an der der­zei­ti­gen Infla­ti­on als die­je­ni­gen, die mit einem sehr gerin­gen Ein­kom­men aus­kom­men müs­sen. Sie haben auch kei­ne gro­ße Sor­ge, dass die Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr zulas­ten des Sozi­al­staa­tes geht, denn sie sind unab­hän­gi­ger von staat­li­chen Leis­tun­gen. Gegen das Son­der­ver­mö­gen für die Trup­pe in Höhe von 100 Mil­li­ar­den Euro, über das der Bun­des­tag am Frei­tag abstimm­te, gab es offen­bar auch des­we­gen aus den Rei­hen der Grü­nen kaum Wider­spruch.

Hin­zu kommt, dass das gegen­wär­ti­ge Russ­land als auto­ri­tä­rer Staat nahe­zu alles reprä­sen­tiert, woge­gen sich die Grü­nen und ihre Anhän­ger­schaft wen­den. Sei es die Pres­se­frei­heit, die immer wei­ter ein­ge­schränkt wird, oder die Situa­ti­on der LGBT-Men­schen in dem Land. Dage­gen gilt der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj gesell­schafts­po­li­tisch als libe­ral und hat­te sich wohl­wol­lend über sexu­el­le Min­der­hei­ten geäu­ßert. Aller­dings besteht der nicht unbe­rech­tig­te Ver­dacht, dass die Grü­nen nur dann die Men­schen­rech­te als Argu­ment her­vor­ho­len, wenn es den geo­stra­te­gi­schen Inter­es­sen der Bun­des­re­pu­blik dient. Ähn­lich lau­te Kri­tik wie an Russ­land hat man von den Grü­nen näm­lich bei­spiels­wei­se in Bezug auf die natio­nal­kon­ser­va­ti­ve Regie­rung in Polen trotz des har­ten Abtrei­bungs­ge­set­zes und Hass­ti­ra­den auf Min­der­hei­ten nie­mals gehört. Sie wis­sen, dass es tak­tisch unklug wäre, einen wich­ti­gen Part­ner in der EU und der Nato zu ver­prel­len. Und als Ver­bün­de­ter im Kon­flikt mit der Regie­rung in Mos­kau wird Polen wei­ter­hin sehr wich­tig sein.