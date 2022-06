Kinder und Jugendliche fühlen sich ignoriert und wollen mehr Mitspracherechte. Foto: dpa, Monika Skolimowska

Kin­der­ar­mut gibt es, weil sich Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker zu wenig um das Pro­blem küm­mern. Das denkt die Mehr­heit der Kin­der und Jugend­li­chen in Deutsch­land. Auch sonst haben sie eine über­aus prä­zi­se Wahr­neh­mung dafür, was hier falsch läuft. Wenn man Kin­der und Jugend­li­che fragt, kön­nen sie genau sagen, was hel­fen wür­de. Nicht nur bei der Armuts­be­kämp­fung, son­dern bei­spiels­wei­se auch bei feh­len­den Ange­bo­ten im öffent­li­chen Nah­ver­kehr. Das wird im aktu­el­len Kin­der­re­port vom Deut­schen Kin­der­hilfs­werk deut­lich.

Doch meist wer­den sie ein­fach nicht gefragt. Es sind kaum Mög­lich­kei­ten der Betei­li­gung vor­han­den, obwohl es sie laut Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen eigent­lich geben soll­te. Doch Kin­der­rech­te sind hier offen­sicht­lich nicht inter­es­sant. Wie­so sonst füh­len sich so vie­le Kin­der und Jugend­li­che von der Poli­tik nicht beach­tet? Wie­so sonst leben pro­zen­tu­al mehr Min­der­jäh­ri­ge in Armut als Erwach­se­ne? Jahr­zehn­te­lan­ge Igno­ranz ihrer Belan­ge kön­nen nicht von heu­te auf mor­gen beho­ben wer­den. Aber ein ers­ter Anfang wäre, Kin­der­rech­te end­lich im Grund­ge­setz zu ver­an­kern und eine wirk­lich armuts­ver­hin­dern­de Kin­der­grund­si­che­rung einzuführen.