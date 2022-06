Juni 1989: Gorbatschow spricht vor dem Ost-Ausschuss in Köln. Foto: imgago/sepp spiegl

Russ­lands Krieg bringt den Ost-Aus­schuss der Deut­schen Wirt­schaft im Jubi­lä­ums­jahr in eine heik­le Lage. Seit Jahr­zehn­ten wird der Ver­band, in dem 350 Unter­neh­men Mit­glied sind, dar­un­ter vie­le nam­haf­te Kon­zer­ne wie Alli­anz, Deut­sche Bank oder Sie­mens, als Wirt­schafts­för­de­rer für Russ­land und die dort akti­ven Fir­men ange­se­hen. Die Fra­ge, wie es nun wei­ter­ge­hen soll, über­schat­tet die Mit­glie­der­ver­samm­lung an die­sem Mitt­woch in Berlin.

Der Ost-Aus­schuss war im Dezem­ber 1952 in Köln gegrün­det wor­den, um west­deut­sche Unter­neh­men in der Sowjet­uni­on und den RGW-Staa­ten zu unter­stüt­zen, und soll­te nach dem Wil­len von Wirt­schafts­mi­nis­ter Lud­wig Erhard (CDU) die Regie­rung bera­ten. Er war in den 1950er Jah­ren an ers­ten Han­dels­ver­trä­gen betei­ligt und ab 1970 maß­geb­lich in die Erd­gas-Röh­ren-Geschäf­te mit der UdSSR invol­viert. Tat­säch­lich wur­de der Ver­ein zu einer der ein­fluss­reichs­ten Lob­by­grup­pen in der Bun­des­re­pu­blik. Zum Jubi­lä­ums­jahr gra­tu­lier­te auch Prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er (SPD): Der Ost-Aus­schuss habe nicht nur die Inter­es­sen sei­ner Mit­glie­der im Blick gehabt, son­dern auch immer wie­der Bei­trä­ge zum fried­li­chen Wach­sen und Zusam­men­wach­sen unse­res Kon­ti­nents geleistet.

Doch der rus­si­sche Angriff scheint alles zu ändern. Noch am Tag des Ein­mar­sches reagier­te der Ost-Aus­schuss: »Wir sind zutiefst erschüt­tert über den rus­si­schen Über­fall auf die Ukrai­ne«, ließ sich Vor­sit­zen­der Oli­ver Her­mes in einer Mit­tei­lung zitie­ren. »Wir for­dern Prä­si­dent Putin ein­dring­lich auf, die Kampf­hand­lun­gen unver­züg­lich ein­zu­stel­len und an den Ver­hand­lungs­tisch zurück­zu­keh­ren.« Auch die­ser Krieg wer­de nur Ver­lie­rer kennen.

Dabei plan­ten noch im Janu­ar deut­sche Spit­zen­ma­na­ger, mit Wla­di­mir Putin über die wirt­schaft­li­chen Bezie­hun­gen zu spre­chen. Die vom Ost-Aus­schuss in Ber­lin orga­ni­sier­te Video­kon­fe­renz soll­te am 3. März statt­fin­den. Min­des­tens der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Metro AG hat­te bereits zugesagt.

Der Ost-Aus­schuss habe sich immer auch als »Brü­cken­bau­er« gese­hen, der zur poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Ver­stän­di­gung und Aus­söh­nung mit der Regi­on bei­tra­ge, so Her­mes, im Haupt­be­ruf Chef des Dort­mun­der Pum­pen­her­stel­lers Wilo. »Aus Geschäfts­part­nern sind dabei viel­fach Freun­de gewor­den.« Her­mes appel­lier­te daher auch an die vie­len rus­si­schen Freun­de und Part­ner: »Erhe­ben sie ihre Stim­me und hel­fen sie mit, die­sen Krieg zu beenden!«

Zum Amts­an­tritt der Ampel-Koali­ti­on im Dezem­ber hat­te der Ost-Aus­schuss noch eine Ver­bes­se­rung der Bezie­hun­gen zu Russ­land gefor­dert. »Die neue Bun­des­re­gie­rung soll­te sich in Brüs­sel wei­ter für einen EU-Russ­land-Gip­fel ein­set­zen«, sag­te Her­mes. Ohne Russ­land sei eine Lösung vie­ler euro­päi­scher und inter­na­tio­na­ler Pro­ble­me unrea­lis­tisch, egal, ob es um Umwelt-, Sicher­heits- oder Wirt­schafts­fra­gen gehe. Die Par­tei­en hät­ten in ihren Wahl­pro­gram­men zudem eine enge Zusam­men­ar­beit beim Kli­ma­schutz gefor­dert. »Auf sol­che Fel­der gemein­sa­mer Inter­es­sen soll­ten wir uns wie­der stär­ker konzentrieren.«

Aller­dings sind »die Fel­der gemein­sa­mer Inter­es­sen« klei­ner als viel­fach ange­nom­men. Die deut­schen Aus­fuh­ren nach Russ­land bra­chen im März im Jah­res­ver­gleich um 58 Pro­zent ein, der Export nach Bela­rus sank um die Hälf­te. Sank­tio­nen, Logis­tik- und Finan­zie­rungs­pro­ble­me sowie der Rück­zug deut­scher Unter­neh­men hin­ter­las­sen deut­li­che Spu­ren. Als Fol­ge rutscht die Han­dels­bi­lanz mit Russ­land tief in die roten Zah­len, da gleich­zei­tig die Prei­se für Ener­gie und Roh­stof­fe mas­siv gestie­gen sind.

Das »wirt­schaft­li­che Rück­grat« des deut­schen Ost­han­dels ist ohne­hin nicht Russ­land, son­dern es sind die mit­tel­ost­eu­ro­päi­schen Nach­barn Polen und Tsche­chi­en. Schon im ers­ten Quar­tal 2021, also lan­ge vor dem Ukrai­ne-Krieg, war der Waren­ver­kehr mit den bei­den Län­dern vier­mal so hoch wie der mit Russ­land. Selbst Ungarn ver­wies Russ­land auf Rang vier im deut­schen Osthandel.

Dies spie­gelt die ungüns­ti­ge Wirt­schafts­ent­wick­lung in der Amts­zeit Putins wider: Wäh­rend Russ­land wei­ter­hin Roh­stof­fe und ein­fa­che Grund­stof­fe aus­führt, haben Polen, Tsche­chi­en und Ungarn eine inter­na­tio­nal wett­be­werbs­fä­hi­ge Indus­trie auf­ge­baut und die­nen vor allem der deut­schen Auto­in­dus­trie als ver­län­ger­te Werk­bank. Ins­ge­samt ste­hen die 29 Part­ner­län­der des Ost-Aus­schus­ses für ein Fünf­tel des deut­schen Außen­han­dels – von den rund 500 Mil­li­ar­den Euro ent­fie­len 2021 auf Russ­land nur knapp 60 Milliarden.