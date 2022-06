Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2021 Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Gemes­sen an Horst See­hofer und Tho­mas de Mai­ziè­re meis­tert Nan­cy Fae­ser (SPD) ihre Auf­ga­ben als Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin bis­her vor­bild­lich. Aller­dings liegt die ange­leg­te Mess­lat­te der­ma­ßen nied­rig, dass es aus­ge­rech­net für eine Sozi­al­de­mo­kra­tin hoch­pein­lich wäre, eifer­te sie ihren kon­ser­va­ti­ven Amts­vor­gän­gern bei der Ver­harm­lo­sung der Gefahr von rechts nach. Genau dies tut Fae­ser nicht. Der Fokus ihrer Arbeit liegt deut­lich auf der Bekämp­fung des Rechts­ex­tre­mis­mus, wenn­gleich ein im März ver­kün­de­ter Akti­ons­plan auf sei­ne wirk­li­che Umset­zung war­tet und von einem ver­spro­che­nen Gesetz, um Per­so­nen aus der extre­men Rech­ten, die im Staats­dienst arbei­ten, leich­ter ent­las­sen zu kön­nen, noch nicht viel zu sehen ist.

Einen schwer­wie­gen­den Feh­ler ihrer Vor­gän­ger wie­der­holt sie aller­dings. Viel zu lang­sam reagie­ren die Innen­mi­nis­te­rin und der Ver­fas­sungs­schutz auf die Wand­lungs­fä­hig­keit der extre­men Rech­ten und auf deren Bestre­bun­gen, an (Protest-)Bewegungen anzu­knüp­fen. Bei Reichsbürger*innen und Selbstverwalter*innen wur­de über Jah­re so getan, als agier­ten hier gefähr­li­che Ein­zel­per­so­nen und klei­ne Grup­pen. Den Netz­wer­ken dahin­ter wur­de kei­ne Beach­tung geschenkt. Sonst wäre den Behör­den schnel­ler auf­ge­fal­len, was anti­fa­schis­ti­sche Initia­ti­ven und Journalist*innen seit Lan­gem berich­ten: Hin­ter fast jedem Sied­lungs­pro­jekt steckt irgend­wo auch ein Nazi.

Inner­halb der Quer­den­ken-Bewe­gung, die sich gera­de von Coro­na als ihrem Haupt­the­ma abzu­wen­den beginnt, ist es ähn­lich. Die in Stu­di­en fest­ge­stell­te hohe Affi­ni­tät von AfD-Anhänger*innen zu die­ser Bewe­gung ist nur ein Indiz von vie­len, dass der Ver­fas­sungs­schutz die Gefahr von rechts ver­harm­lost, wenn er für Quer­den­ken extra eine neue Kate­go­rie erfindet.