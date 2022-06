Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l), nimmt neben Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen (w.v.r), Kaja Kallas, Ministerpräsidentin von Estland (l.) sowie Arturs Krisjanis Karins, Präsident von Lettland, an einer Pressekonferenz teil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Wer sei­ne Trup­pen­prä­senz im Aus­land ver­stärkt, der trägt nicht zur Lösung von Kon­flik­ten bei. Viel­mehr wird die Gefahr einer mili­tä­ri­schen Eska­la­ti­on in der bal­ti­schen Regi­on grö­ßer, nach­dem Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz ange­kün­digt hat, wei­te­re deut­sche Sol­da­ten nach Litau­en zu schi­cken. Es ist abseh­bar, dass Russ­land eben­falls mit neu­en Trup­pen an der Gren­ze ant­wor­ten wird. Dabei ist es eher unwahr­schein­lich, dass es zu einem Angriff auf einen der Nato-Staa­ten Lett­land, Est­land oder Litau­en kom­men könn­te. Das wür­de einem Selbst­mord gleichkommen.

Dabei gerät aus den Augen, wo die Ursa­chen für die der­zei­ti­ge Situa­ti­on lie­gen. In der Ukrai­ne ent­zün­de­te sich der Kon­flikt 2014 auch am Umgang der Regie­rung in Kiew mit dem rus­sisch­spra­chi­gen Teil der Bevöl­ke­rung. Im Bal­ti­kum wer­den die­se Men­schen eben­falls oft benach­tei­ligt und könn­ten des­we­gen emp­fäng­lich für die Poli­tik des rus­si­schen Staa­tes sein. Die bal­ti­schen Regie­rungs­chefs haben es also in der Hand, in ihren Län­dern mit einer ande­ren Min­der­hei­ten­po­li­tik für mehr Gerech­tig­keit zu sor­gen und dort gleich­zei­tig ein ukrai­ni­sches Sze­na­rio für die Zukunft auszuschließen.