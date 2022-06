Ein Patient im Schwimmbad des Schmerz-Zentrums in Mainz (Rheinland-Pfalz) Foto: dpa/Fredrik Von Erichsen

Aku­te Schmer­zen kennt fast jeder. Wenn aber nach einer Ver­let­zung oder einer Ope­ra­ti­on die hef­ti­gen unan­ge­neh­men Wahr­neh­mun­gen blei­ben oder gewöhn­li­che Kopf-, Rücken- oder Gelenk­schmer­zen immer wie­der­keh­ren, kann das zum Dau­er­pro­blem wer­den und das gan­ze Leben über­schat­ten. Eini­ge Pati­en­ten bewäl­ti­gen dann kaum noch ihren All­tag, bei man­chen ver­än­dert sich die Per­sön­lich­keit, sie kon­zen­trie­ren sich nur noch auf ihre Krank­heit – und dabei auf deren Ver­schlech­te­rung. So jeden­falls nimmt Win­fried Meiß­ner von der Uni­ver­si­täts­kli­nik Jena das Pro­blem wahr. Der Arzt ist zugleich Prä­si­dent der Deut­schen Schmerzgesellschaft.

Ver­ständ­lich, dass Medi­zi­ner und auch Kran­ken­kas­sen ein star­kes Inter­es­se haben, eine sol­che Chro­ni­fi­zie­rung zu ver­hin­dern. Mit die­sem Ziel star­te­te jetzt ein Pro­jekt, das aus Anlass des Akti­ons­ta­ges gegen den Schmerz in die­ser Woche vor­ge­stellt wur­de. »Zwar exis­tiert in Deutsch­land eine gute haus­ärzt­li­che Ver­sor­gung und auch eine hohe Fach­arzt­dich­te«, erläu­tert Meiß­ner die Situa­ti­on, »aber es gibt für sol­che Pati­en­ten eine Ver­sor­gungs- und dia­gnos­ti­sche Lücke.« Des­halb ermög­li­chen 15 auf Schmerz­the­ra­pie spe­zia­li­sier­te Zen­tren ab sofort eine aus­führ­li­che inter­dis­zi­pli­nä­re Unter­su­chung, wie sie in der Regel­ver­sor­gung bis­lang noch nicht vor­ge­se­hen ist. Für das Ange­bot (A-Ima – Ambu­lan­tes Inter­dis­zi­pli­nä­res Mul­ti­moda­les Assess­ment) ver­ant­wort­lich zeich­nen die Deut­sche Schmerz­ge­sell­schaft und die Kran­ken­kas­se Bar­mer. Der Ansatz wur­de bereits im Rah­men des Inno­va­ti­ons­fonds erprobt und wis­sen­schaft­lich unter­sucht. Der Fonds soll neue Ver­sor­gungs­for­men för­dern und ver­fügt aktu­ell jähr­lich über 200 Mil­lio­nen Euro.

Rein for­mal kön­nen sich die Pati­en­ten in eini­gen Zen­tren selbst vor­stel­len, ansons­ten wird vom Haus­arzt ein kur­zer Fra­ge­bo­gen aus­ge­füllt. Auf die­sem Weg sol­len genau die Betrof­fe­nen an der Schwel­le der Chro­ni­fi­zie­rung gefun­den wer­den. Grob zeit­lich ein­ge­grenzt soll deren Schmerz bereits län­ger als sechs Wochen andau­ern, aber noch nicht mehr als ein Jahr. Die­se Men­schen kom­men dann zu einer aus­führ­li­chen Unter­su­chung durch einen Phy­sio- und einen Psy­cho­the­ra­peu­ten sowie einen Arzt. Jeweils 45 Minu­ten kann jeder der Spe­zia­lis­ten auf­wen­den. Zuvor wer­den bereits vor­lie­gen­de Befun­de gesich­tet. Es geht auch dar­um, psy­cho­so­zia­le Belas­tungs­fak­to­ren zu erken­nen, unter ande­rem beruf­li­che. Im Anschluss gibt es eine Team­be­spre­chung, ähn­lich der soge­nann­ten Tumor­boards aus der Krebs­me­di­zin, in denen sich ver­schie­de­ne medi­zi­ni­sche Pro­fes­sio­nen zur Situa­ti­on und The­ra­pie ein­zel­ner Pati­en­ten bera­ten. Danach erhält der Erkrank­te die Emp­feh­lun­gen der Grup­pe, die schrift­lich auch für den Haus­arzt begrün­det wer­den. Hin­zu kom­men die nöti­gen Über­wei­sun­gen zu Fach­ärz­ten und The­ra­peu­ten. Das gesam­te Ver­fah­ren dau­ert einen Tag.

Das Ange­bot soll in naher Zukunft an ins­ge­samt 25 Schmerz­zen­tren zur Ver­fü­gung ste­hen und nach einer drei­jäh­ri­gen Pro­be­pha­se in die Rou­ti­ne­ver­sor­gung kom­men. Schon jetzt lau­fen Gesprä­che mit wei­te­ren Kran­ken­kas­sen dar­über, hier recht bald mit ein­zu­stei­gen, dar­un­ter mit eini­gen AOKen und Betriebs­kran­ken­kas­sen. Offen ist der Selek­tiv­ver­trag für alle Kas­sen. Aus Sicht von Meiß­ner ist die Unter­su­chung gut inves­tier­te Zeit, kön­nen damit doch jah­re­lan­ge Schmerz­kar­rie­ren ver­hin­dert werden.

Ein ähn­li­cher Ansatz wird in einem wei­te­ren Pro­jekt ver­folgt, bei dem Men­schen bei fort­dau­ern­dem Schmerz nach einer Ope­ra­ti­on gehol­fen wer­den soll. Ins­ge­samt, so Meiß­ner, ist damit bei einem bis drei Pro­zent der Ope­rier­ten zu rech­nen. Bei ins­ge­samt etwa 18 Mil­lio­nen Ein­grif­fen pro Jahr in Deutsch­land kei­ne gerin­ge Zahl. Es deu­tet sich bereits an, dass die­je­ni­gen beson­ders gefähr­det sind, bei denen ein Ein­griff am Brust­korb erfolgte.

Durch lang­an­hal­ten­de Schmer­zen sind aktu­ell rund sechs Mil­lio­nen Men­schen in Deutsch­land kör­per­lich und sozi­al beein­träch­tigt. Bei über zwei Mil­lio­nen ist dies auch mit psy­chi­schen Beschwer­den ver­bun­den. Bei mehr als der Hälf­te aller Men­schen mit chro­ni­schem Schmerz dau­ert es mehr als zwei Jah­re, bis sie eine wirk­sa­me Behand­lung erhalten.