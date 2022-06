Die Montage von Otto-Motoren wie hier bei VW in Salzgitter hat keine lange Zukunft mehr. Foto: dpa/Ole Spata

Selbst Mer­ce­des-Benz kann mit einem Aus für Ver­bren­nungs­mo­to­ren ab 2035 leben und begrüßt »im Prin­zip« die Ent­schei­dung des Euro­pa­par­la­ments. Doch sein gnä­di­ges Wohl­wol­len möch­te sich der Auto­kon­zern mit Mil­li­ar­den­sum­men erkau­fen las­sen: Die Staa­ten sol­len für die flä­chen­de­cken­de Ladein­fra­struk­tur und auch sonst für die Markt­um­stel­lung auf E-Autos sorgen.

Gera­de vor die­sem Hin­ter­grund kann man nicht mehr nach­voll­zie­hen, dass kon­ser­va­ti­ve poli­ti­sche Kräf­te immer noch den fäl­li­gen Umstieg in die Län­ge zie­hen wol­len, wäh­rend Elek­tro­mo­bi­li­tät tech­no­lo­gisch längst aus­ge­reift ist und ande­re EU-Län­der mit Auto­in­dus­trie ein Ver­bren­ner-Aus längst beschlos­sen haben, Schwe­den sogar ab 2030. Letzt­lich ist allen klar: Wenn Euro­pa sei­ne Kli­ma­schutz­zie­le im Ver­kehr errei­chen will, muss das Ver­bren­nen von Ben­zin und Die­sel mög­lichst rasch zu Ende gehen. Schon 2035 ist dafür reich­lich spät. Es klingt da auch schein­hei­lig, wenn EVP-Chef Man­fred Weber »Hun­dert­tau­sen­de Arbeits­plät­ze« in Gefahr sieht.

Sol­che Beden­ken kann man aber auch nicht ein­fach abtun. Die gro­ßen Her­stel­ler wer­den mit einem Ver­bren­ner-Aus klar­kom­men, aber vie­le klei­ne und mitt­le­re Zulie­fe­rer gehen schon jetzt wegen Teue­rung und Lie­fer­ket­ten­pro­ble­men auf dem Zahn­fleisch. Der Struk­tur­wan­del ver­schärft die Pro­ble­me wei­ter. Die eigent­li­che Fra­ge ist: Wer greift hier unter­stüt­zend ein? Eini­ge Mit­tel­ständ­ler sehen völ­lig zurecht die wie­der pro­fi­ta­blen Auto­kon­zer­ne in der Pflicht.

Die abseh­ba­ren Pro­ble­me dür­fen aber nicht die Grund­satz­ent­schei­dung über das Ver­bren­ner-Aus infra­ge stel­len. Die­se sorgt näm­lich für Pla­nungs­si­cher­heit, die zen­tral für alle wei­te­ren Schrit­te ist. Auch mit Blick auf die Arbeitsplätze.