dpa/Christoph Soeder

Es eilt. Es geht um aku­te Hil­fe und zugleich um lang­fris­ti­ge und nach­hal­ti­ge Unter­stüt­zung. Und um die Zukunft von Mil­lio­nen von Men­schen, vie­le davon Kin­der. In Ber­lin ist es jedes drit­te. Wer von Armut betrof­fen oder bedroht ist, kann nicht war­ten, bis sich eine Regie­rung durch­ge­run­gen hat, Pro­gram­me auf­zu­le­gen, die lang­sam anlau­fen, oft an for­ma­le Bedin­gun­gen geknüpft sind, nur bedingt etwas Erleich­te­rung ver­schaf­fen. Er darf kei­nen Tag zu lan­ge mit Exis­tenz­sor­gen, Bil­dungs­dis­kri­mi­nie­rung, Hun­ger oder schlech­ter Gesund­heits­ver­sor­gung allein blei­ben. Und er darf schon gar nicht das Gefühl haben müs­sen, er sei womög­lich selbst schuld dar­an, weil er sich im kapi­ta­lis­ti­schen Sys­tem viel­leicht nicht genug ange­strengt hat. Denn die­ses beruht schließ­lich genau auf dem Prin­zip, dass weni­ge viel und vie­le wenig haben.

Man kann auch sagen: Wer hat, dem wird gege­ben. Denn Neo­li­be­ra­lis­mus, Pri­va­ti­sie­rung und die Abkehr von staat­li­cher Ver­ant­wor­tung haben das Prin­zip noch ver­stärkt, und Kri­sen wie die Coro­na-Pan­de­mie set­zen das Tüp­fel­chen oben­drauf. Die zehn reichs­ten Deut­schen, das heißt Mil­li­ar­dä­re, hat­ten allein seit Mit­te 2019 einen Ver­mö­gens­zu­wachs von fast 40 Pro­zent, hat der Sozio­lo­ge Micha­el Hart­mann fest­ge­stellt. Kei­ner von ihnen wür­de ärmer, wenn er davon einen Teil zuguns­ten jener abge­ben wür­de, denen es die Exis­tenz ret­tet und die die Chan­ce auf ein wür­di­ges Leben drin­gend brau­chen. Nicht als Wohl­fahrt oder Almo­sen, son­dern als Bekennt­nis zu sozia­ler Ver­ant­wor­tung von Pro­fi­teu­ren jahr­zehn­te­lang gewach­se­ner Unge­rech­tig­keit. Es ist also fol­ge­rich­tig, und man wird nicht dar­um her­um­kom­men: Die Rei­chen sol­len mehr zah­len – ob in Form einer Über­ge­winn­steu­er oder anders. Hin­ter die­ser For­de­rung ste­hen weder Neid noch Nie­der­tracht, son­dern ein sozia­les Anlie­gen, das Ungleich­hei­ten, die nicht natur­ge­mäß sind, besei­ti­gen kann. Es ist auch kei­ne neue Idee, die man noch lan­ge dis­ku­tie­ren müss­te. Die Ber­li­ner Regie­rung tut gut dar­an, ihre sozi­al­po­li­ti­schen Ver­spre­chen auch auf die­se Art und Wei­se in die Tat umzusetzen.