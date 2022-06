Auffälliges Gelb: Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar ist schneller als einst Lance Armstrong. Foto: imago/Panoramic International

Die Tour de Fran­ce wird immer schnel­ler, Doping­sün­der im Rad­sport gibt es immer weni­ger. Das ist ein Para­dox der letz­ten Jah­re. Ste­tig stieg die Geschwin­dig­keit: Tadej Pogačar war bei sei­nem letz­ten Tour­sieg schnel­ler als Lan­ce Arm­strong bei sechs von des­sen sie­ben Tour­sie­gen. Nur 2005 fuhr der US-Ame­ri­ka­ner im Ver­gleich dem Slo­we­nen noch davon – mit 41,65 km/h gegen­über 41,16 km/h. Schnel­ler als die bei­den war aber nie­mand in der mehr als 100-jäh­ri­gen Geschich­te der Frankreich-Rundfahrt.

Kras­ser ist das Bild noch bei den Klas­si­ker­mo­nu­men­ten. Die dies­jäh­ri­gen Aus­ga­ben von Paris–Roubaix und Lüttich–Bastogne–Lüttich waren die schnells­ten über­haupt. Bei den ande­ren fünf Ren­nen ran­gier­ten die Sie­ger­zei­ten alle­samt unter den ins­ge­samt zehn schnells­ten. Klas­si­ker­mo­nu­men­te zeich­nen sich – im Gegen­satz zur Tour de Fran­ce, die jedes Jahr einen ande­ren Par­cours hat – durch eine tra­di­tio­nell glei­che Stre­cken­füh­rung aus. Geschwin­dig­kei­ten sind also bes­ser vergleichbar.

Natür­lich, che­mi­sche Sub­stan­zen sind nicht der ein­zi­ge denk­ba­re Schnel­ler­ma­cher. Räder und Klei­dung sind aero­dy­na­mi­scher gewor­den. Ein gan­zes Heer an Ernäh­rungs­ex­per­ten, Trai­nings­wis­sen­schaft­lern und Daten­ana­lys­ten opti­miert die Ener­gie­zu­fuhr in Sport­ler­kör­per und erhebt immer neue Daten zur bes­se­ren Umset­zung die­ser Ener­gie in Vor­trieb auf Asphalt, Kies und Kopf­stein­pflas­ter. Nur eine sport­re­le­van­te Ana­ly­se­dis­zi­plin lie­fert lei­der immer spär­li­che­re Resul­ta­te: Die Tref­fer­dich­te bei Doping­tests hat mas­siv abgenommen.

Schaut man sich die Sank­ti­ons­lis­te des Welt­ver­ban­des UCI an, so wur­den 2021 nur fünf Fah­rer über­führt. Kei­ner davon war in einem World-Tour-Renn­stall ange­stellt. Im Pan­de­mie­jahr 2020 mit mas­siv zurück­ge­fah­re­nen Doping­tests wur­den nur zwei Fah­rer erwischt. Aus die­ser Sai­son ist bis­lang nur der Fall des 17-jäh­ri­gen Usbe­ken Saman­dar Sul­ta­nov bekannt, immer­hin Star­ter beim Junio­ren­ren­nen des Halb­klas­si­kers Kuurne–Brüssel–Kuurne.

2019 hin­ge­gen wur­den noch 16 Rad­sport­ler beim Betrug erwischt, pro­mi­nen­tes­ter davon war der Tour-de-Fran­ce-Etap­pen­sie­ger Jar­lin­son Pan­ta­no. 2018 waren es neun, dar­un­ter der frü­he­re Giro-Etap­pen­sie­ger Kan­stant­sin Siut­sou. Der Rück­gang ist also deut­lich sicht­bar. Aber gera­de der aktu­el­le Fall des 17-jäh­ri­gen Sul­ta­nov illus­triert auch, dass Ver­tre­ter der neu­en Genera­ti­on nicht vor den Sün­den der Alten geschützt sind.

Zeit­lich kor­re­liert der Rück­gang posi­ti­ver Doping­pro­ben mit der Über­nah­me des Test­be­triebs durch die Inter­na­tio­na­le Tes­t­a­gen­tur Ita. Zuvor war die insti­tu­tio­nell vom Rad­sport­welt­ver­band unab­hän­gi­ge Test­or­ga­ni­sa­ti­on CADF dafür ver­ant­wort­lich. Seit die Ita die Logis­tik der Tests bestimmt und auch durch­führt, gab es kei­nen ein­zi­gen Doping­fall mehr auf World-Tour-Niveau und kei­nen ein­zi­gen posi­ti­ven Test bei einer Grand Tour. Weil dies auch Lai­en stut­zig macht, sahen sich der Welt­ver­band und die Ita in die­ser Woche zu einem bemer­kens­wer­ten Beru­hi­gungs­event bemü­ßigt. UCI-Prä­si­dent David Lap­par­tient und Ita-Gene­ral­di­rek­tor Ben­ja­min Cohen luden gemein­sam mit wei­te­ren Ange­stell­ten ihrer Insti­tu­tio­nen zu einer Zoom-Pres­se­kon­fe­renz ein.

Die­ser Ter­min war eine bei­spiel­haf­te Übung in der Dis­zi­plin des gegen­sei­ti­gen Schul­ter­klop­fens. Ita-Boss Cohen beschei­nig­te sei­ner Insti­tu­ti­on, die Über­nah­me der Exper­ten der CADF rei­bungs­los bewerk­stel­ligt zu haben. Elf der vor­mals 13 Per­so­nen sei­en über­nom­men wor­den. Ins­ge­samt wid­me­ten sich sogar 16 Voll­zeit­kräf­te im Kon­text der Tes­t­a­gen­tur dem Kampf gegen Doping im Rad­sport, beton­te Cohen. Es gibt also mehr Res­sour­cen. Und Cohen hob auch den Effekt des inter­dis­zi­pli­nä­ren Ler­nens her­vor: »Der Aus­tausch über die ein­zel­nen Sport­ar­ten hin­aus ist bei der Ita inten­si­ver gewor­den. Für mehr als 50 Fach­ver­bän­de orga­ni­siert die ITA die Test­pro­gram­me.« Das ernüch­tern­de Fazit: Alles ist rich­tig gut, obwohl die Ergeb­nis­se immer schlech­ter werden.

Die Ita ist ein gro­ßer Play­er im Anti­do­ping-Geschäft, aller­dings einer ohne Biss. Weil sich das bis in die höchs­ten Rei­hen her­um­ge­spro­chen haben dürf­te, hat­te Nicho­las Rau­den­ski eine Power­point-Stun­de für die Welt­pres­se parat. Der Chef der Ermitt­lungs­ein­heit der Ita erläu­ter­te fein, wie wich­tig Infor­ma­tio­nen über Ver­dachts­mo­men­te sei­en, um Tests geziel­ter vor­neh­men zu kön­nen. Auf Nach­fra­ge von »nd« war er aber nicht in der Lage zu nen­nen, in wel­cher Dimen­si­on Hin­wei­se über Sport­be­trug im Rad­sport bei sei­nen Ermitt­lern ein­ge­gan­gen sei­en und wie vie­le Ver­fah­ren dar­aus ent­wi­ckelt wer­den konnten.

Rau­den­ski arbei­te­te frü­her in den Anti­do­ping-Pro­gram­men der Fuß­ball­ver­bän­de Fifa und Uefa. Die zeich­ne­ten sich durch maxi­ma­le Miss­erfolgs­bi­lanz aus. Wenn er nun ankün­digt, dass es auf­grund der Hin­wei­se von Fahn­dern und Whist­leb­lo­wern geziel­te Kon­trol­len bei der Tour de Fran­ce und auch im Vor­feld geben sol­le, kann man davon aus­ge­hen, dass auch die das aktu­el­le Bild bestä­ti­gen sol­len: Tes­ten ja, am bes­ten mit noch mehr Man­power. Aber bit­te bit­te nichts finden.

Zu den Ergeb­nis­sen der Doping-Raz­zia im Team­ho­tel von Bah­rain Vic­to­rious wäh­rend der Tour 2021 woll­ten sich die Ver­tre­ter von Ita und UCI mit Ver­weis auf »die lau­fen­den Ermitt­lun­gen« auch nicht äußern. Der Rad­sport wird immer schnel­ler, aus vie­len Grün­den. Die Inten­si­tät der Suche nach Doping nimmt aber ab. Kein schö­nes Zei­chen weni­ge Wochen vor dem Start der Tour de Fran­ce in Kopenhagen.