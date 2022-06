/Eine Bewohnerin des Altenheims Maria Eich spielt auf einer Pflegestation das Spiel «Memory» und legt Kartenpaare zusammen. Alzheimer und andere Demenzerkrankungen gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. (zu dpa «Demenz jetzt unter den zehn häufigsten Todesursachen weltweit») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sven Hoppe

Vor­weg ist eine uralte Geschich­te zu erzäh­len. Sie ist inzwi­schen über 120 Jah­re alt und beginnt 1901 mit der damals 51-jäh­ri­gen Frau Augus­te Deter. Sie lebt zusam­men mit ihrem Ehe­mann im Stadt­teil Sach­sen­hau­sen von Frank­furt am Main, bis ihr Mann sie in die »Anstalt für Irre und Epi­lep­ti­sche« bringt. Er kennt nach einer lan­gen Tra­gö­die kei­nen ande­ren Aus­weg. Denn sei­ne Frau hat sich seit Mona­ten total ver­än­dert. Sie kann ihren All­tag allein nicht mehr bewäl­ti­gen, beläs­tigt Mit­be­woh­ner ihres Hau­ses und redet wir­res Zeug. Der Assis­tenz­arzt namens Alo­is Alz­hei­mer befragt die ver­wirr­te Frau ein­ge­hend. Das Ergeb­nis: Augus­te Deter lei­det unter Ver­gess­lich­keit und Wahn­vor­stel­lun­gen. Das Pro­to­koll des Arz­tes, der der Krank­heit schließ­lich den Namen gibt, liegt noch heu­te im Ori­gi­nal im Frank­fur­ter Insti­tut für Stadt­ge­schich­te. Soweit die Vorgeschichte.

Irrtümer über Alzheimer

Es gibt viel Ver­un­si­che­rung über die Alz­hei­mer-Krank­heit. Die gemein­nüt­zi­ge Alz­hei­mer For­schung Initia­ti­ve (AFI) hat eini­ge Irr­tü­mer aufgelistet.

1. Alz­hei­mer ist anste­ckend: Es gibt kei­nen wis­sen­schaft­li­chen Nach­weis, dass die Alz­hei­mer-Krank­heit beim Men­schen anste­ckend ist. Im Tier­ex­pe­ri­ment ist es zwar unter Labor­be­din­gun­gen mög­lich, die Alz­hei­mer-Krank­heit zu über­tra­gen. Die­se Ergeb­nis­se sind aber nicht auf die rea­len Bedin­gun­gen beim Men­schen übertragbar.

2. Alz­hei­mer-Pati­en­ten ster­ben an Atem­not: Men­schen mit Alz­hei­mer ver­ges­sen nicht zu atmen. Sie ster­ben auch nicht unmit­tel­bar an der Alz­hei­mer-Krank­heit, son­dern an Beglei­ter­kran­kun­gen. Im letz­ten Krank­heits­sta­di­um bau­en Pati­en­ten auch kör­per­lich immer mehr ab und sind schließ­lich rund um die Uhr pfle­ge­be­dürf­tig. Weil das Immun­sys­tem dadurch erheb­lich geschwächt ist, steigt die Anfäl­lig­keit für Infek­ti­ons­krank­hei­ten. Vie­le Alz­hei­mer-Erkrank­te ster­ben an Atemwegsinfektionen.

3. Alz­hei­mer ist eine nor­ma­le Alters­er­schei­nung: Die­se Behaup­tung wird in popu­lär­wis­sen­schaft­li­chen Debat­ten immer wie­der auf­ge­stellt. Mitt­ler­wei­le ist es jedoch mög­lich, die Eiweiß-Abla­ge­run­gen aus Beta-Amy­lo­id und Tau, die für die Alz­hei­mer-Krank­heit cha­rak­te­ris­tisch sind, durch bild­ge­ben­de Ver­fah­ren sicht­bar zu machen. Ein orga­nisch gesun­des Gehirn kann bis ins hohe Alter sehr leis­tungs­fä­hig sein, auch wenn es in der Regel lang­sa­mer wird. Alz­hei­mer dage­gen ist eine Erkran­kung, die dia­gnos­ti­ziert, behan­delt und wei­ter erforscht wer­den muss.

4. Alz­hei­mer ist noch nicht heil­bar: Die­se Fest­stel­lung stimmt, trotz­dem kann man Alz­hei­mer behan­deln. Mit spe­zi­el­len Medi­ka­men­ten kann der Krank­heits­ver­lauf ver­lang­samt wer­den und auch Begleit­erschei­nun­gen wie Depres­sio­nen oder Aggres­sio­nen las­sen sich medi­ka­men­tös behan­deln. Nicht-medi­ka­men­tö­se The­ra­pien, wie die geis­ti­ge, kör­per­li­che und emo­tio­na­le Mobi­li­sie­rung, kön­nen die Selb­stän­dig­keit der Pati­en­ten län­ger erhalten.

5. Alz­hei­mer ist ver­erb­bar: Die Erkran­kung eines Eltern­tei­les bedeu­tet nicht zwangs­läu­fig, dass die Krank­heit an die Kin­der ver­erbt wird. Nur rund ein Pro­zent aller Alz­hei­mer-Erkran­kun­gen sind ein­deu­tig erb­lich bedingt. Betrof­fe­ne erkran­ken in der Regel sehr früh, zwi­schen dem 30. und 65. Lebens­jahr. Bei 99 Pro­zent aller Alz­hei­mer-Erkran­kun­gen ist das Alter der größ­te Risi­ko­fak­tor. Die Sym­pto­me begin­nen meis­tens erst ab dem 65. Lebensjahr.

Zehn Risikofaktoren vorbeugen

Bis zu 40 Pro­zent der Alz­hei­mer-Erkran­kun­gen kön­nen durch Vor­sor­ge ver­mie­den wer­den. Wel­che Risi­ko­fak­to­ren sind zu beachten?

1. Bewe­gung: min­des­tens 2,5 Stun­den pro Woche sind ideal.

2. Gesun­de Ernäh­rung: klas­si­sche medi­ter­ra­ne Ernäh­rung, viel Obst und Gemü­se, Oli­ven­öl und Nüs­se sowie Fisch statt Fleisch.

3. Sozia­le Kon­tak­te: zu zweit oder in Grup­pen den Geist fördern.

4. Über­ge­wicht redu­zie­ren: gesun­de Ernäh­rung und regel­mä­ßi­ge Bewe­gung hel­fen dabei.

5. Aus­rei­chend Schlaf: damit das Gehirn Schad­stof­fe abbau­en kann.

6. Nicht­rau­chen: Rau­chen scha­det auch dem Gehirn.

7. Blut­hoch­druck: regel­mä­ßig kon­trol­lie­ren, bei Blut­hoch­druck den Arzt konsultieren.

8. Dia­be­tes: den Blut­zu­cker­spie­gel im Blick haben.

9. Depres­sio­nen: Wer län­ge­re Zeit antriebs­los oder nie­der­ge­schla­gen ist, soll­te den Arzt informieren.

10. Schwer­hö­rig­keit: eine nach­las­sen­de Hör­fä­hig­keit kor­ri­gie­ren lassen.

Mehr Frauen als Männer betroffen

Rund zwei Drit­tel der 1,2 Mil­lio­nen Alz­hei­mer-Erkrank­ten sind weib­lich. Lan­ge ist man davon aus­ge­gan­gen, dass die län­ge­re Lebens­er­war­tung von Frau­en der Grund ist, denn das Risi­ko, an Alz­hei­mer zu erkran­ken, steigt mit zuneh­men­dem Alter. Heu­te geht man zuneh­mend davon aus, dass geschlechts­spe­zi­fi­sche Unter­schie­de, beson­ders im Hor­mon­haus­halt, dazu füh­ren, dass Frau­en häu­fi­ger von Alz­hei­mer betrof­fen sind, denn Hor­mon­haus­halt und Stoff­wech­sel von Frau­en sind anders als bei Män­nern. Dass die weib­li­chen Sexu­al­hor­mo­ne, ins­be­son­de­re Östro­ge­ne, die Repro­duk­ti­ons­fä­hig­keit von Frau­en regeln, ist bekannt. Dass Östro­ge­ne aber auch eine wich­ti­ge Rol­le für den Hirn­stoff­wech­sel und damit für die kogni­ti­ven Pro­zes­se im weib­li­chen Gehirn spie­len, rückt erst lang­sam in den Fokus der Alzheimer-Forschung.

In den Wech­sel­jah­ren ändert sich bei Frau­en der Hor­mon­haus­halt. Ins­be­son­de­re die Östro­gen­pro­duk­ti­on ist stark rück­läu­fig. Weil Östro­ge­ne nicht mehr aus­rei­chend für die Ener­gie­ver­sor­gung und den Schutz der Ner­ven­zel­len sor­gen, lei­den man­che Frau­en unter Wech­sel­jah­res­be­schwer­den, die auch die Kogni­ti­on betref­fen kön­nen wie Gedächt­nis­pro­ble­me, Ver­gess­lich­keit und Ver­wirrt­heit. Zum höhe­ren Alz­heim­ner-Erkran­kungs­ri­si­ko von Frau­en tra­gen auch Risi­ko­fak­to­ren wie Depres­sio­nen, Dia­be­tes, Fett­lei­big­keit, Infek­tio­nen und chro­ni­sche Ent­zün­dun­gen bei. Die­se Erkran­kun­gen erhö­hen zwar auch das Alz­hei­mer-Risi­ko von Män­nern, aber bei Frau­en schei­nen sich die­se medi­zi­ni­schen Pro­ble­me stär­ker auf den kogni­ti­ven Ver­fall auszuwirken.

Arzttermin gründlich vorbereiten

Wer bei sich eine Ver­schlech­te­rung des Gedächt­nis­ses fest­stellt, soll­te immer einen Arzt auf­su­chen. Es ist wich­tig, früh und pro­fes­sio­nell abzu­klä­ren, was der Aus­lö­ser der Ver­gess­lich­keit ist, um im Fal­le einer Alz­hei­mer-Erkran­kung früh­zei­tig mit einer The­ra­pie zu begin­nen. Vor dem Arzt­be­such ist eine Lis­te mit Sym­pto­men auf­zu­stel­len. Außer­dem ist es rat­sam, ein Fami­li­en­mit­glied oder einen Freund um Beglei­tung zu bit­ten. Bei einer Alz­hei­mer-Dia­gno­se spielt das Gespräch mit einer Per­son, die dem Pati­en­ten nahe­steht, eine wich­ti­ge Rolle.

Fol­gen­de Fra­gen kön­nen als Leit­fa­den die­nen: Wel­che Beschwer­den lie­gen vor? Wann began­nen die Beschwer­den? Um wel­che Tages­zeit tre­ten die Beschwer­den auf? Wie lan­ge dau­ern sie an? Wie oft tre­ten die Beschwer­den auf? Wodurch ver­bes­sert oder ver­schlech­tert sich der Zustand? Wel­che Schlaf­stö­run­gen lie­gen vor? Wel­che Medi­ka­men­te wer­den eingenommen?

Ein Wort zu den Schlaf­stö­run­gen, die als ein Risi­ko­fak­tor für die Alz­hei­mer-Krank­heit gel­ten. Denn die Krank­heit wird mit den bei­den Eiwei­ßen Beta-Amy­lo­id und Tau in Zusam­men­hang gebracht. Eine neue Ver­mu­tung ist, dass im gesun­den Gehirn die­se Eiwei­ße im Schlaf aus dem zen­tra­len Ner­ven­sys­tem gewa­schen wer­den. Bei der Alz­hei­mer-Krank­heit ist die­ser Rei­ni­gungs­pro­zess wahr­schein­lich gestört. Anhal­ten­de Schlaf­stö­run­gen erhö­hen das Alzheimer-Risiko.

Sicher wohnen mit Alzheimer

Rund zwei Drit­tel aller Men­schen mit Alz­hei­mer wer­den zu Hau­se von Ange­hö­ri­gen gepflegt. Dabei ist es wich­tig, den Wohn­raum an die Bedürf­nis­se des Erkrank­ten anzu­pas­sen, um Gefah­ren­si­tua­tio­nen ein­zu­schrän­ken. So sind Stol­per­fal­len wie hohe Tep­pi­che oder Elek­tro­ka­bel auf dem Boden zu ver­mie­den. Die Sicher­heit auf Trep­pen kann durch Mar­kie­run­gen der Trep­pen­stu­fen mit far­bi­gen Kle­be­band oder der Mon­ta­ge eines Hand­laufs erhöht wer­den. Eine auf­tre­ten­de Ver­hal­tens­wei­se bei Men­schen mit Alz­hei­mer ist das Weg­lau­fen. Siche­re Tür­grif­fe und Alarm­mat­ten vor der Tür sind emp­feh­lens­wert. Da der Ori­en­tie­rungs­sinn gestört ist, soll­te der Betrof­fe­ne nicht allei­ne unter­wegs sein. Es ist dar­auf zu ach­ten, dass sich der Pati­ent nicht ein­ge­sperrt fühlt. Im Bade­zim­mer ver­hin­dern Gum­mi­mat­ten oder rutsch­fes­te Strei­fen am Dusch- oder Wan­nen­bo­den Stür­ze genau­so wie Hal­te­grif­fe an der Wand. Ein Stuhl oder Hocker in der Dusche sorgt für Sicher­heit. Durch Mar­kie­ren der Was­ser­häh­ne – Rot für heiß, Blau für kalt – kön­nen Ver­brü­hun­gen ver­hin­dert wer­den. Auch ein erhöh­ter Sitz kann den Toi­let­ten­gang erleich­tern. Mes­ser, Sche­ren und ande­re Uten­si­li­en soll­ten weg­ge­schlos­sen wer­den. Ent­spre­chen­de Kos­ten für soge­nann­te Wohn­um­feld ver­bes­sern­de Maß­nah­men kön­nen von der Pfle­ge­ver­si­che­rung bezu­schusst wer­den. Hier­für muss ein Pfle­ge­grad vor­lie­gen. Pro Maß­nah­me ste­hen dann bis zu 4000 Euro zur Verfügung.

Wei­te­re Infos und kos­ten­lo­se Bro­schü­ren bei der Alz­hei­mer For­schung Initia­ti­ve (AFI), Kreutz­str. 34, 40210 Düs­sel­dorf, Tel. (0211) 86 20 660 oder unter www.alzheimer-forschung.de.