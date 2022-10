BB31 - Der Tote aus Zimmer 12 - Ein großartiges Rätselspiel im Krimiformat von Anthony Horowitz Bücherberge

Ein großartiges Rätselspiel nennt Irmtraud Gutschke auf dasnd.de/buecherberge den Krimi »Der Tote aus Zimmer 12« von Anthony Horowitz, der nach schweren Kindheitserlebnissen von Jugend an ein Sherlock-Holmes-Fan war und sogar drei Sherlock-Holmes-Romane geschrieben hat ebenso wie mehrere Folgen der Fernsehserie »Inspektor Barnaby«. Nach klassisch englischem dem Muster ist auch vorliegender Roman gestrickt. In einem Schlosshotel hatte es vor Jahren einen Mord gegeben. Ein junger Rumäne befindet sich dafür in Haft. Nun ist die Tochter der Hotelbesitzer verschwunden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen und vielleicht auch zu dem Roman, den die Verlagslektorin Susan Ryeland einst betreute? Denn nach der Lektüre hatte Cecily ihrer Mutter am Telefon gesagt, sie wisse nun, was in Zimmer 12 geschah.

Anthony Horowitz: Der Tote aus Zimmer 12. Roman. Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff. Insel Verlag, 597 S., geb., 24 €