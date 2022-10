Klimaaktivisten von "Letzte Generation" filmten sich selbst bei der Attacke auf das Gemälde «Getreideschober» (1890) von Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini Foto: dpa/Letzte Generation/AP

Mit Kartoffelbrei wird der »Getreideschober« von Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini beschmiert, mit Tomatensuppe Van Goghs „Sonnenblumen» in der Londoner National Gallery besudelt, Leonardo da Vincis „Mona Lisa» im Pariser Louvre mit Torte beworfen. Ähnliche Attacken gab es in den Florenzer Uffizien, den Vatikanischen Museen, im Frankfurter Städel und der Berliner Nationalgalerie; hier auf die Heilige Familie „Auf der Flucht nach Ägypten» von Lucas Cranach. Auch Rafales „Sixtinische Madonna» war schon im Fokus von Klimaaktivisten. Was soll der Unsinn? Die Werke wurden nicht beschädigt, es folgten indes Museumsschließungen, und sicherheitstechnisch wird jetzt hochgerüstet.

Warum diese Attacken auf Weltkulturerbe? Um der Schlagzeilen willen? Die sind auch mit Gleis- oder Straßenbesetzungen garantiert. Impressionisten und Renaissancekünstler, die Harmonie in und mit der Natur suchten (Monet: »Ich möchte so malen, wie ein Vogel singt.« Van Gogh: »Wenn man die Natur wahrhaft liebt, wird man überall Schönheit finden.«), sind für unsere Umweltsünden nicht haftbar zu machen. Heilige Einfalt.