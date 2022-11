Die deutsche Staatsspitze trauert am Volkstrauertag in Berlin, zusammen mit Egils Levits, Lettlands Staatschef (erkennen Sie ihn?) Foto: dpa

Am Sonntag war Volkstrauertag, hätten Sie’s gewusst? Eingeführt wurde er 1952 im Kalten Krieg in der BRD, um die Toten aus den beiden Weltkriegen zu betrauern, eigentlich aber die Tatsache, dass Deutschland diese Kriege nicht gewonnen hatte. Gefreut hat man sich über diese Niederlagen offiziell noch nie. Aber geärgert dann auch nicht mehr, denn es gibt tatsächlich so etwas wie zivilisatorischen Fortschritt, den 68ern sei Dank.

Doch nichts ist von Dauer. Zum diesjährigen Volkstrauertag erklärte der Historiker Tillmann Bendikowski im Deutschlandfunk, man würde den Tag »überladen«, wenn man an alle Opfer gleichermaßen erinnern möchte. Derzeit sollte uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine das Gebot sein. Das heißt: mit der kriegsführenden Ukraine.

Es ist eine Frage der Stimmung, was man aus so einem Tag macht. Nun ist wieder Soldatentum gefragt. »Die Friedensdividende ist aufgezehrt«, hatte Bundespräsident Steinmeier Ende Oktober verlautbart, denn »wir müssen konfliktfähig werden, nach innen wie nach außen«. Da sind die Feinde, die besiegt werden sollen, jawoll.